La segunda estrella se bordó desde la portería: "Tenemos a los mejores del mundo, van a hacer Historia en el fútbol"

Miguel Ángel España, el tercero por la derecha, junto a Luis de la Fuente y el resto del staff técnico. Cedida

Miguel Ángel España, preparador de porteros de la Selección, repasa para EL ESPAÑOL su experiencia como campeón del mundo. "No vi el gol de Ferran Torres porque estaba chequeando los especialistas de penaltis que tenía Argentina en el campo".

Un gol encajado. Tan sólo uno. En el Mundial más largo y con más partidos de la historia. España cimentó en el bloque, en la defensa y también en la portería su inenarrable éxito en el Mundial. Porque si la portería no funciona, el tejado de la casa se desmorona.

La Selección llegó a la Copa del Mundo envuelta en un debate sobre la posible convocatoria de cuatro porteros y la discusión en torno a la titularidad de Unai Simón, y terminó el Mundial uniendo a todo un país y olvidándose de cualquier tipo de ruido.

La victoria todo lo puede, y una buena parte de culpa de que las cosas hayan ido bien en la portería la tiene Miguel Ángel España (Madrid, 14 de junio 1973). El preparador de porteros ha sido clave y ha vivido el día a día entre Unai Simón, Joan García y David Raya, una convivencia, por cierto, alucinante.

Miguel Ángel España, junto a David Raya, Joan García y Unai Simón. Cedida

Con la medalla colgada al cuello y después de haber frotado bien la Copa del Mundo con sus propias manos, atiende a EL ESPAÑOL con la certeza de ser campeón del mundo.

También siendo quizás uno de los pocos españoles que, estando en el mismo estadio, no vio el gol de Ferran Torres en directo. "Estaba chequeando los especialistas de penaltis de Argentina que estaban en el campo, pero me alegro infinito de no haber tenido que llegar a eso", bromea.

Cuatro porteros y Joan García

La Selección llegó al Mundial con 'melón' abierto, el de la portería. ¿Debía ir Joan García? ¿Tenía que seguir siendo titular Unai Simón? El cuerpo técnico tenía muy claro el plan a seguir pese a la gran cantidad de críticas que cayeron. No hay Selección sin debate nacional, se podría decir.

La convocatoria de cuatro porteros en una de las ventanas previas al Mundial alteró aún más las aguas, pero todo estaba medido. "Cuando se tomó la decisión de llevar a cuatro porteros en marzo, era para tenerlos en la dinámica de la Selección antes de tomar la decisión definitiva", comenta Miguel Ángel España.

"Creíamos que dejar la lista hecha con tres meses de antelación no era lo más adecuado, porque puede haber lesiones o bajas formas. Queríamos que nadie sintiese que la decisión estaba tomada, y también que Joan García se adaptara a los compañeros y la dinámica de la Absoluta", dice el preparador de porteros.

Todo medido, pese al ruido externo. Una decisión que, a la larga, ha terminado dando la razón al cuerpo técnico y a la arriesgada decisión. Una apuesta firme en sus convicciones, al fin y al cabo.

La convocatoria de Joan García fue posteriormente hecha desde el convencimiento: "A Joan lo conocemos desde que tenía 16 años y sabíamos que no iba a dar ningún problema independientemente del rol que tuviera", cuenta España.

Eso sí, el preparador de porteros apunta la dificultad de dejar a Remiro fuera de la lista definitiva: "Es duro tener que dejar a gente fuera, además a buena gente que ha estado contigo. Hemos sido lo más justos posibles asumiendo que es una pena para los que se han quedado fuera. A Remiro le tenemos un aprecio tremendo y lo ha dado todo con nosotros cuando ha estado".

Una convivencia espectacular

Miguel Ángel España destaca el increíble ambiente que se vivió durante todo el Mundial en la delegación española. Fue así en todo el equipo, pero especialmente complicado suele ser ver una convivencia tan buena entre los porteros.

"El día a día fue increíble. La verdad es que es la tónica general desde que estamos en la Absoluta", relata Miguel Ángel España.

"Hay que poner muy en valor a Raya y a Joan García. Unai Simón es el primero que lo tiene claro, porque han sido compañeros extraordinarios. En una concentración de 2 meses, donde hay tantos partidos y el que juega debe tener más recuperación, hay una gran cantidad de sesiones que se alargan para hacer trabajos extra con los que menos minutos tienen", cuenta España.

