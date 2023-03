Lewis Hamilton desafía a la FIA en los libres del GP de Bahréin: lleva un casco con los colores LGTBI

No ha hecho nada más que empezar la temporada de Fórmula 1 y ya hay la primera polémica. El protagonista no es otro que Lewis Hamilton. El piloto de Mercedes ha lucido en los primeros entrenamientos libres un casco a favor del colectivo LGTBI en los entrenamientos libres de Bahréin. Antes, ya había recibido el permiso para poder disputarlos con piercings, que también están prohibidos.

Nada que no hubiese sido habitual en el británico, que se ha mostrado como uno de los grandes estandartes a la hora de dar visibilidad a cualquier tema de esta índole. Sin embargo, la prohibición de la FIA a partir de 2023 de lucir durante los Grandes Premios cualquier mensaje político o social dejaba en el aire este tipo de reivindicaciones.

No ha se ha hecho esperar el desafío de Lewis Hamilton. El nuevo código ético de la Federación Internacional del Automóvil estaba llamado a silenciar a los participantes en las carreras y, en cierto modo, era una maniobra para quitarse de encima cualquier movimiento reivindicativo en los países que visitan en el Gran Circo. Muchos de ellos, como es el caso de Bahréin, tienen los Derechos Humanos más restrictivos que en la gran mayoría.

Pero ahí estaba Lewis Hamilton, que dejó ver en los primeros entrenamientos libres un casco con la bandera LGTBI. Una acción que ya había avisado de que realizaría y que, además, contaba con el visto bueno de la propia Fórmula 1. Stefano Domenicali, máxima autoridad del Gran Circo, no estaba por la labor de cercenar la opinión de sus pilotos.

Curiosamente, Hamilton también se vio envuelto en otra polémica unos días antes. Fue por culpa de Bernie Ecclestone. El que fuera gran dirigente durante muchos años reconoció que el actual piloto de Mercedes no debió de ganar el Mundial de 2008.

En aquel año, se llevó el título 'in extremis' tras superar a Felipe Massa en la clasificación en una carrera de infarto en Interlagos. Sin embargo, Ecclestone reconoció que no actuaron debidamente en el 'Crashgate', donde Renault ideó un plan para que Fernando Alonso lograse ganar en el Gran Premio de Bahrein.

En aquel momento, la FIA investigó el caso, pero según palabras del propio Ecclestone no se atrevieron a realizar cambios en la clasificación del Mundial una vez ya había finalizado. Unas declaraciones que han reabierto una polémica que parecía cerrada.

El órdago de Hamilton

Poco antes de que empezase la nueva temporada de Fórmula 1, Hamilton ya decidió alzar la voz contra la FIA por lo que consideraba inadmisible. El piloto de Mercedes abrió una brecha insalvabable con la Federación, ya que ambos tienen diferentes criterios a la hora de la libertad de expresión. Por ello, el británico llegó incluso a amenazar con no correr más.

"Me siento empoderado para ponerme de pie y hablar abiertamente sobre cualquier tema. Independientemente del resultado, sé que siempre hay que decir y hacer cosas, porque mucha gente está sufriendo", explicó. "Si no puedo defender los derechos humanos y no puedo continuar con lo que he estado haciendo estos años, prefiero no correr más", añadió en una entrevista con The New York Times.

