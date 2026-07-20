Orgullosos por la Selección y por nuestro fútbol, jugamos siempre para ganar y competimos al cien por cien.

Bravo por España, buen partido, victoria merecida y superior prácticamente durante todo el partido incluyendo la prórroga.

La Selección ha sido un grupo de jugadores que han formado un verdadero equipo en el que ha imperado el buen ambiente, el compañerismo y sobre todo unos valores en los que Luis de la Fuente ha desempeñado un papel fundamental.

Hay una filosofía de juego, una idea futbolística de dominar el juego a través de la posesión del balón y del posicionamiento táctico.

Para ello hay que tener personalidad e intentar llevar siempre la iniciativa como nuestra Selección.

Creo que nuestra Selección forma parte de ese grupo de bien consideradas favoritas, nos lo hemos ganado a base de buenos resultados, pero sobre todo por nuestra manera de jugar.

Aunque no haya sido un Mundial exento de polémicas, es indiscutible la repercusión y el impacto positivo en todo el mundo. Sobre todo también porque ha habido dos grandes finalistas que han conseguido llegar a base de talento, trabajo y perseverancia.

Felicitaciones a la Selección, a sus jugadores y al cuerpo técnico.

Los jugadores de la Selección celebran el segundo Mundial. REUTERS

Todo es fruto del trabajo bien hecho desde hace ya hace bastante tiempo por parte de los clubes y la Federación en su forma de trabajar en las categorías inferiores.

La apuesta por los jóvenes valores es clave para los clubes por el talento de estos y por las ganas que tienen, hay que ser valientes, no tener dudas y apostar por ellos.

Siempre me ha gustado Argentina, desde el Mundial del 78 en el que fueron Campeones y luego se acrecentó más con la llegada de MARADONA, el ídolo de nuestras generaciones.

Y naturalmente está Leo Messi: increíble futbolista y excepcional carrera la suya desde el fútbol base del Barça hasta hoy, gracias por todo LEO.

También recibió sus críticas hace unos años porque le faltaba ganar un Mundial y ha conseguido jugar tres finales y ser Campeón en una de ellas.

FELICIDADES ESPAÑA , GRACIAS Y A DISFRUTARLO.

**Guillermo Amor, internacional con la Selección entre 1990 y 1998.