España, celebración hoy en directo | Horario, cuándo llegan los jugadores a Cibeles, recorrido por Madrid, cortes de tráfico y última hora

🔴¿Cuándo es la celebración del Mundial?

Los jugadores aterrizarán en Barajas a las 13:50 horas de este lunes 20 de julio.

🔴¿Cómo llegar a la plaza Cibeles?

Metro de Madrid reforzará la frecuencia en las líneas 1, 2, 3 y 4 hasta la finalización del servicio.

Quienes viajen en Metro deben tener en cuenta que, aunque la estación de Banco de España (L2) es la más céntrica, se prevé su cierre durante la tarde por motivos de seguridad.

🔴Recorrido de la selección española en Madrid hoy

Tras la llegada de la selección: recepción de los jugadores en el Palacio de la Zarzuela.

Después: homenaje en el Palacio de la Moncloa.

18.00 horas: comienzo de la programación de música, animación y espectáculos en el entorno de Cibeles.

Sobre las 19.00 horas: inicio del recorrido oficial. El itinerario partirá del Palacio de la Zarzuela y llegará por la A-6 hasta Moncloa, donde comenzará la rúa con la afición.

Ruta por Madrid: Moncloa, calle Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Jorge Juan, Goya, Serrano, Plaza de la Independencia, Puerta de Alcalá, Alfonso XII y calle Montalbán.

Sobre las 21.00 horas: llegada prevista de los jugadores y el cuerpo técnico al entorno de Cibeles para el acto central de la celebración.