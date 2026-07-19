España, celebración hoy en directo | Horario, cuándo llegan los jugadores a Cibeles, recorrido por Madrid, cortes de tráfico y última hora
La selección española aterrizará en Madrid a las 13.50 horas y a las 19.00 horas empezará el recorrido de la rúa desde Moncloa a la plaza Cibeles.
Los jugadores de España llegarán sobre las 21:00 horas a la plaza Cibeles.
🔴¿Cuándo es la celebración del Mundial?
Los jugadores aterrizarán en Barajas a las 13:50 horas de este lunes 20 de julio.
🔴¿Cómo llegar a la plaza Cibeles?
Metro de Madrid reforzará la frecuencia en las líneas 1, 2, 3 y 4 hasta la finalización del servicio.
Quienes viajen en Metro deben tener en cuenta que, aunque la estación de Banco de España (L2) es la más céntrica, se prevé su cierre durante la tarde por motivos de seguridad.
🔴Recorrido de la selección española en Madrid hoy
Tras la llegada de la selección: recepción de los jugadores en el Palacio de la Zarzuela.
Después: homenaje en el Palacio de la Moncloa.
18.00 horas: comienzo de la programación de música, animación y espectáculos en el entorno de Cibeles.
Sobre las 19.00 horas: inicio del recorrido oficial. El itinerario partirá del Palacio de la Zarzuela y llegará por la A-6 hasta Moncloa, donde comenzará la rúa con la afición.
Ruta por Madrid: Moncloa, calle Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Jorge Juan, Goya, Serrano, Plaza de la Independencia, Puerta de Alcalá, Alfonso XII y calle Montalbán.
Sobre las 21.00 horas: llegada prevista de los jugadores y el cuerpo técnico al entorno de Cibeles para el acto central de la celebración.
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Celebración en España hoy | Recorrido de la selección española en Madrid hoy
El itinerario previsto es el siguiente: Palacio de la Zarzuela, A-6, Moncloa, calle Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Jorge Juan, Goya, Serrano, Plaza de la Independencia, Puerta de Alcalá, Alfonso XII y calle Montalbán.
🚌 ¡El 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗥𝗜𝗗𝗢 de los 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗢𝗡𝗘𝗦!— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026
😬 Nos vemos muy pronto.
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Celebración en España hoy | Ana Mena y Lola Índigo también actuarán en Cibeles
Pasó de ser la 𝘯𝘪𝘯̃𝘢 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘦𝘴𝘤𝘶𝘦𝘭𝘢 a la que ya 𝘯𝘰 𝘲𝘶𝘪𝘦𝘳𝘦 𝘯𝘢́.— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026
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A partir de las 19:00 horas comenzará el desfile de artistas y grupos confirmados sobre el escenario.
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Celebración en España hoy | Aitana se suma a la fiesta de la Selección Española en Cibeles para celebrar la Copa del Mundo 2026
Aitana se suma a las celebraciones tras la confirmación de la Cadena SER. La artista acompañará a los campeones del mundo, que aterrizan este mediodía en Madrid con la adrenalina aún por las nubes para dar comienzo a una jornada maratoniana.
Las festividades se desarrollarán entre las 18:00 y las 23:00 horas.
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Celebración en España hoy | Arde Bogotá actuará en la fiesta de la selección española en Cibeles
La banda cartagenera Arde Bogotá actuará este lunes en la gran fiesta de celebración de la Selección Española. El vínculo de la banda con "La Roja" comenzó en la Eurocopa 2024, cuando su éxito 'Los Perros' protagonizó el vídeo previo a las semifinales contra Francia. Considerado un amuleto de la suerte, el tema del álbum 'Cowboys de la A3' volvió a sonar en la antesala de las semifinales de este Mundial, de nuevo frente al conjunto francés.
La celebración arrancará a las 18:00 horas en el escenario situado junto al Palacio de Comunicaciones (Cibeles). La llegada de los campeones del mundo y el cuerpo técnico está prevista en torno a las 21:00 horas.
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Celebración en España hoy | ¿Cómo llegar a Cibeles?
Para asistir a los festejos, la mejor opción es desplazarse en transporte público. Metro de Madrid reforzará la frecuencia en las líneas 1, 2, 3 y 4 hasta la finalización del servicio y aumentará la presencia de personal en las estaciones principales.
Quienes viajen en Metro deben tener en cuenta que, aunque la estación de Banco de España (L2) es la más céntrica, se prevé su cierre durante la tarde por motivos de seguridad. Otras alternativas son Sevilla o Retiro (L2), o bien caminar desde estaciones cercanas como Sol, Gran Vía, Chueca, Serrano o Estación del Arte.
