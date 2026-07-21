De Paul carga tras las críticas a Argentina por su juego contra España: "Nuestras sonrisas y maneras les molestan"

El centrocampista de la selección argentina, Rodrigo De Paul, ha roto el silencio a través de sus redes sociales tras la dolorosa derrota frente a España en la final del Mundial.

En medio del luto deportivo y las lágrimas que marcaron el final del encuentro, el jugador decidió utilizar su cuenta de Instagram para publicar una extensa y sentida carta abierta.

En ella, no solo agradeció el respaldo incondicional de los hinchas argentinos, sino que lanzó un fuerte descargo contra los detractores que cuestionaron el estilo y la campaña del equipo a lo largo de la Copa del Mundo.

Durante todo el torneo, la Albiceleste siente haber estado en el centro del debate. A las críticas por la fricción en su juego y su temperamento sobre el césped, se sumaron duros señalamientos externos e incluso acusaciones infundadas sobre supuestos favoritismos por motivos políticos o comerciales.

Ante esto, De Paul fue tajante y no dudó en responder a quienes, según su visión, intentaron opacar el enorme esfuerzo del plantel. "Instalaron conspiraciones porque nuestras sonrisas molestan, nuestras maneras les jode", sentenció.

El volante dejó claro que las críticas desmedidas nacen de la envidia y la incomodidad que genera la unión, el carisma y la forma tan pasional de competir que tiene este grupo de jugadores. "Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo", añadió.

Más allá del visible enojo por las campañas en contra, el mensaje de De Paul tuvo un profundo componente emocional dirigido exclusivamente al pueblo argentino.

Tras pedir disculpas en el campo de juego y mostrarse visiblemente afectado y envuelto en llanto junto a Messi, valoró el vínculo inquebrantable que se ha forjado con la afición en estos años.

"Con el correr de las horas nos van haciendo caer que la identificación que tienen con este grupo va más allá del trofeo, y eso es algo de lo que me quiero agarrar para poder transitar este momento", reflexionó el jugador.

De Paul es consciente de que el subcampeonato mundial es un golpe anímico durísimo, pero reconoció que el legado afectivo de esta selección permanece completamente intacto. La herida de haber estado a tan solo un paso de revalidar el título es profunda, y el jugador no intentó ocultarlo en ningún momento.

Sin embargo, eligió cerrar su descargo con una declaración de pertenencia que rápidamente cosechó miles de muestras de apoyo de sus compatriotas: "Me dolerá mucho tiempo, pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser argentino".