Celebración del Mundial en España hoy, en directo | Horario, cuándo llegan los jugadores y recorrido de la rúa por Madrid

España es campeona del mundo tras superar a Argentina en un disputado partido gracias a un gol de Ferran Torres. España suma su segundo Mundial, tras el conquistado en 2010 en Sudáfrica.

🔴¿Cuáles fueron los goles en el partido España-Argentina?

El tanto decisivo llegó en el minuto 106 de la prórroga, cuando España encontró el premio a su dominio durante toda la final, gracias a Ferrán Torres.

🔴¿Cuándo es la celebración del Mundial?

Los jugadores aterrizarán en Barajas a las 12:50 horas de este lunes 20 de julio. Las celebraciones comenzarán sobre las 16:30 horas, cuando los jugadores serán recibidos por la Casa Real en el Palacio de la Zarzuela.