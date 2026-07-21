El gesto de respeto del 'Flaco' López: el único argentino que no dio la espalda a España al levantar la Copa del Mundo

La final del Mundial entre España y Argentina dejó multitud de imágenes para el recuerdo. No solo durante, también después del pitido final del colegiado.

Aparte de la celebración y los incidentes que protagonizaron varios jugadores argentinos, hubo un gesto que no gustó nada a los españoles. Y es que justo en el momento en el que Rodri levantaba la Copa del Mundo se pudo ver como todos los jugadores de Argentina estaban dando la espalda.

Todos menos uno, el 'Flaco' López. Es el único futbolista que sí mira a los campeones, una muestra de respeto que no debería de estar haciendo solo.

El delantero, que disputó el torneo como una de las alternativas ofensivas de Lionel Scaloni, permaneció inmóvil mientras el resto de sus compañeros evitaba contemplar la celebración española.

Su reacción no pasó desapercibida y rápidamente comenzó a difundirse en redes sociales, donde muchos aficionados destacaron su actitud deportiva en un momento de máxima frustración.

La imagen del “Flaco” López mirando de frente al podio de España 🇪🇸 resume a la perfección lo que significa competir con grandeza. 🥹❤️



Mientras el dolor de la derrota llevó a muchos a bajar la mirada o dar la espalda, él decidió quedarse. Observó el momento, lo aceptó y mostró… pic.twitter.com/S15oZPT8n8 — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) July 20, 2026

Hay que tener en cuenta que solo jugó 16 minutos en todo el Mundial, entró en el minuto 110 contra Suiza y dio la asistencia a Julián Álvarez para que metiese el gol que evitó la tanda de penaltis, por lo que la tristeza por no haber podido ayudar a su selección es aún mayor.

Quién es el 'Flaco' López

José Manuel López, conocido futbolísticamente como el 'Flaco' López, es uno de los delanteros argentinos con mayor proyección de los últimos años.

Nacido el 6 de diciembre de 2000 en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, comenzó su formación en las categorías inferiores de Lanús, club con el que debutó como profesional en 2021 y donde rápidamente llamó la atención por su capacidad goleadora.

El 'Flaco' López celebrando el gol de Julián ante Suiza. Reuters

Su explosión en el fútbol argentino despertó el interés de varios equipos sudamericanos y europeos, aunque finalmente fue el Palmeiras quien apostó por él en el verano de 2022.

El conjunto brasileño desembolsó cerca de diez millones de euros para hacerse con sus servicios, convirtiéndolo en uno de los fichajes más importantes de aquella temporada.

El 'Flaco' López con el Palmeiras. Redes Sociales

El delantero argentino ha firmado su mejor temporada con Palmeiras, del que ha sido el máximo goleador con 14 tantos antes del Mundial, consolidándose como una de las grandes referencias ofensivas del conjunto brasileño y ganándose un sitio en la convocatoria de Lionel Scaloni.

Ahora, está recibiendo multitud de halagos por su gesto en la final y por la enorme personalidad que demostró al ser el único jugador argentino que no dio la espalda a la Selección.