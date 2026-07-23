Rodri pasará por el quirófano para someterse a una operación de espalda con la que corregir unas dolencias

La nueva temporada va a empezar condicionada para Rodri. El mediocentro va a pasar por quirófano para someterse a una operación por una pequeña lesión en la espalda, aunque no es nada grave.

Se trata de una intervención ambulatoria de carácter leve, que no requerirá ingreso hospitalario y que, en principio, no le impedirá comenzar la pretemporada con su equipo dentro de los plazos previstos, unas tres semanas, apunta MARCA.

La operación estaba programada desde antes del Mundial y responde a la intención del futbolista de solucionar definitivamente esas molestias aprovechando el periodo de descanso posterior al torneo.

Tal y como ha quedado demostrado a lo largo de la Copa del Mundo, no se trata de una dolencia de gravedad ni de una lesión que haya afectado al rendimiento de Rodri sobre el terreno de juego.

De hecho, el internacional español ha competido con absoluta normalidad durante todo el torneo, sin que las molestias hayan condicionado en ningún momento su nivel de juego.

El centrocampista ha firmado un Mundial sobresaliente, siendo uno de los grandes líderes de la selección y una pieza imprescindible en el esquema del equipo.

En el momento idóneo

Su influencia en la construcción del juego, su equilibrio táctico y su capacidad para dominar el ritmo de los partidos le han convertido en una de las figuras más destacadas del campeonato, un rendimiento que terminó siendo reconocido con el premio al MVP del torneo.

Tras la conclusión del Mundial, Rodri aprovechará el periodo de descanso previo al inicio de la nueva temporada para someterse a una pequeña intervención quirúrgica con la que se pretende solucionar definitivamente unas molestias que arrastra desde hace tiempo.

Rodri. Reuters

Se trata de una actuación programada y consensuada con los servicios médicos, que consideran este el momento más adecuado para llevarla a cabo, aprovechando el parón competitivo.

Las previsiones son muy positivas y los plazos de recuperación invitan al optimismo. En principio, no existe preocupación respecto a su presencia en el inicio de la pretemporada, ya que se espera que pueda completar el proceso de recuperación sin contratiempos y reincorporarse al trabajo con el resto de sus compañeros dentro de los tiempos previstos.

La intervención tendrá, por tanto, un carácter estrictamente preventivo. El objetivo es eliminar cualquier foco de molestias antes de afrontar una temporada que volverá a ser especialmente exigente tanto con su club como con la selección.

Rodri quiere comenzar el nuevo curso en plenitud de condiciones, sin limitaciones físicas y con la tranquilidad de haber resuelto un problema menor después de culminar un Mundial excepcional, en el que volvió a confirmar que es uno de los mejores centrocampistas del panorama internacional.