La Copa ya está aquí: la Selección aterriza en Barajas y se prepara para celebrar el Mundial con la afición

La selección española ya está de vuelta en casa. La expedición encabezada por Rodri Hernández y Luis de la Fuente ha aterrizado este lunes en el aeropuerto de Barajas pasadas las 14:00 horas, apenas medio día después de conquistar el Mundial en Estados Unidos.

España regresa con la segunda Copa del Mundo de su historia tras imponerse a Argentina en una final llena de emoción que se decidió en la prórroga con un gol de Ferran Torres en el 106'. Un triunfo que devuelve a la Selección a la cima del fútbol 16 años después.

Rodri, capitán de la Selección, fue el primero en salir del avión con la Copa en la mano. Lo hizo acompañado de De la Fuente y Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de fútbol.

Bajaron por las escaleras y tras ellos lo hizo el resto de la expedición. Fue allí donde se sacaron la primera foto como campeones del mundo en España.

Una vez puesto pie en territorio español, da comienzo la gran fiesta que va a acontecer a lo largo de la tarde. Esta tendrá su broche final en Cibeles, donde los 26 campeones del mundo se congregarán ante los miles de aficionados que abarrotarán las calles del centro de la capital.

Sin embargo, antes del encuentro con los hinchas, los internacionales afrontarán una intensa agenda institucional. El programa previsto incluye diferentes actos oficiales para celebrar el título.

La hoja de ruta

La primera parada, prevista para las 16:30 horas, será el Palacio de la Zarzuela, donde los internacionales serán recibidos por los Reyes, Felipe VI y Letizia, quienes presenciaron ayer la final en directo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Tras la recepción en Zarzuela, el equipo se desplazará al Palacio de la Moncloa. Allí, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirá a los campeones en un acto institucional.

El rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía posan en el campo este domingo, tras la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el estadio MetLife en East Rutherford (NJ, EE.UU.) Lavandeira Jr. EFE

Finalizados los compromisos oficiales, comenzará uno de los momentos más esperados del día. La selección subirá al autobús descapotable a partir de las 19:00 para recorrer las principales calles de Madrid con el trofeo como principal protagonista.

La rúa partirá desde el intercambiador de Moncloa y recorrerá la calle Princesa, Alberto Aguilera, Sagasta, la plaza de Colón y el paseo de Recoletos. Después continuará por Cibeles, la calle Alcalá, Goya y Serrano, antes de regresar a Cibeles, donde concluirá la celebración con el acto final.

La última llegada del autobús a Cibeles está prevista alrededor de las 21:00 horas, aunque el horario dependerá del desarrollo de la jornada. Allí se instalará un escenario en el que los jugadores ofrecerán la Copa del Mundo y habrá varias actuaciones musicales.

Las más destacadas serán las del grupo Arde Bogotá, Lola Índigo o Ana Mena. Tampoco faltará Aitana, quien ha sido la voz del combinado español cada vez que se lograba una victoria en el Mundial. Además, se esperan más sorpresas durante la tarde.

😜 Un poco de fiesta, ¿no?



🎶 Aquí abajo, en este hilo, iremos desvelando los artistas que actuarán en la celebración de nuestra segunda estrella.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/65U3W4v0Yx — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026

Pero el momento más esperado será cuando aparezcan los jugadores y cojan el micrófono, algo que ya ocurrió con la Eurocopa hace dos años.

En ese momento fueron Morata y Carvajal los que llevaron la voz cantante. Pero en esta ocasión será Rodri, ejerciendo de capitán, el que lleve la batuta de la celebración. Lo mismo que hace en el campo.

Un broche de oro para cerrar cinco semanas llenas de emoción. 39 días que comenzaron con un batacazo inesperado ante Cabo Verde, pero que acabaron de la mejor manera posible: un título Mundial, el segundo de la historia para España, dejando al 19 de julio de 2026 como un día inolvidable para el país.