Si se opta por la red de Cercanías, las estaciones recomendadas son Recoletos, Sol y Atocha. Asimismo, la red de autobuses de la EMT registrará importantes afecciones en las líneas que transitan por Cibeles, por lo que se aconseja verificar las incidencias en tiempo real antes de iniciar el trayecto.
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Celebración en España hoy | Cortes de Tráfico por la celebración
El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un plan de movilidad ante la gran concentración de público prevista en la Plaza de Cibeles para celebrar la Copa del Mundo 2026. Se aconseja priorizar el transporte público y evitar el vehículo privado en toda la zona centro.
Entre las 18:00 y las 23:00 horas se esperan las mayores afecciones, con cortes totales de tráfico en la Plaza de Cibeles, Paseo de Recoletos, Paseo del Prado (entre Neptuno y Cibeles), así como en tramos clave de la calle Alcalá y Gran Vía.
Las restricciones de circulación se mantendrán hasta las 5:00 horas del martes 21 de julio, aunque los horarios y el perímetro de cierre podrán ajustarse en tiempo real según las indicaciones de los agentes.
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Celebración en España hoy | Recorrido de la selección española en Madrid hoy
Tras la llegada de la selección: recepción de los jugadores en el Palacio de la Zarzuela.
Después: homenaje en el Palacio de la Moncloa.
18.00 horas: comienzo de la programación de música, animación y espectáculos en el entorno de Cibeles.
Sobre las 19.00 horas: inicio del recorrido oficial. El itinerario partirá del Palacio de la Zarzuela y llegará por la A-6 hasta Moncloa, donde comenzará la rúa con la afición.
Ruta por Madrid: Moncloa, calle Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Jorge Juan, Goya, Serrano, Plaza de la Independencia, Puerta de Alcalá, Alfonso XII y calle Montalbán.
Sobre las 21.00 horas: llegada prevista de los jugadores y el cuerpo técnico al entorno de Cibeles para el acto central de la celebración.
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Celebración en España hoy | Los campeones del mundo aterrizan en Madrid
El seleccionador, Luis de la Fuente; el capitán de 'La Roja', Rodri Hernández; y el presidente de la RFEF, Rafael Louzán; salen del avión con el trofeo de campeones del mundo en la pista del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas
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Celebración en España hoy | PP y Vox tachan de "terrorismo" los incidentes contra aficionados en Bilbao y Navarra
PP y Vox han tachado este lunes de "terrorismo" los incidentes ocurridos en Bilbao y Berriozar (Navarra) durante la disputada de la final del Mundial de fútbol, en la que la selección de España se proclamó campeona.
En sendas ruedas de prensa la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, y el portavoz de Vox, Jose Antonio Fúster, han coincidido en condenarlos y ligarlos a herederos de la banda terrorista ETA.
En Pamplona se investiga una agresión sufrida por un grupo de militares que anoche veía en un bar de Berriozar el partido cuando fueron atacados por un grupo de encapuchados, que esgrimieron barras y porras extensibles y dejaron un total de seis heridos, tres de ellos militares.
La Ertzaintza ha identificado por su parte a 20 personas en Bilbao, donde un grupo de encapuchados trataron de sabotear la transmisión de la final en la pantalla que había instalado el PP, y a tres más en Álava, donde una persona que vestía la camiseta de la selección fue agredida.
La dirigente del PP ha atribuido este lunes los hechos a la "obsesión de los fascistas habituales" con lo español y ha considerado una "pena" ver a "los nietos de los terroristas haciendo terrorismo en la España normalizada de (Pedro) Sánchez".
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Celebración en España hoy | La selección aterriza en Madrid con el trofeo de campeones del mundo
La selección española de fútbol, campeona del Mundial tras vencer en la final a Argentina, aterrizó este lunes a las 14:25 horas en la terminal 4 del aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez procedentes de Nueva York.
La expedición nacional, con el seleccionador Luis de la Fuente al frente, llegó a Madrid con el preciado trofeo dorado que les acredita como campeones del mundo.
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Celebración en España hoy | Sánchez regala al presidente de Argelia una camiseta de la selección española de fútbol
El jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez, regaló este lunes al presidente de Argelia, Abdelmayid Tebún, una camiseta de la selección española de fútbol tras su victoria en la final del Mundial disputada este domingo en Nueva York.
