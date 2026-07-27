Infantino, tras las críticas en el Mundial: "Lamento que estuvierais tan consumidos por el odio que os lo perdierais"

Gianni Infantino, máximo responsable de la FIFA, ha salido al paso de los ataques recibidos durante la Copa del Mundo. El dirigente se dirigió a sus detractores, a los que acusó de estar "consumidos por el odio", y quiso poner en valor el balance inmaculado del torneo, donde destacó que hubo "cero incidentes, cero hostilidad y cero violencia".

A través de sus redes sociales, Infantino presumió de las cifras del evento, señalando que siete millones de aficionados procedentes de 200 naciones distintas vivieron la fiesta del fútbol en 16 sedes diferentes.

En su mensaje, hizo hincapié en que reinó la "alegría, emociones, felicidad, unidad y reunión", garantizando que el entorno fue completamente "seguro y feliz".

Transcurrida una semana desde que la selección española se coronara campeona frente a Argentina en la final, el presidente del máximo organismo del fútbol lamentó que muchas personas no hayan querido disfrutar del campeonato, lanzando un dardo directo a los más escépticos.

En su comunicado, cargó contra quienes cuestionaron la organización: "Estaban tan consumidos por el odio y las críticas que se lo perdieron todo". Les acusó de difundir "odio y rumores falsos" escondidos detrás de sus libretas y pantallas.

Según Infantino, mientras estos críticos buscan dividir y "se quedan atrás", la FIFA trabaja "en primera línea" esforzándose para brindar "el mejor espectáculo del mundo" y lograr la unión.

Gianni Infantino, durante el Mundial. REUTERS

Además, quiso subrayar la llegada sin contratiempos del combinado de Irán a territorio estadounidense, a pesar de las graves tensiones bélicas existentes entre ambos países. Para el mandatario, el planeta "necesita amor, no odio: tolerancia, no división; celebración, no luto".

El presidente recordó cómo los abucheos iniciales hacia el equipo iraní se transformaron en un cántico unánime, demostrando que el deporte va más allá de la política. "El fútbol va de unidad, no de división (...) es más grande que el odio y la discriminación", argumentó.

También criticó que la atención mediática se centrara en los pocos visados denegados, ignorando los millones de permisos que sí fueron aceptados para aficionados de todo el globo.

Doble rasero

El mensaje de Infantino tampoco esquivó la polémica arbitral. Aunque no entró en detalles específicos, hizo referencia a las quejas por decisiones disciplinarias inusuales.

Uno de los casos más comentados del torneo fue la sorpresiva anulación de una tarjeta roja al delantero estadounidense Balogun, lo que le permitió disputar el cruce de octavos contra Bélgica; una medida que se tomó, presuntamente, tras una llamada del presidente Donald Trump.

Sobre este asunto, el dirigente justificó que perdonar sanciones o cometer posibles errores con las cartulinas son prácticas "habituales y ampliamente aceptadas" en las principales ligas internacionales. Por ello, tachó de "curioso" que las condenas provengan precisamente de aquellos países donde estas situaciones ocurren con regularidad.

A modo de cierre, el mandamás de la FIFA confesó sentirse "increíblemente orgulloso" por su pequeña aportación para hacer posible este "gran espectáculo" mundialista, expresando su máximo deseo de que el fútbol, en última instancia, logre "elevarse por encima del odio".