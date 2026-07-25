Vozinha, el portero más famoso del Mundial, se gana un nuevo contrato a sus 40 años

Una buena actuación en un Mundial siempre abre muchas puertas. El último ejemplo de que una Copa del Mundo centra muchas miradas lo pone Vozinha.

El portero de Cabo Verde, que lideró la sorprendente actuación de la selección debutante, pasará a jugar esta nueva temporada en el Colo Colo chileno.

Así lo confirmó el propio presidente de la entidad sudamericana, Aníbal Mosa, en unas declaraciones que no dejan lugar a dudas: "Lo primero es ratificar de que Vozinha va a ser jugador de Colo Colo", aseguró el mandatario.

Vozinha, ante Leo Messi. REUTERS

"Tenemos un acuerdo, se están afinando los últimos detalles, pero ya tenemos la confirmación de su entorno y de su representante. Hemos llegado a un acuerdo con una propuesta que nosotros hemos hecho llegar", añadió.



El directivo no aclaró los detalles del acuerdo, pero informó que el guardameta viajará en los próximos días a Chile para someterse a los exámenes médicos de rigor.

Una nueva oportunidad

A sus 40 años, Josimar José Évora Dias 'Vozinha' se resiste a abandonar el fútbol en activo. Pese a su veteranía, el portero firmó una actuación excepcional en el pasado Mundial y su nombre pasó a la primera plana.

Vozinha fue clave en el primer partido de Cabo Verde en un Mundial ante España. El cancerbero evitó la victoria de la campeona con grandes intervenciones, y enseguida su figura se convirtió en un fenómeno viral.

De hecho, los seguidores en sus redes sociales rápidamente se multiplicaron y llegó a congregar a millones de fanáticos que querían descubrir su figura.

Vozinha celebrando el empate de Cabo Verde ante España. REUTERS Reuters

Vozinha también fue parte importante en los otros dos partidos de la fase de grupos que jugó Cabo Verde ante Uruguay y Arabia Saudí, algo que sirvió para que el debutante país avanzara a los dieciseisavos de final.

Allí, Cabo Verde se enfrentó a Argentina, y a punto estuvo de dar la sorpresa. El conjunto caboverdiano, con Vozinha en la portería, llegó a forzar incluso la prórroga contra La Albiceleste, pero el gol de Borges en propia meta a falta de 9 minutos para el final terminó con el sueño caboverdiano.

Vozinha estaba sin equipo desde que terminara el contrato con el Chaves portugués a final de la pasada temporada. El portero también ha jugado en equipos como el Trencin, Limassol o Gil Vicente en los últimos años.