Leo Messi, entre el luto y una escueta felicitación a España: "El dolor es muy grande y va a costar que se cierre la herida"

El último Mundial de Leo Messi no terminó como él esperaba. No fue el cuento de hadas deseado. Una derrota en la final, en un partido en el que Argentina estuvo siempre a merced de España y en el que el '10' resultó completamente intrascendente, incapaz de conectar con el ritmo del choque.

El delantero se manifestó en sus redes sociales por primera vez desde la derrota y aseguró sentir un dolor "muy grande". "Va a costar que se cierre esta herida", comentó Leo en el escueto comunicado dirigido a todos los aficionados españoles.

Pese al sentimiento de pena que en estos momentos siente el ex del Barça por no haber sido capaz de despedirse de los Mundiales con un segundo título seguido, Messi prefirió quedarse con los buenos momentos que dejó esta Copa del Mundo para La Albiceleste.

Leo Messi, cabizbajo Reuters

"También me quedo con todo lo bueno... Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo", comentó.

"Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo", aseguró el del Inter Miami.

Messi lanzó un mensaje de esperanza, de unidad y de agradecimiento: "Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos".

Por último, Leo dedicó apenas ocho escuetas palabras para felicitar a la selección española por haber ganado a Argentina en la final y haberse proclamado campeona del mundo por segunda vez en su historia: "También quiero felicitar a España por el campeonato", completó.

Messi finalizó el torneo sin poder ser el máximo goleador, un mérito que recayó en Kylian Mbappé, y también sin poder ser el máximo goleador de la historia de los Mundiales, registro que también se queda el francés.