El llanto desconsolado de Scaloni tras perder el Mundial y dejar su futuro en el aire: "Me duele en el alma, lo siento"

La tensión acumulada durante 120 minutos de asfixiante fútbol finalmente encontró su válvula de escape en la sala de prensa del MetLife Stadium. Lionel Scaloni, el arquitecto de la etapa más gloriosa de la selección argentina en la era moderna, no pudo soportar el peso de la derrota.

Tras caer por 1-0 en la prórroga de la final del Mundial ante España, el técnico se derrumbó ante los micrófonos, dejando una imagen que ya es historia de los mundiales: un llanto desconsolado que enmudeció a los periodistas presentes.

"Me duele el alma. Lo siento mucho", alcanzó a articular con la voz quebrada y la mirada clavada en la mesa, instantes antes de que las lágrimas interrumpieran su discurso.

Sin embargo, en medio del dolor, el estratega argentino tuvo la enorme entereza para reconocer el mérito del rival. Lejos de buscar excusas en el desgaste físico de sus jugadores o en decisiones arbitrales, Scaloni demostró la deportividad que ha cimentado su ciclo.

"España es la justa campeona", sentenció, limpiándose el rostro y elogiando el trabajo de su homólogo, Luis de la Fuente. "Han hecho un torneo impecable, han sabido sufrir y hoy, en los pequeños detalles que definen estas finales, fueron un poco mejores. Felicito a su entrenador y a sus jugadores porque son un digno ganador".

Futuro incierto

Pero lo que más encendió las alarmas en Buenos Aires y en los pasillos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no fueron sus lágrimas, sino las palabras que sembraron un manto de densa niebla sobre su continuidad.

Aunque existía un acuerdo verbal y una sintonía total con el presidente Claudio 'Chiqui' Tapia para extender su vínculo de cara al proyecto de 2030, la desolación de la derrota parece haber abierto una grieta en las convicciones del técnico.

"Siento la necesidad de pensar, porque no sé si se puede hacer algo tan grande como esto otra vez. Hemos intentado hasta el último momento dar al máximo, hemos vaciado el tanque... y es justo que me pueda tomar este tiempo para reflexionar", confesó el entrenador.

El técnico nacido en Pujato dejó claro que no es un adiós definitivo, pero sí un receso lleno de pesados interrogantes. Sin aceptar más preguntas, desbordado por la tristeza y secándose el rostro con ambas manos, Scaloni se levantó de la silla y abandonó abruptamente la sala.