Sánchez se trasladó directamente desde Nueva York, donde asistió a esa final, a Argel para cumplir con la visita oficial que tenía prevista de antemano y durante la que se reunió con Tebún.
A su llegada al Palacio de El Mouradia, el presidente argelino recibió al jefe del Ejecutivo español con un abrazo y se pudo ver cómo intercambiaba unas palabras en las que, según fuentes del Gobierno español, le trasladó su felicitación por esa victoria.
Ya en la reunión, Sánchez le regaló una camiseta roja de la selección, con su nombre serigrafiado y con el número 26 a la espalda.
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Celebración en España hoy | La celebración del Mundial deja dos fallecidos, doce detenidos y ochenta heridos en España
La noche de celebraciones por la victoria de España en la final del Mundial de fútbol ha dejado dos fallecidos, más de ochenta heridos y al menos doce detenidos en todo el territorio nacional.
En la capital se han practicado siete detenciones durante la madrugada de este lunes, cinco de ellas lo fueron por delito de odio tras una discusión en un bar, otra por desórdenes públicos y atentado a la autoridad en la plaza de Cibeles y la última por desobediencia grave en la Puerta del Sol, ha informado la Delegación del Gobierno en Madrid.
Además, los servicios sanitarios madrileños han trasladado a un total de 36 heridos a los hospitales de la ciudad.
Por su parte, los Mossos d'Esquadra han detenido en Barcelona a tres personas por distintos robos durante la noche y los servicios sanitarios han atendido a 29 personas, 24 de carácter leve y 5 menos graves.
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Celebración en España hoy | La ciudad natal de De la Fuente le homenajeará "desde la sencillez, como a él le gusta"
La alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández, ha dicho este lunes a EFE que la ciudad natal del técnico de la selección española, Luis de la Fuente, le rendirá en agosto un homenaje "desde la sencillez, que es lo que realmente a él le gusta".
Fernández ha explicado que Haro ha amanecido "con resaca de emociones y de sentimientos", después de que la selección española de fútbol lograse este domingo la Copa del Mundo, en un partido que congregó a 5.000 personas en el estadio jarrero 'Luis de la Fuente', que es el único del mundo que lleva el nombre del seleccionador.
"De la Fuente ha dejado el legado de que con trabajo, humildad y constancia, los sueños se consiguen", ha resaltado la alcaldesa.
Además, ha agradecido al técnico "el sentimiento de unión que ayer vivió todo el país y, especialmente, todos los jarreros y riojanos", ya que se demostró que "hay muchas más cosas que nos unen de las que nos separan".
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Celebración España hoy | Roquetas (Almería) nombrará hijo predilecto a Álex Baena tras ganar el Mundial de fútbol
El Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha iniciado el expediente para nombrar hijo predilecto del municipio al futbolista internacional Álex Baena tras proclamarse campeón del Mundial con la selección española, un reconocimiento que conllevará que cinco nuevos campos de fútbol de la localidad lleven su nombre.
Lo ha anunciado el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, quien, en declaraciones remitidas a los medios, ha mostrado su "gran satisfacción" y "alegría" tras la victoria de España ante Argentina en la final.
"Hemos tenido a una persona muy importante, un roquetero, Álex Baena, que ha estado ahí como todos los jugadores, apretando y demostrando que somos los mejores", ha celebrado.
Amat ha explicado que la Comisión de Gobierno ya ha aprobado el inicio de este expediente, el máximo honor para un nacido en la localidad al no poder ser nombrado hijo adoptivo, y que tradicionalmente lleva aparejado dedicar al homenajeado una calle o plaza.
En este caso, el regidor ha avanzado que el Consistorio pondrá el nombre de Álex Baena a "los cinco campos de fútbol que ya se están haciendo entre la Urbanización y Las Marinas".
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Celebración en España hoy | El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo niega daños previos en la fuente en la que murió un niño
El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca) ha negado que le constara daños previos en la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo, que se derrumbó en esta madrugada durante las celebraciones de la victoria de España en el Mundial de Fútbol y en las que murió un niño de 13 años y otro menor resultó herido grave.
A través de una nota de voz remitida este lunes, el teniente de alcalde del municipio, Ramón Sastre, ha reconocido que la ciudad está "consternada" ante un hecho que ha calificado de "grave", y por el que ha querido trasladar su apoyo a la familia del fallecido.
Sastre ha explicado que la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo suele acoger celebraciones de este tipo, ya lo hizo con el paso a las semifinales de la selección, desde hace "muchísimos años" y que no se habían registrado daños.
