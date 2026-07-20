Celebración del Mundial de España hoy, en directo | Última hora del recorrido de la selección española por las calles de Madrid
España continúa su recorrido por las calles de Madrid con más de un millón de personas acompañándoles en la celebración.
La Selección llegará a la plaza de Cibeles alrededor de las 21:45 horas.
🔴 ¿Cuándo llegan los jugadores de la Selección a Cibeles?
La llegada de la Selección Española a la plaza de Cibeles está programada sobre las 21:45 horas después de recorrer las calles de Madrid.
🔴 ¿Qué calles permanecen cortadas en Madrid por la celebración?
Madrid mantiene cortes totales en la Plaza de Cibeles, Paseo del Prado, Recoletos, Gran Vía y calle Alcalá por el fin de fiesta de la Selección.
También se aplican cortes progresivos al paso del autobús por Moncloa, Princesa, Bulevares (Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta), Barrio de Salamanca (Génova, Goya, Serrano) y Puerta de Alcalá.
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Celebración de España del Mundial hoy, en directo | La Seleccion se asoma por la plaza de Colón
La Selección pasa ya por la Plaza de Colón. La marea roja vibra en el centro de Madrid con miles de personas ovacionando a los campeones del mundo.
Los jugadores saludan sonrientes desde el autobús descubierto. Cada vez queda menos para llegar a la plaza de Cibeles.
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Celebración de España del Mundial hoy, en directo | Feijóo se suma a la celebración de la Selección
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo ha estado en la celebración de la selección española.
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Celebración de España del Mundial hoy, en directo | Los niños esperan con ansias a la Selección
Ya hay un largo pasillo en Moncloa. Los niños gritan a sus ídolos. El sol, que debería esconder a la gente, los tiene reunidos a 40 grados sobre el asfalto.
La Policía también hace presencia en las calles con sus caballos, lo que para muchos es el indicativo de que los jugadores están próximos a llegar.
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Horario y recorrido de España hoy | Más de un millón de personas asisten a la celebración de la Selección
Fuentes de la Delegación del Gobierno ha confirmado a EL ESPAÑOL que más de un millón de personas asisten a la celebración de la selección española.
La multitud ha abarrotado el centro de Madrid y las calles están completamente llenas de aficionados. Todos quieren celebrar con La Roja.
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Horario y recorrido de España hoy | 120.000 personas abarrotan Cibeles y esperan la llegada de la Selección
Según la Delegación del Gobierno en Madrid, alrededor de 120.000 personas se congregan en la plaza de Cibeles para recibir a la selección española campeona del Mundial que, a bordo de un autobús descapotado, recorre las calles de Madrid abarrotadas de miles de aficionados.
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Horario y recorrido de España hoy | Borja Iglesias pone el ritmo a la fiesta sobre ruedas de la Selección
Borja Iglesias se ha coronado como el auténtico animador y DJ oficial de la rúa de los campeones.
Con micrófono en mano, altavoces a todo volumen y una energía inagotable, el 'Panda' está haciendo bailar a toda la plantilla y a los miles de aficionados que abarrotan las avenidas.
🐼 No podía faltar...— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026
EL DJ OFICIAL DE LOS CAMPEONES DEL MUNDO#VamosEspaña | #ReyesDelMundo pic.twitter.com/MejsCEZ8sl
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Horario y recorrido de España hoy | Javier, Sandra y Luis de la Fuente como inspiración para sus hijos
La segunda estrella de España representó para la familia de Javier y Sandra la confirmación de que los valores, el respeto y la disciplina son pilares para la vida de sus hijos.
Los discursos de Luis de la Fuente, para ellos, son casi una Biblia. “Él supo reconocer sus errores, corrigió y nos llevó a la gloria con humildad”, asegura Javier.
Para ellos no fue una sorpresa el título. Simplemente fue el final de una historia a la que, por dedicación y mérito, se debía llegar. “Ellos son un ejemplo para nuestros hijos. Esta generación de España representa los valores de nuestro país”, concluye Javier.
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Horario y recorrido de España hoy | Cibeles espera a la Selección hasta arriba de aficionados
Las redes sociales de la selección española reflejan el fervor con el que miles de aficionados están acompañando la rúa de los jugadores y del cuerpo técnico por las calles de Madrid.
El recorrido concluirá en la plaza de Cibeles hacia las 21:45, donde los campeones del mundo se darán un baño de masas.
🤩 No cabe un alfiler en las calles de Madrid #VamosEspaña | #ReyesDelMundo pic.twitter.com/b4J2mQh5Tm— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026
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Horario y recorrido de España hoy | Miles de aficionados acompañan a la Selección en la rúa
Miles de aficionados acompañan ya a la Selección. La gente llena los bordes de las calles. La rúa avanza con paso constante por Madrid. Los fans animan a los campeones sin parar.
Las banderas tiñen las calles de rojo. La multitud canta junto al autobús descubierto y los jugadores saludan sonrientes a todo el público.
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Horario y recorrido de España hoy | El autobús de la Selección pasa por el Arco de Moncloa
El autobús convertible con los campeones del mundo acaba de pasar junto al majestuoso Arco de la Victoria de Moncloa.
Miles de aficionados, familias enteras y jóvenes abarrotan la rotonda, los pasos elevados y las calles para arropar el inicio del recorrido.
