Gable Steveson, el oro olímpico que revoluciona la lucha y arma una guerra entre WWE y UFC

Los Juegos Olímpicos son la cuna de muchas de las grandes leyendas del deporte. Los de Tokio ya pasaron, dejando historias fascinantes, como la que puede convertir a un joven de 21 años en la revolución de los deportes de contacto. Su nombre es Gable Steveson (Indiana, EEUU; 2000) y conquistó el oro olímpico en lucha libre en la categoría 125kg. Su victoria en el último segundo se hizo viral en el gigante americano.

Gable Steveson ya es una estrella en su país. Tiene condiciones, tiene carisma y, por supuesto, ya es campeón. Pero de la medalla no da para vivir y el oro olímpico, desde que regresó de Tokio, ha estado estudiando cuál debe ser el siguiente paso a dar en su carrera profesional. Posibilidades tiene y es que los gigantes del deporte de contacto ya han llamado a su puerta.

Quien manda en el wrestling (lucha libre) es la WWE. Quien manda en las MMA (artes marciales mixtas) es la UFC. Ambas empresas se han interesado en Gable desde su conquista en los JJOO y están dispuestas a tirar la casa por la ventana a sabiendas del diamante en bruto que hay en él. Todo aquel que siga un poco estos deportes lleva días preguntándose qué elegirá Steveson.

El camino de Angle, Cejudo, Lesnar...

Gable no sería el primero en emprender un camino así, cualquiera de los dos, tras haber sido medallista olímpico. En el wrestling está el caso de Kurt Angle, oro en los Juegos de Atlanta 1996, quien inmediatamente después de su victoria recibió una oferta de WWF (ahora WWE). Angle la rechazó, pero a los dos años, en 1998, acabó entrando en la empresa. En ocho años que estuvo alzó seis campeonatos mundiales y grabó su nombre en el Olimpo del deporte de entretenimiento.

En la UFC está el caso de Henry Cejudo. Oro olímpico en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 (55kg.), tuvo su primera pelea en las MMA en 2013 y, con un récord actual de 16-2, ha sido ya campeón de peso gallo y de peso mosca de UFC. Con toda su carrera por delante, Steveson podría mezclar ambos mundos, como también hizo Brock Lesnar, quien se abrió paso en el wrestling universitario para acabar siendo una de las leyendas más grandes tanto de WWE como de UFC.

Duelo de millonarios

Gable Steveson forjará su propio camino y ese empieza por tomar una decisión clave en este momento. La pelea por su 'fichaje' ha comenzado y en ella están metidos dos importantes multimillonarios, dueños de WWE y UFC: Vince McMahon y Dana White. Ellos son los encargados de negociar con el deportista de moda en Estados Unidos con el objetivo de anotarse un tanto que puede definir el rumbo de sus empresas durante los próximos años.

McMahon, de 76 años, lleva más tiempo en la industria. En 1983 se convirtió en propietario de la WWE, entonces denominada WWF, heredando el imperio de su padre. Llevó el negocio a su máximo nivel, siendo actualmente la gran referencia del wrestling a nivel mundial. Posee una fortuna de 2.000 millones de dólares.

Por su parte, Dana White, de 52 años, es presidente de la UFC desde 2001. Con solo la marca y un viejo octágono, ha acabado creando un imperio y las MMA viven su mejor momento gracias a él. Su fortuna está cifrada en 500 millones de dólares.

McMahon y White tratan de convencer a Steveson, aunque parece que la balanza se ha empezado a decantar hacia un lado. Eso es lo que apuntan desde Estados Unidos, donde se informa de que la oferta de la WWE, económicamente hablando, sería muy importante y superaría con crecer a la de UFC. Además, Gable ha dicho en alguna ocasión que quiere divertirse a partir de ahora y como fan del wrestling desde niño parece que podría seguir los pasos de sus mayores ídolos.

Más cerca de WWE

WWE pasa por un momento de renovación y McMahon están poniendo todo de su parte para contar con el campeón olímpico. El mandamás del gigante del wrestling se ha visto ya con Gable: "La WWE siempre me ha recibido con los brazos abiertos. Triple H me dio la bienvenida y me presentó a Vince. La comunidad de la WWE y la propia empresa siempre me han abierto los brazos, me han dado un tratamiento de alfombra roja, que es como debe ser", contó Steveson en una entrevista.

Sin embargo, parec que las negociaciones con la UFC y Dana White han sido más frías. Sin ir más lejos, Gable ni siquiera se reunió con él cuando estuvo en Las Vegas como invitado al evento SummerSlam de WWE: "La reunión no se produjo. Llegué a Las Vegas y estuve de viaje todo el día, así que no tuve tiempo de contactar con él ni nada. Él tiene mi número. Puede ponerse en contacto conmigo".

Gable le lanzó un atrevido mensaje al presidente de la UFC: "Dana, tienes mi número de teléfono. Tienes mi Instagram. No corro a la gente. Hago mi trabajo, lucho, gano campeonatos, me pongo para la universidad, me pongo para los Estados Unidos. No hay necesidad de que corra a ningún lado". Tiene atrevimiento, tanto que no se tardará mucho en verle en televisión. En WWE también podría demostrar todo ese carisma con un micrófono...

