Alejandro Blanco, sobre el abanderado de Tokio: "Debe ser el que más medallas tenga"

Hay dos frentes abiertos de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en España. Con la casi total seguridad de que 316 deportistas compondrán la delegación nacional, los focos se centran en el abanderado y en la crisis del coronavirus que ha surgido en los últimos días.

Sobre estos dos temas ha hablado Alejandro Blanco. El presidente del Comité Olímpico Español ha presentado este jueves los programas 'Todos Olímpicos' y 'Héroes Olímpicos' y ha querido zanjar el debate que se ha creado con quién debe ser abanderado después de que Mireia Belmonte alzara la mano para ofrecerse.

"La norma es la norma y dice que debe ser abanderado el deportista que más medallas tenga", sentenciaba el presidente. "Con ese baremo, Saúl Craviotto es primero, después Mireia Belmonte y en tercer lugar Lydia Valentín", pero los dos primeros están empatados con cuatro medallas. Blanco aclaró que se seguirá el orden de importancia empezando por el oro, la plata y el bronce. En cualquier caso "todo se debe aprobar en la Junta de Federaciones Olímpicas, que es quién tendrá la última palabra", explicaba el máximo responsable del COE.

Para Alejandro Blanco, "el debate no está en los deportistas, que conocen y defienden la norma" y es que "lo más fácil a la hora de debatir son los resultados". Eso sí, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que hubiera una candidatura doble, el presidente respondió con un silencio y un "siguiente pregunta".

El coronavirus

La segunda preocupación ha ido creciendo desde el mes de enero. Si esta semana escuchábamos a la organización de los Juegos Olímpicos mostrarse preocupada por el coronavirus, Alejandro Blanco ha querido tranquilizar los nervios diciendo que le "preocupa", pero que tiene seguridad".

"Hay que recordar lo que ocurrió con el Zika en Río 2016. El primer interesado en tomar las medidas necesarias para que no haya ningún riesgo de contagio es el Comité Olímpico Internacional. Estamos hablando de un evento al que van millones de personas. Por ello, tengo la seguridad de que no habrá ningún riesgo en caso de que este brote continúe", destacó el presidente del COE.

"Hasta que no se reciban todos los informes no se puede responder a qué ocurrirá, pero estoy seguro que no habrá ningún riesgo. Por tanto, hasta que se tomen las medidas necesarias es importante mandar un mensaje de absoluta tranquilidad para no crear alarma entre los deportistas", explicó Blanco respondiendo a la incertidumbre que ha creado esta crisis mundial.

[Más información: Alejandro Blanco, presidente del COE, abre las puertas de Tokio 2020 a Ramos y Piqué]