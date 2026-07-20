¡Ferran de mi vida!, así fue la secuencia del gol liberador que confirma una nueva dinastía española en el fútbol mundial

Alguno pensó que dejaría esta vida sin ver jamás a España ganar una Copa del Mundo. Dieciséis años después varias generaciones podrán presumir de haber presenciado cómo la Selección bordaba no una, sino dos estrellas encima del escudo.

Del 'Iniestazo' al 'Ferranazo'. De Andrés a Torres. La gloria vuelve a tener nombre propio. Y otra vez en la prórroga, como si fuera un guiño llegado desde otro tiempo y desde otro continente.

De nuevo un chaval sencillo se llevó todos los focos. Esta vez ni siquiera era un titular habitual, tan sólo lo fue en el primer partido contra Cabo Verde. Ferran Torres siempre salió desde el banquillo, siempre tuvo el papel de revulsivo en todos y cada uno de los partidos..

105:25 En la primera jugada de la segunda parte de la prórroga, Cucurella recoge el balón cerca del córner y combina con Eric García. Conecta con Cubarsí y el central se la pasa a Zubimendi. 105:28 Zubimendi avanza metros y rápidamente pisa campo contrario ante el repliegue de Argentina. Levanta la mirada y ve abierto a Lamine Yamal pegado a la cal en disposición de encarar. 105:29 Lamine Yamal recibe pegado a la línea lateral, pero ve cómo Argentina repliega y le hace el dos contra uno. Se le complica la opción de desbordar, y ve cerca a Pedro Porro. 105:30 Lamine decide optar por la opción más segura. Pedro Porro le ofrece el apoyo en corto en lugar de subir por la banda, y el lateral del Tottenham espera el pase. 105:33 Pedro Porro recibe el pase de Lamine Yamal y decide poner el centro al área al primer toque. Busca el segundo palo con un pase llovido que lleva mucho vuelo. 105:34 Nico Williams pelea el balón aéreo en el segundo palo con Nahuel Molina y gana el salto. No tiene opción de remate, así que ve por el retrovisor la llegada de Ferran. 105:35 El cabezazo de Nico Williams es perfecto para la llegada desde segunda línea de Ferran Torres. El balón queda botando dentro del área, y Ferran llega en ventaja. 105:37 El balón está vivo en el área y Ferran Torres llega con buen olfato al lugar elegido. Ese esférico está botando, así que engancharlo no es nada fácil, pero Ferran mete el interior. 105:38 El disparo de Ferran Torres es perfecto. Un contacto idóneo con el balón para batir al Dibu y superar a todos los jugadores que había en el área. El gol que vale un Mundial.

El fútbol le negó el gol que tanto buscó una y otra vez. Tanto, que la ansiedad comenzó a rondarle la cabeza. Se apreciaba en sus gestos, en su lenguaje corporal.

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Pero Ferran nunca desistió, como hacen los grandes deportistas. Siempre confió en sus posibilidades, Luis de la Fuente también. Los astros se alinearon y sucedió lo que tenía que pasar el día indicado. Quizás cuando menos se esperaba.

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Pedro Porro puso el centro, Nico Williams vio con la mirilla la llegada de Ferran Torres y el resto ya es historia. Si en 2010 fue la derecha de Iniesta, ahora fue la zurda de Ferran Torres.

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Cogió el balón botando dentro del área, colocó el interior de su bota para ejecutar un disparo que podría haberse marchado a las nubes, y con su definición hizo vibrar a todo un país.

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"El gol es de 47 millones de personas, no mío. El destino estaba escrito, estaba hecho para que ganáramos", sus modestas palabras que sirvieron como una liberación a grito abierto.

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España dominó la final de inicio a fin. Solo la Selección quiso jugar al fútbol, así que a veces el deporte rey es justo y premia a quienes más lo buscan.

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Así fue como el combinado nacional se bordó su segunda estrella sobre el escudo. Y lo que es más bonito, en 2030 defenderá en casa, en 'su' Mundial, el título de campeona.