Un país entero volcado— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026
⭐️⭐️ ¡SOMOS BICAMPEONES DEL MUNDO! #VamosEspaña | #ReyesDelMundo pic.twitter.com/MpGJVfsxxz
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Horario y recorrido de España hoy | Comienza la rúa de los campeones del mundo por las calles de Madrid
Tras los actos oficiales en La Zarzuela y el Palacio de la Moncloa, la expedición de la Selección Española acaba de subirse al autobús descubierto para dar comienzo a la rúa triunfal.
La Selección saldrá desde la Calle Princesa y, tras recorrer las calles de Madrid llegarán a Cibeles sobre las 21:45.
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Horario y recorrido de España hoy | Cierre de estaciones por la celebración en Madrid
La estación de Banco de España y Recoletos permanecerán totalmente cerrada por motivos de seguridad y control de aforo, Mientras, Retiro y Chueca tendrán cierres parciales o regulación de accesos según el aforo.
Mientras, Sol y Gran Vía seguirán operativas pero bajo un control de aforo severo.
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Horario y recorrido de España hoy | Las calles que se cortarán en Madrid por la celebración
El Ayuntamiento de Madrid ha desplegado un dispositivo especial con cortes de tráfico totales y progresivos por la rúa de la Selección. La Plaza de Cibeles, junto al Paseo del Prado, Paseo de Recoletos, Gran Vía y la calle Alcalá, permanece cerrada al tráfico de forma permanente.
Asimismo, se aplican cortes al paso del autobús por Moncloa, Princesa, el eje de Bulevares (Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta), el Barrio de Salamanca (Génova, Goya, Serrano) y la Puerta de Alcalá.
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Horario y recorrido de España hoy | Pedro Sánchez: "Gracias por el juego, esfuerzo y la victoria"
En el cierre del acto institucional en la Moncloa, Pedro Sánchez ha dedicado un efusivo discurso a los campeones: "Agradecer a la Federación venir a la Moncloa a compartir este triunfo. Dar unas inmensas gracias a los jugadores y al cuerpo técnico por el juego, el esfuerzo y la victoria".
El jefe del Ejecutivo destacó el espectáculo ofrecido sobre el césped y recordó el lema histórico de Luis Aragonés "que las finales no se juegan, sino que se ganan. Dos finales de dos y, ¿por qué no soñar en 2030, siendo además España anfitriona?".
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Horario y recorrido de España hoy | Rodri: "La final ha sido el partido más complicado"
Rodri Hernández ha analizado así el recorrido que los ha coronado como campeones: "No ha habido muchos momentos de pasarlo mal. Hemos hecho un Mundial muy completo".
El mediocentro admitió el enorme esfuerzo del último choque ante la albiceleste: "Evidentemente la final es el partido más complicado y, aunque mantuvimos muy bien a Argentina, para mí fue lo más difícil".
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Horario y recorrido de España hoy | Luis de la Fuente: "Es el mejor equipo del mundo en mayúsculas"
Luis de la Fuente ha dejado reflexiones imponentes durante el acto oficial. Luis de la Fuente expresó su gratitud con profunda emoción: "Gracias por invitarnos. Lo hemos vivido desde el orgullo de representar a un país maravilloso. Todo es más sencillo cuando tienes una relación de futbolistas ejemplares".
El técnico riojano reafirmó además la grandeza de la Selección Española: "Es el mejor equipo del mundo en mayúsculas. Tienen esa seguridad de que no van a perder nunca".
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Horario y recorrido de España hoy | Pedro Sánchez recibe a los campeones del mundo en Moncloa
Tras pasar por La Zarzuela, la expedición de la Selección Española acaba de ser recibida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las escalinatas del Palacio de la Moncloa.
El jefe del Ejecutivo ha felicitado personalmente a Luis de la Fuente y a los jugadores por la conquista de la Copa del Mundo 2026.
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Horario y recorrido de España hoy | Los campeones llegan al Palacio de la Moncloa
Tras su encuentro con la Familia Real, la expedición oficial de la Selección Española acaba de hacer su entrada en el Palacio de la Moncloa.
Allí les recibirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y se harán la foto oficial.
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Horario y recorrido de España hoy | Mario e Irene, 16 años después del primer Mundial
Mario Guzmán e Irene Ruiz no se conocían hace 16 años, cuando España tocó la gloria por primera vez. Al poco tiempo se conocieron. Se enamoraron. Y su vida dio un vuelco rotundo: se casaron y tuvieron tres hijos.
Ahora, para el Mundial de 2026, tiene un hogar conformado. No celebraron con extraños. En cambio sí lo hicieron con sus hijos, que admiran a Cucurella.
“Nos hace mucha ilusión que nuestros hijos puedan vivir esto y ver tan de cerca a su ídolo”, asegura Irene, que ayer, cuando España quedó campeona del Mundial, ella cumplía 40 años.
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Horario y recorrido de España hoy | ¡Los jugadores ya salen del Palacio de la Zarzuela!
La Selección finaliza su visita al Palacio de la Zarzuela y continúan con su agenda oficial. Ahora se moverán al Palacio de la Moncloa, donde les recibirá el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Después de su encuentro con el Presidente del Gobierno, los jugadores comenzarán la esperada rúa hasta la plaza de Cibeles.