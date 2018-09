Gary Lineker se rinde a Jon Rahm: "Tiene cojones grandes"

Siendo uno de los eventos más seguidos en todo el mundo no es de extrañar que la Ryder Cup levante tantas pasiones. El enfrentamiento entre Europa y Estados Unidos reúne cada dos años a millones de personas frente al televisor, también a grandes personalidades como Gary Lineker, que no se ha cortado a la hora de rendirse al golfista español Jon Rahm. "Tiene cojones grandes", escribió el exfutbolista inglés.

Jon Rahm tiene cojones grandes. — Gary Lineker (@GaryLineker) 28 de septiembre de 2018

El jugador nacido en Vizcaya fue uno de los grandes protagonistas este viernes en el jornada inicial de la 42 edición de la Ryder Cup, que se celebra en el Albatros Course of Le Golf National en Guyancourt, un suburbio al suroeste de París. Rahm completó un buen birdie en el hoyo ocho que ponía dos arriba al equipo europeo en el primer de los fourballs de la jornada.

La celebración de los aficionados que se congregaban sobre el verde ha sido atronadora y Rahm correspondió con un rugido a la altura. El de Barrika venía avisando con buenos golpes y con un buen putt ha podido sumar el segundo hoyo de ventaja.

Estados Unidos, favorito

Tras el renacer de Tiger Woods, el equipo estadounidense es el gran favorito para hacerse con una nueva edición de la Ryder. Aun así, el golfista americano no tiene muy buen recuerdo de la competición, ya que con él en sus filas Estados Unidos solo logró el trofeo en una ocasión.

"Cuando miro hacia atrás en toda mi carrera en la Ryder Cup es algo que no disfruto de ver. He jugado muchos partidos y, en las siete Ryder Cup que jugué, sólo ganamos una temporada. No lo hemos hecho bien", reconoció Woods.

Estados Unidos tampoco tendrá el escenario de cara, ya que nunca se ha llevado la Ryder cuando ésta se ha disputado al otro lado del charco. "No hemos ganado en 25 años en suelo extranjero, así que con suerte eso cambiará esta semana también", declaró un Tiger Woods esperanzado.