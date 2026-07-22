El Mundial desata la carrera por el Balón de Oro: el dilema del ganador que enfrenta a Messi, Lamine y Rodri

La carrera por el Balón de Oro ya ha comenzado. El Mundial se ha terminado y tras ver a España bordar su segunda estrella en el pecho comienzan las cábalas sobre quién debería llevarse este galardón individual.

El planeta ha vuelto a quedar rendido a la actuación de la selección española y todo son elogios para los jugadores nacionales. Rodri, Lamine Yamal, Fabián, Olmo, Ferran... Todos han maravillado de una u otra forma, si bien es cierto que la base del éxito se ha consolidado a través del grupo.

Pero como el Balón de Oro se trata de individualizar, los dedos comienzan a señalar a los elegidos. Y lo cierto es que ya hay discusión. Desde los que ven que lo más lógico sería entregarle este trofeo a un jugador español, hasta los que apuestan por las actuaciones de Leo Messi para llevar a Argentina a la final a sus 39 años.

No es el único aspirante que no salió campeón, por supuesto. Kylian Mbappé o Harry Kane firmaron actuaciones sobresalientes y sus nombres, como cada año, resuenan entre los favoritos. No en vano, el francés ha sido el máximo goleador de la Copa del Mundo.

Y anticipándose al debate incluso desde la propia organización han querido poner tierra de por medio asegurando que ganar el Mundial no es sinónimo de ganar el Balón de Oro. La veda está abierta para todos.

El Balón de Oro avisa

"¿Se puede ganar el Balón de Oro sin ganar la Copa del Mundo?". Con ese sugerente título, acompañado de otra más sugerente foto de Leo Messi en Qatar 2022, la organización de este premio individual publicó un artículo en su página web.

Lo hizo nada más terminar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que España acababa de ganar. Fue como un ataque preventivo, como si el Balón de Oro se quisiera blindar ante inminentes reclamos.

El mensaje venía a repasar cuántos campeones del mundo se habían llevado el preciado trofeo a su casa el mismo año en el que ganaron un Mundial. Sucedió con Zidane en 1998, Ronaldo en 2002, Cannavaro en 2006, y Leo Messi con el atípico Mundial de 2022 y su premio en 2023.

Pero la organización también recordó aquellas ediciones en las que la estrella del equipo campeón se quedó de vacío pese a haber levantado la Copa del Mundo. "¡Sólo el 57% de éxito!", escribieron en el artículo.

El mensaje llamó la atención. Era como si el Balón de Oro quisiera justificarse antes de tiempo por si el galardón no termina el próximo 26 de octubre en las manos de algún futbolista de la Selección.

Rodri y Lamine llaman a la puerta

Es imposible que la actuación de España pase desapercibida para las votaciones del Balón de Oro dentro de tres meses. Aunque el triunfo se haya basado en lo colectivo en este Mundial, hay dos nombres españoles que resaltan por encima del resto. Uno es el de Rodri. El otro, el de Lamine Yamal.

El centrocampista ha firmado una Copa del Mundo soberbia. Comenzó con dudas, es cierto, por la complicada lesión que sufrió en el inicio de la temporada. Le costó volver a carburar, le costó volver a ser Rodri.

Sin embargo, la manera en la que ha ido evolucionando su juego a lo largo del Mundial hizo al centrocampista reconciliarse con su mejor versión, con esa misma versión que en 2024 le sirvió para dar la sorpresa sobre Vinicius y llevarse el Balón de Oro. Muchos le han señalado como la gran brújula del éxito de España.

Lamine Yamal, en el Mundial Europa Press

Por supuesto, Lamine aparece en la carrera por el Balón de Oro un año más. Seguro que no ha hecho el Mundial más brillante, pero ha dejado destellos en su primera cita con apenas 19 años y ya puede presumir de ser campeón del mundo.

Seguramente sus méritos más perseverantes lleguen por lo que ha hecho durante esta temporada pasada con el FC Barcelona. Más allá de números -24 goles y 17 asistencias- o títulos -Liga y Supercopa de España-, es el fútbol y lo que transmite.

Lamine es el descaro personificado, el jugador que siempre encara y el que ha vuelto locos a todos los laterales con los que se ha enfrentado a lo largo del curso. Ha dejado prendado al planeta fútbol y su precocidad sigue asustando.

Messi, sin ser campeón

Si hay un nombre de un 'derrotado' en el Mundial que destaque por encima del resto ese es el de Leo Messi, sin lugar a dudas.

Con 39 años y vislumbrando la retirada más cerca que nunca ha hecho el mejor Mundial de su carrera deportiva. Quizás cuando menos se esperaba. Cuatro años después incluso de levantar la Copa del Mundo.

Leo ha liderado a una Argentina que se ha agarrado a un clavo ardiendo durante todas las eliminatorias. Firmó un 'hat-trick' en el primer partido, se convirtió provisionalmente en el máximo goleador de la historia de los Mundiales y terminó con unos dígitos alucinantes incluso para él.

Ocho goles, cuatro asistencias. Determinante en todos los partidos salvo en la decepcionante final contra España.

Poco importa que durante la temporada haya militado en una liga menor como la MLS, que el ritmo de juego sea inferior al de la alta competición. Cuando llegó su gran escaparate estuvo ahí y demostró que sigue preparado para todo.

Las candidaturas de Mbappé y Kane

Otros dos futbolistas más que se han reivindicado durante este último mes largo han sido Kylian Mbappé y Harry Kane. Dos delanteros de diferentes características que han terminado llevando a sus respectivas selecciones hasta las semifinales.

Quizás no ha sido la temporada más brillante de Kylian Mbappé con el Real Madrid, pero aun así ha sido el jugador blanco más determinante del curso. Pese a sus lesiones y al debate que se montó en torno a su figura, ha sido santo y seña del equipo tanto con Xabi Alonso como con Arbeloa.

Su Mundial ha sido impresionante. Máximo goleador del torneo, máximo artillero de la historia de los Mundiales. Se dice fácil, pero es un hito escalofriante con 27 años, porque seguramente seguirá engordando la cifra.

Kylian Mbappé, en el partido de cuartos de final ante Marruecos. REUTERS

10 goles en esta Copa del Mundo, 22 en total para superar los 21 de Leo Messi. Pasará mucho tiempo antes de que nadie pueda aspirar a llegar a estos registros en la cita más importante del fútbol.

Harry Kane es otro que ha hecho méritos durante todo el año para entrar en la lista de aspirantes al Balón de Oro. 36 goles durante la temporada con el Bayern de Múnich, de nuevo Bota de Oro. Una facilidad increíble para ver portería.

Con Bundesliga y Copa en el bolsillo, llevó a Inglaterra hasta las semifinales y hacia el tercer puesto. Seis goles y una asistencia, y la sensación de que con 32 años todavía tiene muchos goles todavía por marcar.