Miguel Ángel España, junto a Unai Simón y el trofeo de mejor portero del Mundial. Cedida

"Ellos (en referencia a Raya y Joan García) han sido de los jugadores que más minutos de entrenamiento han tenido, y eso es increíble y de agradecer. Independientemente de que no hayan podido tener minutos, valoramos mucho su trabajo", recuerda el entrenador de porteros.

Además, el técnico destaca en su conversación con EL ESPAÑOL la "tranquilidad" que ofrece poder contar con tres porteros de este nivel.

"Probablemente tenemos la mejor portería del mundo. Yo, que soy un enamorado de la generación de Iker Casillas, Víctor Valdés, Reina o Palop, que ha podido ser nuestra mejor generación de porteros, esta está a la altura y va a hacer historia en el fútbol español", asegura.

¿Volverá el debate?

No es algo que preocupe especialmente en el cuerpo técnico de la Selección, pero son conscientes de que el debate de la portería puede regresar a medida que se rebaje la euforia por el Mundial y la nueva temporada comience a andar.

"Nunca puedes decir nunca", bromea Miguel Ángel España al responder si cree que regresará el debate. "Venimos de ganar lo que hemos ganado con Unai, pero también hay cosas que ver con naturalidad, y cuando lleguen convocatorias y momentos puntuales, errores, momentos de forma bajos... habrá que contar con ello".

Unai Simón. Reuters

Eso sí, cualquiera que sea la decisión, el cuerpo técnico la tomará con pleno convencimiento: "Tenemos la tranquilidad y la experiencia, y sabemos que eso siempre va a estar ahí. Tenemos un míster que no se deja llevar por el ruido exterior", finaliza en este sentido Miguel Ángel España.

"Cuando haces las cosas convencido te quedas más tranquilo, pero con una plantilla como la que tenemos es complicado encajar todas las piezas", asume también el preparador en relación a todos los cambios que llevó a cabo el cuerpo técnico durante el Mundial.

Camino de la segunda estrella

Más allá de su estricta parcela como es la portería, Miguel Ángel España esboza una gran sonrisa al recordar cómo ha sido el camino hasta llegar a la mejor meta posible, la de ser campeón del mundo con la Selección. "Ser campeón da brillo al trabajo", afirma.

Recuerda que tras el gris debut ante Cabo Verde "saltaron las alarmas sin motivo, porque en ningún momento nosotros tuvimos sensación de que el equipo no fuera a ir bien", y destaca las exigencias de todas las eliminatorias vividas.

Desde dentro del cuerpo técnico también se tiene la percepción de que ha ganado un equipo más allá de las individualidades: "La sensación es de orgullo tremendo, no sólo por ser campeones, sino por la manera de conseguirlo y la imagen que hemos dado como grupo. Eso trasciende a lo deportivo".

Miguel Ángel España, con la Copa del Mundo. Cedida

Lo resume además todo perfectamente en una frase: "Hay otros equipos que tienen estrellas más mediáticas, pero nosotros somos un equipo de estrellas".

Por otra parte, estaba perfectamente previsto empezar de menos a más para llegar a tono a los momentos clave de la competición: "Teníamos una planificación a largo plazo en una lista donde el míster apostaba por algunos jugadores que llegaban justos y con lesiones. Sabíamos que algunos no estarían en su prime hasta las eliminatorias".

Además, el técnico desvela que los octavos de final fueron clave: "Hablamos en el partido de Portugal, fue como el de Alemania en cuartos en la Eurocopa. Sabíamos que Portugal podía haber sido finalista y encontrarte un rival así era un reto tremendo. Si pasábamos, iba a ser muy difícil que parasen al equipo".

Destaca España además el papel de Rodri como capitán dentro del vestuario: "Ha habido algunas arengas suyas que han sido muy emocionantes y que han reflejado el sentir del equipo. Ellos no querían que pudiese más el miedo a perder, que las ganas de ganar. Ellos querían ganar".

Y ganaron, todos, desde quien no jugó ni un minuto hasta el protagonista Ferran Torres, pasando por todos los componentes del cuerpo técnico. Una lista de nombres inolvidables que quedarán para siempre como los autores de la segunda estrella de la selección española de fútbol.