España ha bordado en su pecho la segunda estrella de campeona del mundo. Nuestro rival era la Argentina de Messi. Una Argentina cuyos jugadores se proclamaron a sí mismos los grandes favoritos para esta final. Hubo algún desprecio, no por parte del combinado, sino por la prensa, aficionados, etcétera, y esto habla del desconocimiento que tenían de España.

Pero vamos a la salsa del fútbol, que es lo más importante. En el planteamiento de la final, Argentina sabía que por fútbol, por posesión de balón, no le podía ganar a España. Por eso intentaron hacer el "otro fútbol": el choque, el contacto, alguna que otra patada...

En algún momento hasta fueron violentos. Eso les costó la expulsión de un jugador y de otro, Paredes, que también tendría que haber sido expulsado y continuó en el terreno de juego.

La gran virtud de España fue no entrar en las provocaciones, en el roce; digamos, no bajarse al barro y pelear cuerpo a cuerpo. No. La virtud de España estuvo con el balón en los pies, moviéndolo. Tenemos un centro del campo maravilloso donde todos tienen muy buen pie.

Y en la Argentina de Messi, quiero recordar que quien fuera el mejor jugador del mundo tocó su primer balón prácticamente a la media hora de juego, y su intervención fue testimonial: un pase, control con el pecho y soltar el balón. Creo que eso habla mucho y bien de lo que es el equipo de España.

Una España que fue de menos a más en el campeonato. Recordamos el 0-0 ante Cabo Verde; los más pesimistas pensaron que no íbamos a hacer nada en este Mundial, aunque era muy difícil no clasificarse, porque, evidentemente, hasta siendo tercero te podías clasificar en la fase de grupos. A partir de ahí, España fue claramente en ascenso: en juego, en físico, en todo.

Creo que España, en las eliminatorias, empezó a demostrar que sí podía ser campeona del mundo. Fue pasando con pasmosa facilidad todas las fases y, bueno, llegamos a la gran final, la que todos soñábamos: el campeón de Catar contra España.

Antes, el equipo nacional había eliminado al otro finalista de Catar, a la gran favorita, Francia, también con un juego brillante, sin pasar prácticamente apuros y donde Francia creo que tiró una o dos veces a la portería de Unai Simón.

Eso nos demuestra el poderío del equipo nacional. Pero, por primera vez en la historia, uno de los finalistas no hizo ni un lanzamiento entre los tres palos: fue la Argentina de Messi. Creo que el equipo de Luis de la Fuente fue tan superior al equipo argentino que este solo pudo correr detrás del balón y desgastarse físicamente.

España fue técnica y tácticamente —y con un gran planteamiento del entrenador— tremendamente superior al combinado argentino. Es de justicia destacar la gran labor de los hombres de Luis de la Fuente; una labor extraordinaria donde todo el mundo sabía el rol que le correspondía dentro del equipo.

Veníamos a este Mundial con una gran estrella, Lamine Yamal. Estarán conmigo en que el gran jugador del Barça hizo un Mundial discreto: un gol y alguna que otra jugada. Es cierto que su presencia puede preocupar a los rivales, pero creo que es muy poco bagaje para un gran jugador como es el 10 del Barça.

España levanta el trofeo de campeones del mundo. Reuters

Lamine, bajo mi punto de vista, ha perdido una gran oportunidad en este Mundial de ser uno de los grandes candidatos al Balón de Oro. Ganar la Liga y la Supercopa en España... si a esto le añades el Mundial siendo decisivo, tendría muchas papeletas o, al menos, estaría en la terna para poder conquistar el Balón de Oro al mejor jugador del mundo.

No ha podido ser así, pero nos quedamos con la felicidad de todos los españoles y con el gran trabajo de un magnífico entrenador como es Luis de la Fuente, así como de un equipo de fútbol que ha estado por encima de las individualidades. Que sí las tenemos, tenemos grandes jugadores: posiblemente a los dos mejores centrales del campeonato (Laporte y Cubarsí) y a los mejores laterales (Pedro Porro y Cucurella).

Luego, tenemos al mejor portero del Mundial, que ha sido Simón, y un medio campo extraordinario; no solo por los cuatro centrocampistas que pueden jugar como titulares, sino por el banquillo. Cabe decir que también hemos jugado las eliminatorias sin uno de los mejores centrocampistas del mundo, sin Pedri.

Creo que Pedri también ha sido otro de los jugadores que no ha estado a la altura; aun reconociendo su tremenda calidad, ha llegado muy justito de gasolina.

¿Qué ha triunfado en España? El equipo. Por encima de todo, el equipo frente a las individualidades. Creo que a España, para ser un equipo redondo, un superequipo, le hace falta un killer del área. No lo tenemos.

Pero ahí Luis de la Fuente, con un falso nueve y con la aportación de Merino (que metió goles decisivos) y de Ferran (que hoy metió el gol decisivo del Mundial), lo ha solventado. Con eso nos ha bastado y hemos sido, sin lugar a dudas, el mejor equipo y el que mejor fútbol ha practicado.

Es difícil encontrar hoy en día una selección mejor que la nuestra. Hemos eliminado y vencido a los dos finalistas del Mundial de Qatar; hemos dejado prácticamente en blanco a Lionel Messi, que era la gran estrella y esperanza de Argentina, y esto habla tremendamente bien de este grupo de jugadores, de este colectivo humano extraordinario.

España ya tiene en su pecho la segunda estrella, pero no solo eso: somos campeones del mundo en categoría masculina y femenina. Nadie ha logrado que coincidan ambas selecciones en el mismo espacio de tiempo. A todo esto, hace unos días también la selección española sub-19 se ha proclamado campeona de Europa.

El relevo de este equipo español, que ya es muy joven, está garantizado. Vienen grandes jugadores empujando desde atrás y esa es nuestra mejor arma, nuestra mejor carta de presentación. En España se está trabajando muy bien, la Federación Española de Fútbol está haciendo las cosas magníficamente y el futuro está asegurado.

A disfrutar de esta segunda estrella. Este grupo humano de jugadores, con Luis de la Fuente al frente, nos ha hecho muy felices. Solo nos queda presumir de nuestra segunda estrella y dar un ¡Viva España!, que creo que es lo más importante en estos momentos. Somos los mejores, ha triunfado el fútbol y el fútbol es de España.

*** Paco Buyo, internacional con la selección española entre 1983 y 1992.