Luis de la Fuente estalla contra la conducta antideportiva de Argentina: "Es intolerable e inadmisible, no se puede permitir"

Luis de la Fuente tiene muy claro que actitudes como las que mostraron los jugadores y parte del staff de Argentina tras la final no deberían verse en el fútbol.

Cuando el árbitro señaló el final del partido, los argentinos protagonizaron unos lamentables incidentes que comenzaron con el puñetazo de Nahuel Molina a Rodri. Después, Paredes agarró del cuello a Eric García, entre Paredes y Almada tiraron al suelo a Gavi y posteriormente Roberto Fabián Ayala, ayudante de Scaloni, agredió a Olmo.

Todo ello, amén de la conducta antideportiva de la mayoría de la expedición argentina dándole la espalda a España mientras la Selección levantaba el título de campeona del mundo.

🗣️Luis de la Fuente se rinde a la calidad futbolística de Rodri: "Es el mejor del mundo en su posición".



🇪🇸El seleccionador de la @SEFutbol ha sido entrevistado en exclusiva en RTVE, en los Deportes de @La1_tve , donde ha analizado el título de campeón del #MundialRTVE.



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Todo esto lamentó Luis de la Fuente en su última entrevista concedida a TVE. Calificó de "intolerable e inadmisible" lo sucedido, y destacó las buenas formas de sus futbolistas.

"En ese momento no me di cuenta, lo estaba celebrando. En cualquier caso, es algo intolerable, inadmisible, no se puede permitir. Futbolistas de esa dimensión, que tienen un gran entrenador, el cual lo habrá pasado igual de mal que nosotros al ver esas reacciones...No es tolerable", comentó el técnico riojano.

"Destaco nuestro comportamiento ante ese tipo de agresiones y provocaciones. Nuestros jugadores siempre mantuvieron las formas como buenos deportistas", prosiguió en su argumento.

Celebra el rendimiento de sus jugadores

Además, Luis de la Fuente no dudó en destacar al buen hacer de sus futbolistas para llegar al éxito más grande en el Mundial. Así, alabó a jugadores como Rodri, Lamine Yamal oZubimendi, que debutó el día de la final.

"Con todo el respeto, pero dudar de Rodri era un insulto a la inteligencia futbolística. Es el mejor del mundo en su posición. Tenemos también a Martín Zubimendi, que probablemente sea el segundo mejor. Fue creciendo partido a partido. Le llegué a decir que estando al 50% es mejor que muchos jugadores", indicó.

En esa línea, se mostró "encantadísimo" con el rendimiento de Lamine Yamal, y aseguró que esta Copa del Mundo será positiva para su futuro.

"Creo que va a ser un salto cualitativo en su formación. Ya es un futbolista de una dimensión fantástica pero tiene 19 años y debe seguir madurando. Este Mundial le ha servido para ese otro fútbol de sacrificio para el equipo, de ser solidario... Todos esos valores que él tiene, ponerlos al servicio del equipo. Lo ha hecho de forma natural. Eso le va a hacer ser mejor jugador en el futuro, seguro", narró.

Kempes rechaza la teoría de la conspiración

Un mito del fútbol argentino como Mario Alberto Kempes se mostró además en las últimas horas tajante en su postura contra la teoría de la conspiración que comenzó a circular por las redes sociales tras el Mundial.

En esta especie de confabulación se hablaba de que a Argentina no le habían dejado ganar el Mundial por una serie de intereses ocultos, pero 'el Matador' hizo un llamamiento al sentido común con un vídeo publicado en sus perfiles.

"Un equipo que baja el nivel de un partido no es lo mismo que uno que no compite. Esas versiones que andan dando vuelta por ahí sin ninguna prueba no le hacen bien a nadie", comentó el exdelantero.

"Si queremos ser exigentes con el equipo, lo seamos como corresponde, pero no nos hagamos eco de cualquier cosa que circule sin fundamento", dijo Mario Alberto Kempes.