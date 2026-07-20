El mal perder de Nahuel y Paredes: puñetazos y patadas a Eric García, Gavi y Rodri tras la derrota en la final del Mundial

Un momento de la pelea al final del partido. Reuters

Dijo antes del partido el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, que a él, cuando era niño, le habían enseñado a ser educado.

Muchos jugadores argentinos no recibieron esa lección y, a lo largo de sus carreras, han visto cómo la afición reforzaba su mal perder e incapacidad de autocontrol.

Si el 'Dibu' Martínez selló 2022 con la imagen más lamentable posible llevándose el premio de portero a la entrepierna, en 2026 han sido Nahuel Molina, Thiago Almada y Leandro Paredes quienes han puesto la imagen del bochorno para su país.

¡ES LAMENTABLE! ¡ES UNA VERGÜENZA! 😡😡😡



LA REACCIÓN DE PAREDES TRAS PERDER EL MUNDIAL#DAZNMundial pic.twitter.com/5zsF2EOBTH — DAZN España (@DAZN_ES) July 19, 2026

Los tres agredieron a los jugadores de la selección que celebraban, sin molestar a nadie, su merecido triunfo sobre el campo.

Todo comenzó cuando Molina se atravesó en el camino de Rodri, que corría por el campo para unirse al resto del equipo. Nahuel, sin mediar palabra, lanzó un puñetazo contra el capitán español.

Cuando Rodri, dolorido, se dio la vuelta y le espetó un rotundo "pero qué haces", recibió por respuesta a un Molina que se encaró con él, le empujó y se lanzó contra en su contra como si fuera una pelea de la cancha, no la final de un Mundial.

El capitán español, prolongación en el campo de los valores de De la Fuente, no daba crédito y dio varios pasos hacia atrás para que el choque no derivara en una pelea.

Como todo equipo, Rodri no estaba solo. Eric García salió en su defensa y se puso en medio de la trayectoria de Molina.

¡ES LAMENTABLE! ¡ES UNA VERGÜENZA! 😡😡😡



LA REACCIÓN DE PAREDES TRAS PERDER EL MUNDIAL#DAZNMundial pic.twitter.com/5zsF2EOBTH — DAZN España (@DAZN_ES) July 19, 2026

Suficiente. Un Molina fuera de control se tiró en su contra y le siguió Paredes.

Como la viva imagen de un hombre fuera de sí mismo, Paredes se puso delante de Eric García y le empujó con el objetivo de iniciar una gresca que aliviase el dolor de su derrota.

Gavi buscó poner paz, pero Paredes, 10 centímetros más alto y unos cuantos kilos más pesado lo lanzó al suelo y, con el español inmovilizado en el suelo por Almada, le lanzó varios golpes.

En paralelo, Otamendi buscaba también a Rodri. Aparentemente, tenían la intención de arruinar la merecida celebración española.

Argentina not only lost the final.



First time ever I see a team ruining the winners celebration.



Shame on Argentina pic.twitter.com/z33oSAA8V3 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 19, 2026

Tuvo que aparecer Lionel Scaloni corriendo para frenar a sus jugadores. Borja Iglesias también puso su cuerpo en medio de la trayectoria de dos desaforados Almada y Paredes.

Una vez llegada la paz, apareció también la imagen que el mundo deseaba: Rodrigo, en nombre de toda España levantó la copa del mundo al cielo de Nueva Jersey.

Los argentinos, encabezados por Messi, lloraban su derrota. De su mal perder, deberán sentarse a evaluarlo otro día.

La Selección española demostró que es campeona dentro y fuera del campo.