Resultado Final Mundial 2026

Resultado Final Mundial 2026 Hannah Mckay REUTERS

Mundial de fútbol 2026

España - Argentina, resultado, celebración, reacciones y quién metió el gol | España campeona del Mundial 2026, en directo hoy

España gana el Mundial con un gol de Ferran Torres en el minuto 106 de la prórroga

Messi dice adiós al Mundial tras perder su segunda final con Argentina

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España es campeona del mundo tras superar a Argentina en un disputado partido gracias a un gol de Ferran Torres. España suma su segundo Mundial, tras el conquistado en 2010 en Sudáfrica.

Goles España - Argentina:
Ferran Torres (Minuto 106)