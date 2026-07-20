Celebración del Mundial de España hoy, en directo | Última hora del recorrido de la selección española por las calles de Madrid

🔴 ¿Cuándo llegan los jugadores de la Selección a Cibeles?

La llegada de la Selección Española a la plaza de Cibeles está programada sobre las 21:45 horas después de recorrer las calles de Madrid.

🔴 ¿Qué calles permanecen cortadas en Madrid por la celebración?

Madrid mantiene cortes totales en la Plaza de Cibeles, Paseo del Prado, Recoletos, Gran Vía y calle Alcalá por el fin de fiesta de la Selección.

También se aplican cortes progresivos al paso del autobús por Moncloa, Princesa, Bulevares (Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta), Barrio de Salamanca (Génova, Goya, Serrano) y Puerta de Alcalá.