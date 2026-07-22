Independentistas vandalizan el mural de Ferran Torres en Barcelona 24 horas después de ser pintado: "Puta Espanya"

El homenaje a Ferran Torres en las calles de Barcelona apenas pudo contemplarse durante unas horas. Un mural dedicado al delantero de la selección española, realizado tras la conquista del Mundial por TV Boy, apareció completamente vandalizado antes de que se cumpliera un día desde su creación.

La obra mostraba al futbolista valenciano con la camiseta de España levantando la Copa del Mundo, en reconocimiento a su destacado papel durante el torneo y, especialmente, a su actuación en la final frente a Argentina, donde marcó el gol que dio el título a la selección en la prórroga.

Sin embargo, el mural amaneció cubierto con grandes manchas de pintura blanca y negra que ocultaban casi por completo el retrato del internacional español. Además, sobre la pared apareció escrita en grandes letras la frase "PUTA ESPANYA", dejando la obra prácticamente irreconocible.

Desinformeu sobre el mural de Ferran Torres:



1️⃣ Han escrit "Puta Espanya"

2️⃣ Després ha quedat només "Espanya"

3️⃣ I ara hi han afegit "Volem seleccions catalanes"



Pel que sigui només dieu el punt 2 i obvieu la resta



Llavors dieu que sou el mitjà que combat la desinformació... pic.twitter.com/dPI8KBJjcI — Sergi Boixader (@sergi_boixader) July 22, 2026

Con el paso de las horas, el vandalismo fue a más. Sobre el muro aparecieron nuevas pintadas y, esta vez con pintura amarilla, se añadió el mensaje "Volem seleccions catalanes!", que terminó de cubrir el homenaje al campeón del mundo.

Pese a lo sucedido, TV Boy dejó claro que no piensa abandonar este tipo de iniciativas. El artista aseguró que seguirá pintando en las calles y que no tiene miedo a las amenazas que ha recibido por algunas de sus obras, entre ellas la dedicada a Ferran Torres.

Y es que el mural ya había despertado una gran polémica desde el momento de su inauguración. En las redes sociales se acumularon cientos de comentarios críticos con la obra, algunos de ellos acompañados de insultos y amenazas contra el artista, unas reacciones que finalmente acabaron trasladándose al propio mural.

Pero la realidad es que el artista se mostró muy orgulloso de su obra y quiso recordar un momento de cuando estaba trabajando: "Una niña pasó con su madre, lo señaló y grito: "¡Mamá, ese es Ferrán Torres!" Ese momento valió tanto como terminar la obra".

Mientras pintaba este mural, una niña pasó con su madre, lo señaló y gritó: ”¡Mamá, es Ferran Torres!” ❤️

Ese momento valió tanto como terminar la obra.

Enhorabuena a Ferran por su gol y a toda la selección por demostrar que el talento siempre va de la mano con el trabajo en… pic.twitter.com/mxc46cX9tr — TVBOY (@tvboy) July 20, 2026

No es la primera vez que ocurre esto con las obras en Barcelona. Hace unos días se vandalizó el mural dedicado a Leso Messi y Lamine Yamal que había hecho el artista Axe Colours con motivo de la final entre España y Argentina del pasado domingo.

Una evidencia de que la tensión en Barcelona no ha desaparecido, pese a conseguir un hito histórico en el deporte.

Por el momento, no ha trascendido la identidad de los responsables de las pintadas ni si se ha presentado una denuncia por lo ocurrido.

Lo que sí es seguro es que el mural dedicado a Ferran Torres, que pretendía celebrar el histórico triunfo de la selección española, apenas pudo contemplarse unas horas antes de quedar completamente desfigurado por las pintadas.