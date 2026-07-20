La gorra de Ferran Torres acordándose de Donald Trump en la celebración del Mundial: "Make Spain Great Again"

A pesar de que Donald Trump se ha encargado de acaparar el mayor protagonismo posible durante el Mundial, en la celebración de la selección española por las calles de Madrid también fue noticia, aunque en esta ocasión lo fue sin quererlo ni beberlo.

Durante la rúa de España, Ferran Torres, autor del gol que ha dado a España la segunda Copa del Mundo de su historia, lució una gorra roja con el eslogan "Make Spain Great Again". Un mensaje que emula el "Make America Great Again" del presidente norteamericano.

"Estoy muy contento de poder ver la ilusión de los niños. Siempre hay que seguir creyendo porque al final con trabajo todo llega y así ha sido", fueron las primeras del héroe de España en territorio nacional.

“MAKE SPAIN GREAT AGAIN” 🇪🇸



La gorra de Ferran Torres en la rúa del Mundial 🏆#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/yZgIOqyKyb — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 20, 2026

Uno de los futbolistas más aclamados y no es para menos. Ferran entró de lleno en la historia del fútbol español con el 1-0 ante Argentina en la segunda parte de la prórroga. Del 116' de Iniesta en Johannesburgo al 106' de Ferrán en Nueva Jersey.

Gol, Mundial... y MVP del partido. No hubo duda: el premio a mejor jugador del encuentro entregado por la FIFA era para el atacante del Barcelona.

"Creo que al final el gol es de 47 millones de personas, no mío. El destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos", declaraba el valenciano tras el pitido final.

"Una liberación muy grande, he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial pero el destino está escrito y gracias a Dios que siempre me da fuerzas para seguir, como digo... Dios le da las cosas a quien más se lo merece", añadía tras el pitido final.

El gol en un Mundial que le ha entregado ocasiones de marcar, le fue esquivo... pero el destino le tenía reservado el mejor momento posible.