Mundial de fútbol 2026
España - Argentina, resultado, celebración, reacciones y quién metió el gol | España campeona del Mundial 2026, en directo hoy
España gana el Mundial con un gol de Ferran Torres en el minuto 106 de la prórroga
Messi dice adiós al Mundial tras perder su segunda final con Argentina
España es campeona del mundo tras superar a Argentina en un disputado partido gracias a un gol de Ferran Torres. España suma su segundo Mundial, tras el conquistado en 2010 en Sudáfrica.
Goles España - Argentina:
Ferran Torres (Minuto 106)