Celebración del Mundial en España hoy, en directo | Horario, cuándo llegan los jugadores y recorrido de la rúa por Madrid
España gana el Mundial con un gol de Ferran Torres en el minuto 106 de la prórroga.
La selección aterrizará en Madrid a las 12.50 horas y a las 19.00 horas empezará el recorrido de la rúa desde Moncloa.
España conquista su segunda estrella: el control total deja KO a Argentina en la prórroga y pone fin a la 'era Messi' (1-0)
España es campeona del mundo tras superar a Argentina en un disputado partido gracias a un gol de Ferran Torres. España suma su segundo Mundial, tras el conquistado en 2010 en Sudáfrica.
🔴¿Cuáles fueron los goles en el partido España-Argentina?
El tanto decisivo llegó en el minuto 106 de la prórroga, cuando España encontró el premio a su dominio durante toda la final, gracias a Ferrán Torres.
🔴¿Cuándo es la celebración del Mundial?
Los jugadores aterrizarán en Barajas a las 12:50 horas de este lunes 20 de julio. Las celebraciones comenzarán sobre las 16:30 horas, cuando los jugadores serán recibidos por la Casa Real en el Palacio de la Zarzuela.
-
La nueva camiseta de la selección de España con dos estrellas: precio y dónde y cuándo comprarla
La selección española de fútbol ha vuelto a hacer historia. Dieciséis años después de conseguir la primera estrella en Sudáfrica, la camiseta de la ‘Roja’ ya luce la segunda tras alzarse con el triunfo por 1-0 frente a la selección de Argentina en el mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
Los españoles fueron muy superiores a la hasta ahora campeona, con estadísticas tan brutales al final de los 90 minutos de 20 tiros a puerta de los hispanos frente a ninguno de los argentinos.
Y ahora la pregunta que se hacen los aficionados españoles es dónde y cuándo comprar la nueva camiseta de la selección de España con dos estrellas por encima del escudo de la Federación Española de Fútbol (FEF).
-
España -Argentina, hoy, en directo | Cibeles, Neptuno y Bilbao con los colores de España
Las fuentes de Cibeles, Neptuno y la glorieta de Bilbao se iluminarán esta noche con los colores de la bandera de España para celebrar la victoria de la selección española de fútbol en el Mundial, según ha informado el Ayuntamiento de Madrid mediante un comunicado.
España celebrará la victoria de la Selección esta tarde en un evento en Cibeles que contará con 60.000 asistentes y será desde las 18 horas hasta la 23 horas.
La celebración provocará afecciones en la movilidad tanto peatonal como rodada en la zona, con el cierre progresivo al tráfico de la plaza de Cibeles desde la pasada medianoche y restricciones en el entorno de la glorieta de Carlos V.
-
España- Argentina, hoy, en directo | Ibai Llanos: "La única manera de ganar a este equipo es rezando y yendo a penaltis"
En línea con la celebración por haber obtenido la segunda estrella. Las reacciones en redes sociales a la victoria de la Selección española no han faltado. Entre ellas, el streamer Ibai Llanos no se quedó corto: "Estoy excitado. Estoy sin palabras. Nos han metido un gol en todo el Mundial".
Estoy excitado. Estoy sin palabras.— Ibai (@IbaiLlanos) July 19, 2026
Nos han metido un gol en todo el Mundial.
No tocan la pelota. No nos chutan. La única manera de ganar a este equipo es rezando y yendo a penaltis.
Enhorabuena a todo el equipo y staff. Es algo que no había visto en mi puta vida.
-
España - Argentina en directo, hoy: ¿Cuál fue el momento decisivo de la final del Mundial 2026?
Toda final suele resumirse en una acción que cambia el destino del partido, y esta no fue una excepción. El momento decisivo llegó cuando España logró romper el equilibrio del encuentro gracias a una jugada perfectamente ejecutada que desató la euforia entre los aficionados españoles. A partir de ese instante, el equipo supo gestionar la ventaja con inteligencia, manteniendo el orden defensivo y evitando que Argentina encontrara espacios para generar ocasiones claras. Cada intervención del portero, cada recuperación en el centro del campo y cada posesión ayudaron a consolidar el resultado. La selección mostró una gran personalidad para soportar la presión de los últimos minutos y terminó confirmando una victoria que será recordada durante décadas.
-
España -Argentina hoy, en directo | Toni Kroos: "Ganó el fútbol"
El exjugador del Real Madrid y de la Selección de Alemania, Toni Kroos, reaccionó a la victoria de La Roja en sus redes sociales co ¡n un comentario breve, pero contundente: "El fútbol ganó"
Football won— Toni Kroos (@ToniKroos) July 19, 2026
-
España - Argentina en directo, hoy | ¿Qué significa este Mundial para la historia del fútbol español?
Este título representa un nuevo capítulo dorado para el fútbol español. La conquista del Mundial confirma la continuidad de un proyecto deportivo basado en el talento, la formación de jóvenes jugadores y una identidad futbolística muy definida. Además de aumentar el prestigio internacional de la selección, el campeonato servirá como referencia para futuras generaciones que verán en este equipo un ejemplo de compromiso, calidad y competitividad. El éxito también refuerza el trabajo realizado durante los últimos años por entrenadores, clubes y categorías inferiores. Más allá del resultado de la final, España ha demostrado durante todo el torneo que posee una plantilla equilibrada, competitiva y preparada para mantenerse entre las grandes potencias del fútbol mundial durante los próximos años.