"No nos consta ningún deterioro de la misma fuente. Se hacen revisiones periódicas, revisiones de limpieza y revisiones de la misma fuente, y no nos consta ningún documento ni ninguna información de que la fuente está dañada", ha asegurado.
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Celebración en España hoy | Felipe VI y Trump se intercambiaron monedas conmemorativas en la final del Mundial
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregó este domingo a la familia real, con motivo del partido que se disputó en Nueva York y en el que España ganó la Copa del Mundo de fútbol, cuatro monedas conmemorativas de su presidencia, mientras que Felipe VI le regaló otra de su reinado.
La Casa Real ha distribuido varias imágenes de los saludos que los reyes y sus hijas tuvieron con diferentes personalidades asistentes al encuentro, fotos que se tomaron antes del partido y después de que hubiera concluido.
Algunas de las fotos muestran el saludo con el presidente de Estados Unidos, país anfitrión de la final de la Copa del Mundo, y cómo Trump les entrega las monedas conmemorativas.
Según ha informado la Casa Real, Trump les entregó como obsequio protocolario cuatro monedas del 45/47 presidente de Estados Unidos, sus dos mandatos en la Casa Blanca, una para cada miembro de la familia real.
Y el jefe del Estado español obsequió a Donald Trump con otra moneda de la Fábrica de Moneda y Timbre que representa a Felipe VI.
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Celebración en España hoy | Correos lanza un sello para conmemorar el segundo Mundial de España
Correos homenajeará a la selección española de fútbol, tras convertirse ayer domingo en campeona del mundo por segunda vez, con la emisión de un sello conmemorativo.
“El sello conmemorativo simboliza el orgullo de un país que vuelve a celebrar un título mundial y establece un puente entre dos generaciones históricas”, ha destacado la compañía postal este lunes en un comunicado.
España ganó 1-0 a Argentina con un gol de Ferrán Torres, en el minuto 106, en un partido en el que el combinado español fue superior, con el 65% de posesión frente al 35% de los argentinos y con 20 tiros a puerta, mientras que los albicelestes no realizaron ninguno entre los tres palos.
Los sellos se pueden adquirir en las oficinas de correos, a través de su página web, por teléfono o contactando con el Servicio Filatélico por correo electrónico.
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Celebración España hoy, en directo | PNV condena las "inaceptables" actitudes "intolerantes" que se vivieron en Euskadi con motivo de la final del Mundial
El PNV ha condenado este lunes las actitudes "intolerantes" que se vivieron en Euskadi este domingo con motivo de la final del Mundial de fútbol que disputaron la selección española y Argentina en Nueva York, en la que venció 'La Roja'. Los jeltzales han calificado de "inaceptables" los incidentes provocados por la noche por participantes en las movilizaciones a favor de la 'Euskal Selekzioa (selección vasca) y contra la de España.
En la red social X, el PNV asegura que defenderá "siempre el derecho del equipo nacional vasco a participar en competiciones internacionales", porque esa es su selección, "pero siempre desde el respeto y la convivencia".
Para la formación jeltzale, "las agresiones y actitudes intolerantes ocurridas ayer en varios lugares de Euskadi son inaceptables". "Las condenamos", afirma.
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Celebración de España hoy | Holanda celebra la victoria de España recordando sus traumas del Mundial de 2010
La prensa neerlandesa recibió este lunes con elogios el segundo Mundial conquistado por España tras derrotar a Argentina (1-0) y revivió el recuerdo de Sudáfrica 2010, el gran trauma futbolístico de Países Bajos, al subrayar similitudes entre ambas finales: una victoria española en la prórroga, decidida por un solo gol de Iniesta y precedida de la expulsión de un rival.
"Con España ganan la juventud y el fútbol, igual que en 2010", resumió la televisión pública NOS, que calificó a la selección de Luis de la Fuente como "el mejor equipo del torneo" y "el campeón más hermoso posible", además de "un ejemplo para el resto del mundo" por mantener un estilo de juego basado en el ataque, la posesión y la apuesta por los jóvenes.
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Celebración España, hoy | El presidente de Irán felicita a España por su victoria.
Masoud Pezeshkian, presidente de Irán, publicó en sus redes sociales una felicitación al Gobierno español y a la Selección de fútbol española por su victoria en la Copa del Mundo 2026.
موفقیت تیم ملی فوتبال اسپانیا و کسب عنوان قهرمانی جام جهانی در کمال شایستگی را به ملت و دولت این کشور تبریک میگویم.— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) July 20, 2026
شادمانی ملت و دولت دوست اسپانیا شادمانی ملت و دولت ایران است.