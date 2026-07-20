El último baile de Messi acabó entre lágrimas: una despedida anulado por España y cediendo su corona mundial

Leo Messi no pudo decir adiós con la Copa del Mundo en las manos. La selección argentina cayó ante España en la final del torneo y el capitán albiceleste vivió la peor noche posible en el escenario más importante.

Perdió la corona mundial que había conquistado años atrás y, para más dolor, se quedó sin la Bota de Oro y sin el récord de máximo goleador histórico del Mundial ante Kylian Mbappé, que firmó un doblete en el partido por el tercer y cuarto puesto.

El rosarino, que había firmado un torneo sobresaliente hasta llegar a la definición, con actuaciones decisivas que ilusionaron a toda Argentina, desapareció del partido más importante.

Impreciso en la salida, desconectado de sus compañeros y sin la contundencia habitual cerca del área rival, Messi no logró replicar el nivel que lo había convertido en el gran candidato al Balón de Oro del torneo -que ya ganó en 2014 y en 2022-.

España, ordenada y agresiva en la presión, lo neutralizó durante los noventa minutos y le negó los espacios que había explotado en rondas anteriores.

El contraste resultó evidente para cualquiera que hubiera seguido su camino hasta la final: goles decisivos, asistencias claves y un liderazgo que parecía encaminar a Argentina hacia un nuevo título.

Esa versión se esfumó en el partido definitivo, en el que el capitán apenas generó ocasiones claras y terminó more consumido por la frustración que por el fútbol.

Lamine Yamal consolando a Messi tras la final del Mundial. Reuters

Salió en su defensa aseguró este domingo, tras la final perdida por Argentina contra España, que la gente debería "estar orgullosa de Leo" Messi, antes de abandonar la rueda de prensa posterior al encuentro del MetLife Stadium entre lágrimas.

"Tiene 39 años, muchachos, es una cosa increíble. Yo de mi parte tenía clarísimo que iba a jugar hasta que quisiera, pero que la gente esté orgullosa de su equipo, de Leo, de lo que ha hecho, el mejor futbolista que ha pisado un campo de fútbol, no va a cambiar nada", dijo Scaloni tras la derrota 0-1 en la prórroga de Argentina ante España.

El instante que resumió su noche

El momento que sintetizó la impotencia de Messi llegó en el tramo final del encuentro, cuando reclamó con vehemencia al árbitro la expulsión de Marc Cucurella tras una disputa en la que el lateral español le dijo algo tapándose la boca.

¡MESSI PIDIÓ LA EXPULSIÓN DE CUCURELLA POR TAPARSE LA BOCA! 😮#DAZNMundial pic.twitter.com/ZEGkLs20H4 — DAZN España (@DAZN_ES) July 19, 2026

El astro argentino, visiblemente ofuscado, rodeó al colegiado exigiendo la tarjeta roja para Cucurella, en una escena que reflejó la tensión acumulada durante todo el partido. La jugada no derivó en la sanción reclamada y España terminó llevándose el encuentro, sellando el golpe definitivo a las aspiraciones argentinas.

Otra imagen que quedará grabada de esta final llegó minutos después del pitido final, cuando Messi recibió la medalla de plata. El capitán no pudo contener las lágrimas al recorrer el palco de autoridades, visiblemente afectado por lo que representaba ese metal para una carrera que muchos daban por cerrada con la gloria absoluta.

Compañeros y rivales se acercaron a abrazarlo en un gesto de respeto ante lo que probablemente fue su última función en un Mundial.

Una doble pérdida histórica

La derrota no solo significó la caída del título. En el partido por el tercer y cuarto puesto, disputado horas antes de la final, Kylian Mbappé anotó dos goles que le permitieron alcanzar y superar la cuenta goleadora que Messi había construido a lo largo del torneo.

Ese doblete le otorgó al delantero francés la Bota de Oro (con 10 goles) y el récord de máximo artillero histórico de la competición (22), arrebatándole a Messi ambas distinciones en un mismo día.

De esta manera, el argentino cerró el torneo con un balance agridulce: brilló en la fase de grupos y en las rondas eliminatorias previas a la final, pero se quedó sin el trofeo, sin el galardón de goleador y sin el registro histórico que parecía tener asegurado antes de la última jornada.

Para una carrera marcada por títulos y récords, la despedida mundialista de Messi quedará asociada, sobre todo, a esa imagen de lágrimas contenidas en el podio, con la medalla de plata colgando del cuello y la corona cedida ante una España que supo aprovechar su mejor noche en el momento exacto.