-
España - Argentina en directo, hoy: ¿Cómo celebró España el título de campeona del Mundial 2026?
Nada más finalizar el encuentro, los jugadores españoles se fundieron en abrazos sobre el terreno de juego mientras miles de aficionados celebraban el título en las gradas. La entrega del trofeo dio paso a una fiesta llena de emoción, con los futbolistas levantando la copa entre cánticos, banderas y una enorme alegría colectiva. Posteriormente comenzaron las celebraciones con familiares, miembros del cuerpo técnico y representantes de la federación.
En España, miles de personas siguieron la fiesta desde plazas, bares y pantallas gigantes, mientras las principales ciudades registraban un ambiente festivo hasta altas horas de la madrugada. La conquista del Mundial se convirtió inmediatamente en uno de los acontecimientos deportivos más importantes de la historia reciente del país.
-
Recorrido y horario de la celebración de España tras ganar el Mundial: dónde empieza la rúa de la Selección en Madrid
La selección española de fútbol ya tiene la tan ansiada segunda estrella en el pecho. Dieciséis años después de la histórica hazaña de Johannesburgo, La Roja ha vuelto a coronarse campeona del mundo tras una agónica final frente a Argentina en Nueva Jersey.
Ahora, la capital de España se paraliza por completo este lunes, 20 de julio, para acoger una celebración sin precedentes. Cientos de miles de aficionados teñirán de rojo las calles de Madrid para recibir a los jugadores, en un evento multitudinario que obligará a blindar el centro de la ciudad con un amplio dispositivo de seguridad y severos cortes de tráfico.
-
España - Argentina en directo, hoy | ¿Qué claves explican la victoria de España frente a Argentina?
La victoria española se apoyó en varios aspectos fundamentales. El primero fue la excelente organización defensiva, que permitió minimizar las oportunidades del ataque argentino. El segundo fue la capacidad para mantener la posesión del balón incluso en los momentos de mayor presión, evitando pérdidas peligrosas y controlando el ritmo del partido. También resultó decisiva la profundidad por las bandas y la inteligencia táctica para aprovechar los espacios cuando Argentina adelantó sus líneas. Otro elemento importante fue la preparación física, ya que España terminó el encuentro manteniendo una intensidad muy alta. Finalmente, la gestión emocional permitió al equipo competir con serenidad en una final de enorme exigencia, demostrando una madurez competitiva que terminó siendo decisiva para conquistar el Mundial.
-
España - Argentina en directo, hoy: ¿Quién fue el mejor jugador de la final?
Ferran Torres fue el gran protagonista por marcar el gol del título, aunque el rendimiento colectivo de España fue la clave del campeonato.
-
España - Argentina en directo, hoy: ¿Cuántos Mundiales tiene ya España?
Con este triunfo, la selección española suma dos Copas del Mundo: Sudáfrica 2010 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.
-
Recorrido y horario de la Selección por Madrid
El recorrido partirá desde el intercambiador de Moncloa, posteriormente en la Calle Princesa y Alberto Aguilera para acabar desembocando en la plaza de Colón.
Finalizará en la plaza de Cibeles, donde los jugadores y Luis de la Fuente se dirigirán a todos los presentes con un discurso.
El evento estará escoltado por un despliegue de 500 policías nacionales y más de 100 guardias civiles.
-
España - Argentina: celebraciones en Madrid y hora de llegada
La selección aterrizará en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas alrededor de las 12.50 horas, tras seis horas de vuelo y desde comenzará todos los actos institucionales.
Las celebraciones comenzarán alrededor de las 16.30 horas, primero con la visita de los jugadores y el cuerpo técnico al Palacio de la Zarzuela donde será recibidos por los reyes Felipe VI y Letizia, que estarán acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía
-
Muere un adolescente tras un derrumbe en una fuente de Ciudad Rodrigo, en Castilla y León
Un adolescente de trece años ha fallecido en Ciudad Rodrigo, en Castilla y León, y otras tres personas han resultado gravemente heridas cuando participaban en las celebraciones de la victoria de la selección española en el Mundial de fútbol.
Encontrándose en el interior de la fuente del Árbol Gordo junto a otros jóvenes que festejaban el triunfo del combinado español, parte de la estructura cedió ante la aglomeración, precipitándose una piedra sobre la víctima.
Ante lo sucedido, varios agentes de la Policía Local mirobrigense han intentado asistir al menor, retirando los restos del derrumbe para poder liberarlo, según han informado a Europa Press fuentes del propio cuerpo. Con todo, finalmente ha fallecido a causa de sus heridas.
Asimismo, otras tres personas que se encontraban en el lugar de los hechos han resultado gravemente heridas.
-
España - Argentina: resultado, celebración y reacciones
Ferran Torres fue el protagonista absoluto de la noche tras superar al Dibu Martínez en el minuto 106 y conseguir así la segunda estrella para España. Alegría máxima en el país y un título merecido tras un trabajado Mundial donde los de Luis de la Fuente solo encajaron un gol.