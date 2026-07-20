La FIFA abre un expediente a la selección argentina por la pelea y los incidentes tras la final del Mundial ante España

La FIFA ha iniciado un procedimiento disciplinario para investigar los incidentes protagonizados por miembros de la selección argentina una vez concluida la final del Mundial, en la que España se proclamó campeona tras imponerse gracias al gol de Ferran en la prórroga.

El organismo revisará toda la documentación antes de decidir si corresponde imponer sanciones. La investigación se apoyará en el acta arbitral, los informes de los oficiales del partido y las imágenes captadas durante los minutos posteriores al pitido final.

Con todo ese material, la Comisión Disciplinaria determinará si existieron conductas sancionables por parte de jugadores y miembros del cuerpo técnico argentino, algo que las imágenes reflejan de manera más que evidente.

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LA REACCIÓN DE PAREDES TRAS PERDER EL MUNDIAL#DAZNMundial pic.twitter.com/5zsF2EOBTH — DAZN España (@DAZN_ES) July 19, 2026

Uno de los principales focos de la investigación será la expulsión de Leandro Paredes. El centrocampista vio la tarjeta roja por conducta violenta después del encuentro, tras verse envuelto en un enfrentamiento con varios futbolistas españoles durante las celebraciones sobre el césped del MetLife Stadium.

La FIFA también examinará la actuación de Nahuel Molina, señalado por su participación en los altercados posteriores al encuentro. En concreto, el organismo analizará las imágenes del momento en el que se produjo un golpe sobre Rodri, una de las acciones que contribuyeron a elevar la tensión tras el final de la final.

La agresión de Leandro Paredes Reuters

Y es que todo comenzó por culpa del lateral, que propinó un golpe al español sin venir a cuento y fue la chispa que encendió toda la trifulca que vino después.

Asimismo, la investigación alcanza al cuerpo técnico de la Albiceleste. Entre los hechos bajo revisión figura la presunta intervención del asistente Roberto Ayala, al que se atribuye un golpe en el rostro sobre Dani Olmo en medio de los incidentes que se desencadenaron entre jugadores de ambos equipos.

No solo se estudiarán los enfrentamientos ocurridos sobre el terreno de juego. La FIFA también revisará el comportamiento de la delegación argentina durante la ceremonia de entrega del trofeo, después de que todos los futbolistas permanecieran de espaldas mientras la selección española levantaba la Copa del Mundo.

Un gesto muy criticado, ya que lo normal es aplaudir a los campeones para demostrarles respeto por conseguir una gran hazaña. Y que tiene más repercusión si se tiene en cuenta que se trata de los que eran los vigentes campeones y los representantes de una de las mejores selecciones de la historia.

Roberto Ayala pegando a Dani Olmo. Olmo que venía de abrazarse con Nico y se levantaba a separarle de Eric, al que tenían rodeado entre 3



Casi le dobla en edad



Qué manera de destrozar tu imagen y legado pic.twitter.com/LkGN4GDQXV — Víctor Navarro (@victor_nahe) July 20, 2026

Esa postura provocó numerosas críticas y abrió un intenso debate sobre la actitud de algunos integrantes del combinado argentino durante el acto protocolario organizado tras la final. Ahora será el organismo internacional el que valore si ese comportamiento puede ser objeto de alguna medida disciplinaria.

Por el momento, la FIFA no ha adelantado qué tipo de sanciones podrían imponerse. El expediente acaba de iniciarse y el organismo esperará a completar toda la investigación antes de emitir una resolución definitiva, un proceso que previsiblemente se prolongará durante las próximas semanas.