Carlos Sainz: "Fernando Alonso no me quitó el sitio para nada"

Los Sainz están de moda. Durante los últimos meses, padre e hijo han sido protagonistas de la actualidad en el mundo del deporte. El primero por haber sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2020. El segundo por su fichaje por Ferrari para 2021.

Carlos Sainz (padre) ha hablado con Franco Nugnes en Motorsport.tv. Allí ha revelado algunos detalles muy interesantes sobre el camino que le llevó a ganar su tercer Rally Dakar. No fue nada fácil, ya que Mini no tenía seguro el competir y Toyota ya tenía su lista de pilotos configurada, en la que se encontraba el también español Fernando Alonso.

"En el mes de mayo, Mini me dijo que no estaban seguros de si irían y Sven (Quandt), me dijo que mirara otras opciones", ha recordado el bicampeón del mundo de rallys. Ante la incertidumbre, Carlos Sainz mantuvo una reunión con Glyn Hall, el máximo responsable de Toyota Gazoo Racing, durante el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1.

Carlos Sainz baja victorioso de su Mini tras concluir la última etapa del Dakar, en Qiddiya. ASO

"Hablamos en el 'motorhome' de McLaren y allí me dijo que lo sentía, pero que no tenía un coche para mí, estando Nasser (Al-Attyah), De Villiers, Ten Brinke, y quizá la posibilidad de Alonso", ha comentado el veterano piloto madrileño, quien ha querido puntualizar una cosa importante sobre este tema: "Fernando no me quitó el sitio para anda. Él venía de Toyota de dos años en el WEC y entiendo la situación.

"Y nada, a partir de ahí conseguimos en patrocinio de Bahréin y, de nuevo Red Bull, lo que nos permitió volver a tener presupuesto para que Mini pudiera recuperar el programa del Dakar. Pudimos hacer dos test, el Rally de Marruecos, donde vi lo que faltaba e hicimos las mejoras en un tiempo récord. Y nos adaptamos muy bien al nuevo Dakar en Arabia y logramos ganar. Lo hablé con Glyn al final... (sonríe), pero la vida es así. El me decía, 'no te acerques, que sé lo que me vas a decir', y yo le dije que solo le quería dar las buenas tardes", ha añadido Sainz.

Carlos Sainz Jr. junto a su padre Carlos Sainz EFE

Lejos de pensar en la retirada, el piloto ya mira hacia el futuro y poder defender el título del Rally Dakar que ganó a principios de este año 2020. "Este año no he recibido ninguna llamada de ellos por el momento. Y la verdad es que quiero regresar con Mini y defender el título con ellos, después de todo el buen trabajo que hicimos este año", ha afirmado.

Orgullo de padre

Durante la entrevista, también ha tenido tiempo para hablar de su hijo: "Nunca le ha pesado el nombre, desde pequeño. Ahora tenemos una relación en la que él se interesa mucho por lo que yo hago en el Dakar y lo que ha pasado y yo lo mismo con él en la F1. Pero te diré que yo le dedico mucho tiempo a explicarle lo mío y el ni un tercio de ese tiempo a decirme lo que le ha pasado a él en el F1".

[Más información: Carlos Sainz, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2020]