Rodri culmina el éxtasis del Mundial ante 2 millones de personas: "Viva la madre que nos parió, viva España y el Rey"

Resulta complicado, pero el éxtasis nacional puede cuantificarse. ¿Quién sería capaz de concentrar a casi dos millones de españoles en torno al mismo evento? No podía ser otra que la Selección.

Comienza a convertirse Cibeles en un punto de encuentro habitual para el equipo nacional. Empieza a ser una suerte de tradición nacional eso de juntarse en el centro de la capital para celebrar, de manera más o menos regular, un triunfo futbolístico de primer nivel.

Puede que sea cada vez una imagen más cotidiana, pero no por ello pierde ni siquiera un ápice de especial. Que se lo digan a todos aquellos que durante horas estuvieron bajo un sol de justicia para coger un buen sitio en el escenario de Cibeles y ver así a los campeones del mundo lo más cerca posible.

La multitudinaria celebración de España. REUTERS

Muchos de los que este lunes estuvieron en la celebración ni siquiera habían nacido cuando en 2010 se tiró la puerta abajo. Para ellos era la primera vez, para otros la segunda. Todos unidos bajo las mismas dos estrellas de las que ya tanto unos como otros presumen.

Antes de la medianoche se bajó el telón de esta jornada maratoniana de compromisos y encuentros entre compatriotas. La otra fiesta, la privada, seguro que siguió durante varias horas más.

Momento para el protocolo

La jornada maratoniana de celebración comenzó con el lado más protocolario. Primero el aterrizaje en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas tras un largo pero seguro que reparador vuelo desde el lugar de los hechos.

La agenda marcaba una visita a Zarzuela para ser recibidos por la Familia Real. Sus Majestades los Reyes Felipe y Letizia, acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía fueron saludando a los protagonistas de una de las gestas deportivas más importantes de la historia de España.

Desde allí, directos a Moncloa para ser recibidos por el presidente Pedro Sánchez. "No hay dos sin tres y España será anfitrión en el Mundial de 2030", se aventuró a decir el presidente mirando con optimismo al futuro.

El inicio de la rúa en el autobús descapotable se fue retrasando, como suele ser habitual en estos casos. Tanto, que no fue antes de las 8 de la tarde cuando comenzó esta nueva fase de la celebración.

Llega la fiesta

Aparcados los formalismos, llegó el momento de desmelenarse. Quizás de una forma más comedida que hace dos años, pero el espíritu festivo no cambió lo más mínimo.

Unos minutos antes de las 8 de la tarde comenzó a moverse el autobús que transportaba a los jugadores desde Moncloa en dirección hacia Cibeles.

Con Borja Iglesias a los mandos ejerciendo de DJ, su segundo rol favorito tras el de futbolista, la fiesta fue caldeándose a fuego lento. El 'clan' del Atlético de Madrid, Pubill, Llorente y Baena, portaron banderas del club rojiblanco en todo momento.

Camino del corazón de la capital fueron cayendo objetos de todo tipo sobre el techo descapotado del vehículo. Gorras, banderas, camisetas... cualquier intento de recibir un autógrafo merecía la pena aun sabiendo que era prácticamente imposible.

La Copa del Mundo fue pasando de mano en mano, aunque no fue la única copa que estuvo en posesión de los jugadores. Era día de celebración por todo lo alto.

Una corona que simbolizaba el nuevo reinado en el planeta fútbol también fue de cabeza en cabeza. Lamine se animó a ponérsela y a tomar la delantera del autobús durante un tiempo.

Las calles de Madrid, abarrotadas en el festejo del Mundial. REUTERS

Uno de los momentos más divertidos llegó cuando Joan García recibió una Copa del Mundo gigante de cartón con la cabeza de Luis de la Fuente. El portero lo tuvo claro. Acudió al encuentro del seleccionador y se la entregó sin dudarlo. El riojano no pudo contener la risa.

El pico entre Unai Simón y Yéremy Pino o la actitud casi temeraria de Rodri jugándose el tipo con las piernas por fuera en la cabeza del autobús para entregarse a la gente amenizaron la eterna llegada a Cibeles.

El espectáculo de Cibeles

Este punto neurálgico aguardaba el culmen de la celebración. Allí aguardaban unas 120.000 personas completamente entregadas que se chuparon buenas dosis del sol madrileño más intenso durante horas. Cualquier esfuerzo era poco para ver a los campeones a escasos metros.

A las 22:14 horas apareció el primero de los héroes en el escenario. Por orden numérico en función del dorsal fueron apareciendo todos. El primero de ellos, David Raya.

A cada jugador le acompañó una canción personalmente elegida para su momento de protagonismo. Porro entró al son de El Barrio, Zubimendi con el emblemático Waka Waka de Shakira, Borja Iglesias se atrevió a rapear magistralmente una canción casi entera del ídolo zaragozano Kase.O... Cada uno con lo suyo.

#LaSegundaEsNuestra en DIRECTO 📺| Momentazo de Borja Iglesias rapeando la canción 'Cantando' prácticamente entera. pic.twitter.com/S282JqDrBG — RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 20, 2026

Los únicos que no atendieron al orden de los dorsales fueron el capitán y el autor del gol de Nueva Jersey. Ferran entró al son de la canción del tiburón y después Rodri tomó el mando. Eso solo podía llevar a algo bueno y cada vez más loco.

Al ritmo de 'Freed From Desire' de Gala Rizzatto, el motor del equipo hizo una piña increíble con sus compañeros en pleno éxtasis. Pero el momento más sonado fue cuando cogió el micrófono. No se contuvo la brújula de España y alentando a los aficionados gritó: "¡Somos campeones del mundo! Viva la madre que me parió, viva la madre que nos parió, viva el rey y viva España!".

Pasillito.

'Viva la madre que me parió'

'Viva la madre que nos parió'

'Viva el Rey'

'Viva España'



Rodri Hernández, 𝙚𝙡 𝙘𝙖𝙥𝙞𝙩𝙖́𝙣 𝙙𝙚 𝙀𝙨𝙥𝙖𝙣̃𝙖, dando todo en su salida al escenario. #MundialRTVE #FIFAWorldCup pic.twitter.com/UMgDA5vWPG — Teledeporte (@teledeporte) July 20, 2026

Luis de la Fuente se animó a cantar varias estrofas de Julio Iglesias mientras sus jugadores le alentaban cada vez más, y a partir de ahí llegaron las actuaciones.

Por el escenario pasaron Ana Mena, Lola Índigo, Arde Bogotá y Aitana para poner el broche. Ahí se terminó la celebración, la pública, al menos, con los dos millones de aficionados que en algún momento de la tarde acudieron al encuentro con los campeones.