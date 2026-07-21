De la Fuente manda el pésame al joven de 13 años fallecido durante la celebración del Mundial: "Toda nuestra fuerza"

Luis de la Fuente quiso mandar un mensaje de apoyo a todos los amigos y familiares de Adrián Ibarra, el joven salmantino de apenas 13 años que falleció el pasado domingo durante los festejos por la consecución del Mundial.

El pequeño sufrió un accidente en una fuente de Ciudad Rodrigo, localidad salmantina, y terminó perdiendo la vida pese a las asistencias médicas.

El Ciudad Rodrigo CF, modesto club en cuyas categorías inferiores jugaba el joven de 13 años, publicó este martes en sus redes sociales un vídeo enviado por Luis de la Fuente en el que el seleccionador lamentaba los hechos ocurridos.

🕊️ Continuamos consternados en nuestro club.

Queremos agradecer las muestras de cariño que el actual seleccionador español, Luis de la Fuente, manda a la familia, amigos y demás allegados por el fallecimiento de Adrián Ibarra durante la celebración del segundo Mundial de España. pic.twitter.com/3xyF5Wb4vu — Ciudad Rodrigo CF (@CRCF_oficial) July 21, 2026

"Desde Las Rozas, desde la Federación, quiero enviaros nuestro más sentido pésame y dolor a toda la familia y amigos de Adrián por este trágico accidente", comenzó diciendo el técnico riojano con un gesto serio.

"La vida está llena de contrastes. Es increíble que ayer todos nosotros estuviéramos de celebración por el éxito en el Mundial y Adrián, viviendo esa situación también, sufrió este trágico accidente", comentó el seleccionador.

Finalizó su vídeo de más de medio minuto de duració

En la localidad mirobrigense todavía siguen en estado de shock después de lo que sucedió con este joven vecino en la noche del pasado domingo. Una fuente en la que se celebran los triunfos deportivos terminó cediendo y cayendo sobre varias personas que allí se encontraban, con tan mala suerte que Adrián salió muy mal parado.

"No nos lo podemos creer todavía. Anoche vivimos el peor momento que se puede vivir durante la celebración del Mundial que ha conseguido España. Nuestro canterano de tan solo 13 años, Adrián Ibarra, ha fallecido en el accidente de la fuente. Descanse en paz, Adrián", escribió el pasado domingo el propio Ciudad Rodrigo CF.