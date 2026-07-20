La broma entre Yeremy Pino y Unai Simón recordando a Rubiales: "¡Dame un pico!"

Yeremy Pino y Unai Simón se dan un pico durante la rúa. Captura de redes sociales.

La fiesta comenzó en Nueva Jersey y ha terminado en la noche de este lunes en la Plaza de Cibeles. 24 horas frenéticas donde jugadores y cuerpo técnico han celebrado la victoria en la Copa del Mundo y han cumplido con los actos protocolarios.

Tras el aterrizaje en España, la primera parada era en la Zarzuela. La familia real les esperaba para mostrarles el reconocimiento por obrar una gesta que ya forma parte de la historia. La segunda fue en el Palacio de la Moncloa, donde aguardaba el presidente del Gobierno.

Fue la última cita protocolaria antes de empezar un desfase que comenzó en la rua por las calles de la capital. El buen rollo entre los jugadores es absoluto, y la confianza en el vestuario es tal que Yeremy Pino y Unai Simón lo demostraron con un beso que ya ha dado la vuelta al mundo.

el piquito entre yeremy pino y unai simon 😭 pic.twitter.com/QuPkjLvaZ5 — 🍍 (@jumexdepina) July 20, 2026

En plena rúa, las redes sociales de la Real Federación Española de Fútbol captaron uno de los momentos más comentados de todo el recorrido en autobús por las calles de Madrid. Yeremy Pino, en un momento de euforia, se acercó a Unai Simón, a quien instó a besarle.

"¡Dame un pico!", gritó en dos ocasiones el delantero del Crystal Palace, a lo que el portero del Athletic correspondió con un rápido pero firme movimiento. Los labios de ambos hicieron un pequeño contacto.

Tras el beso, el extremo miró a la cámara sorprendido e inmediatamente se tapó la boca. Todo ello en un tono festivo, entre risas, poco antes de llegar a una plaza de Cibeles que acogería el gran colofón de la fiesta.

Una muestra de cariño que ha recordado al famoso beso que protagonizaron Luis Rubiales y Jenni Hermoso en agosto de 2023 después de que la selección española femenina ganara el primer Mundial de su historia.