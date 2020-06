Aleix alimenta los rumores sobre Pol Espargaró y Honda: "Es difícil decir no al equipo soñado"

Aleix Espargaró, recién renovado para las dos próximas temporadas con su actual equipo Aprilia Racing, reconoce ante los rumores de un posible fichaje de su hermano Pol Espargaró por el equipo Repsol Honda, que "es difícil" decir no a Honda.

Mientras, Aleix Espargaró, en una entrevista con Teledeporte, dijo sobre los rumores que admiten que cada vez que Honda llama, es difícil rechazarlos. "KTM está presionando mucho porque lo valoran", dijo el hermano mayor de los Espargaró y añadió: "Quieren que se quede, pero no sé hasta qué punto Honda va a querer o no a mi hermano. Al final, cuando Ferrari te llama, por ejemplo, es muy difícil decir que no a Ferrari. Ya veremos, creo que Repsol Honda es el equipo soñado en el mundial de MotoGP y si tienes esa opción, no será fácil decirles que no", dijo Aleix Espargaró.

Desde la semana pasada surgieron rumores del posible fichaje de Pol Espargaró por Honda, aunque ni KTM ni Honda han comentado hasta el momento nada sobre los rumores, sólo el gerente del equipo Repsol Honda, Alberto Puig, afirmó que la pausa actual en las carreras debido a la pandemia por el coronavirus "no significa que Honda deje de seguir planificando lo mejor posible futuro".

️ @AleixEspargaro analiza cómo será la nueva temporada



️ Nos habla también de la posibilidad de que su hermano @polespargaro fiche por Honda#TDPClubRTVE12Jhttps://t.co/T9w7q5SbXh pic.twitter.com/DbYh17MIQM — Teledeporte (@teledeporte) June 12, 2020

Desde KTM ya reconocían la semana pasada que sería difícil retener a Pol ante este interés de Honda. Mike Leitner, el manager del equipo de MotoGP, explicaba que sabían "que la separación de Pol y KTM puede suceder y es por eso que ya miramos los escenarios que se nos presentan". "Todavía espero que la situación con Pol resulte diferente de lo que todos piensan ahora, Pol ha crecido increíblemente con nuestro proyecto y es una gran oportunidad para él", sentenciaba el responsable de su actual equipo.

La bomba Márquez

Las alarmas saltaban en la primera semana de junio cuando Sky Sports Italia informaba de que era prácticamente un hecho la llegada de Pol a Honda. Ante estos rumores, Homer Bosch, manager de Espargaró, explicó en TV3 que no tenían "ningún acuerdo verbal ni escrito" y que había tres opciones: "Honda, Ducati o seguir con KTM".

La misma información situaba al pequeño de los Márquez, Alex, en el equipo satélite, el Team LCR de Lucio Cecchinello. Una auténtica bomba después de que el campeón de Moto2 firmase por Honda para correr en el equipo oficial al final de la pasada temporada.

