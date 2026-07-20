Pedro Sánchez pide "soñar" a la Selección: "No hay dos sin tres y en 2030 España será país anfitrión en el Mundial"

La llegada a La Moncloa para encontrarse con Pedro Sánchez ha sido la siguiente parada de la selección española en una hoja de ruta que terminará con la celebración en la calle Montalbán, junto al Palacio de Cibeles.

El presidente del Gobierno comenzó su discurso con un mensaje de agradecimiento a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por el esfuerzo de acudir a la cita y hacer felices a los trabajadores y a los niños de los trabajadores que trabajan en el Palacio de la Moncloa.

"Quiero dar las gracias al cuerpo técnico y a los jugadores por el juego, el esfuerzo y la victoria. Hemos disfrutado mucho de vuestro juego. No resulta evidente aun siendo buenos llegar a la final de la Copa del Mundo y habéis conseguido aquello que dijo Luis Aragonés: 'Las finales no se juegan, se ganan'. Por último, para 2030 queremos soñar. No hay dos sin tres y España será país anfitrión. Muchas gracias y a disfrutar de esta victoria".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe en La Moncloa a los campeones del mundo y recuerda la mítica frase de Luis Aragonés:



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La Selección llegó al complejo presidencial unas horas después de haber aterrizado en Madrid con el Mundial bajo el brazo y tras la recepción de la familia real en Zarzuela.

En los jardines de Moncloa se instaló un escenario con el lema "Vamos, España", donde cientos de personas esperaban a los nuevos campeones.

La primera parada fue la visita a los reyes de España. Felipe VI dio la enhorabuena a todo el combinado por un "triunfo épico" en el Mundial, una "odisea" en la que un equipo "solidario y generoso", que ha sido "una piña", ha ganado el campeonato con garra y aguante para toda España.

Con estas palabras, acompañado de la reina, de la princesa Leonor y de la infanta Sofía, el Rey ha felicitado a todos los jugadores en los jardines del palacio de la Zarzuela. "Venís cansados, pero qué cansancio más rico", les ha dicho.

👑Los campeones del mundo ya están en el Palacio de la Zarzuela



La selección española visita a los Reyes tras conquistar el #MundialRTVE ⭐⭐#EspañaSuperestrella #LaSegundaEsNuestra



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Felipe VI no olvidó que España es doblemente campeona del mundo, ya que la selección femenina ganó el Mundial de 2023. Si cuando juega la selección, juega España, el monarca ha asegurado que la victoria es también de todo el país y ha animado a los futbolistas a disfrutar de cada segundo, de cada mirada y de cada sonrisa que van a recibir a partir de hoy.

La visita a Zarzuela y Moncloa forma parte de los actos institucionales previstos para homenajear a la selección española. Después de la recepción del Rey y del presidente del Gobierno, jugadores y cuerpo técnico continuarán la celebración con los aficionados en las calles de Madrid.