Los cambios en el ranking FIFA tras el Mundial: los grandes vencedores y los batacazos que ha dejado el torneo

El Mundial 2026 no solo dejó a España como nueva campeona del mundo. El torneo también provocó multitud de cambios en el ranking FIFA, un indicador que mide el rendimiento de las selecciones conforme a sus resultados.

Solo dos equipos se han mantenido en la misma posición dentro de los diez combinados con más puntos.

La última actualización antes del Mundial fue el 11 de junio, un día antes del comienzo del Mundial. Y la última fue el 20 de julio, con el torneo ya finalizado.

Antes del Mundial Después del Mundial 1. Argentina (1877.27 puntos) 1. España (1995.88 puntos) 2. España (1874.71) 2. Argentina (1970.37) 3. Francia (1870.70) 3. Francia (1948.97) 4. Inglaterra (1828.02) 4. Inglaterra (1922.83) 5. Portugal (1767.85) 5. Brasil (1804.92) 6. Brasil (1765.86) 6. Marruecos (1803.99) 7. Marruecos (1755.10) 7. Portugal (1787.85) 8. Países Bajos (1753.57) 8. Bélgica (1778.36) 9. Bélgica (1742.24) 9. Países Bajos (1775.54) 10. Alemania (1735.77) 10. México (1754.30)

Antes de que comenzara el Mundial, Argentina ocupaba la primera posición de la clasificación. La vigente campeona llegaba como gran favorita tras mantenerse durante meses en lo más alto del ranking, seguida por España y Francia.

Y es que los de Lionel Scaloni levantaron el anterior Mundial y dos Copa América. Unos éxitos que denotan la grandeza de la selección sudamericana.

Sin embargo, el desenlace del torneo modificó esa jerarquía. Los de Luis de la Fuente conquistaron su segundo Mundial tras imponerse precisamente a 'La Albiceleste' en la final.

Ese triunfo, unido al recorrido firmado durante toda la competición, permitió a España recuperar el número uno del ranking FIFA, culminando un ciclo de crecimiento iniciado con la conquista de la Eurocopa de 2024.

Dos estrellas para España Reuters

Francia, semifinalista, conservó la tercera plaza, mientras que Inglaterra, cuarta clasificada en el Mundial, también mantuvo su posición. Pese a que los ingleses quedaron por encima de los galos tras ganarles en la final de consolación.

Brasil adelantó un puesto pese a caer eliminada en la misma ronda que los lusos, que sí bajaron dos posiciones tras su derrota ante la campeona.

Otro de los grandes protagonistas fue Marruecos. La selección africana ascendió hasta la sexta posición. Quedándose a solo un punto de Brasil.

Es el perfecto ejemplo de cómo la selección de Hakimi y Brahim se ha consolidado entre las mejores del planeta y ya es, bajo ninguna duda, el mejor combinado africano de la actualidad.

Yassine Bono, durante un partido con Marruecos. REUTERS

Más abajo, Bélgica ganó una posición y se colocó octava, beneficiándose del descenso de Países Bajos, que cayó del octavo al noveno puesto tras una eliminación prematura.

Alemania, décima antes del Mundial, fue la gran perjudicada entre las potencias tradicionales al abandonar el Top 10. Y es que su dramática derrota ante Paraguay la condenó al decimosegundo puesto.

Su lugar lo ocupó México, la gran revelación de la clasificación. La selección anfitriona protagonizó el ascenso más importante entre las diez primeras al pasar de estar fuera del Top 10 a instalarse en la décima posición.

Fuera del Top 10

Ya fuera de las diez mejores selecciones, se han producido multitud de cambios por culpa del Mundial.

La más alegre la protagoniza la selección de Noruega, que tras eliminar a Brasil y a México, consiguió llegar a los cuartos de final y escalar doce puestos en el ranking. Colocándose en el decimonoveno puesto.

Ranking del 11 al 20 11. Colombia (1739.89 puntos) 12. Alemania (1726.22) 13. Croacia (1723.05) 14. Suiza (1710.88) 15. Italia (1704.73) 16. Estados Unidos (1690.33) 17. Japón (1673.68) 18. Senegal (1653.43) 19. Noruega (1651.29) 20. Uruguay (1634.70)

Sin embargo, hay dos selecciones que destacan por lo negativo. Primero Panamá, que fue el combinado que más puntos perdió, en concreto 60.74.

Después Túnez, que fue el equipo que más puestos descendió, doce concretamente, descendiendo hasta el puesto 57 del ranking.

La finalidad del ranking

El ranking FIFA no solo sirve para medir el rendimiento de las selecciones, sino que también tiene una influencia directa en el futuro de los equipos nacionales.

Sus posiciones se utilizan como uno de los principales criterios para elaborar los bombos de los sorteos de competiciones internacionales, como el Mundial o las fases de clasificación continentales.

Estar mejor situado aumenta las opciones de evitar a otras potencias en los cruces y de tener un camino, en teoría, más favorable.

Cómo funciona el sistema de puntos

La clasificación se calcula mediante un sistema de puntuación conocido como SUM, que actualiza los puntos de cada selección después de cada partido.

La cantidad ganada o perdida depende de varios factores: el resultado, la importancia del encuentro, la fortaleza del rival según su posición en el ranking y la expectativa previa de victoria.

Así, derrotar a una selección mejor clasificada en una competición como el Mundial, otorga muchos más puntos que vencer a un rival de menor nivel en un amistoso.

El sistema también penaliza las derrotas inesperadas y premia los buenos resultados de forma proporcional a su dificultad.