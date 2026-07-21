El desplante de Baena a Pedro Sánchez en Moncloa: mira al suelo al saludarle como Dani Carvajal en 2024

El paso de la selección española por Moncloa dejó uno de los momentos más polémicos y llamativos de toda la jornada de celebración por la capital.

En la agenda de actos institucionales, el combinado nacional visitó Moncloa después de haber estado previamente en Zarzuela junto a la Familia Real.

En el pasamanos con el presidente Pedro Sánchez, Alex Baena le dedicó un frío saludo al presidente del gobierno. Los futbolistas fueron pasando de uno en uno para estrechar las manos de Sánchez, pero el gesto del jugador del Atlético de Madrid fue el más evidente de todos.

Baena le tendió la mano al presidente del Gobierno, pero ni siquiera le miró a los ojos. Con rapidez y sin ninguna efusividad, el futbolista decidió pasar rápidamente y mantener de forma clara las distancias con el político.

Otros jugadores, sin embargo, mostraron una actitud muy diferente, como el caso de Rodri, en el momento en el que le mostró la Copa del Mundo al presidente del Gobierno, o Borja Iglesias, que recibió de mejor agrado la felicitación de Sánchez.

Como Carvajal en 2024

Esta es la misma imagen que se vivió hace apenas dos años en la celebración de la Selección tras ganar la Eurocopa de 2024.

En aquella ocasión el plan fue similar. Visitas protocolarias antes de la fiesta con la afición, y el mismo paso por Moncloa para ser recibidos por el presidente del Gobierno.

En 2024 fue Dani Carvajal el que mostró una actitud helada con Pedro Sánchez. En el mismo pasamanos, el exlateral del Real Madrid era el segundo en la fila por detrás de Morata.

El saludo de Carvajal a Pedro Sánchez 🏃🏻♂️⚡️ pic.twitter.com/YQ7xZNUIRM — 𝗟𝗮 𝗰𝗮𝗿𝗮 𝗕 𝗱𝗲𝗹 𝗳𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 (@lacarabfutbol_) July 15, 2024

El defensa tampoco miró a la cara a Sánchez, le tendió la mano para recibir el saludo protocolario, pero dirigió la mirada hacia el lado contrario y evitó cualquier contacto visual.

Ahora, dos años después, la misma actitud se vuelve a repetir en un jugador de la Selección, esta vez encarnado en Baena.