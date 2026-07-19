Dónde ver el España - Argentina de la final del Mundial 2026: el mapa con todas las pantallas gigantes
España vive hoy una jornada histórica con la final del Mundial ante Argentina, que podrá seguirse en pantallas gigantes por todo el país.
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La historia vuelve a llamar a la puerta de España. Dieciséis años después de que Andrés Iniesta hiciera eterno aquel gol en Johannesburgo, la selección española vuelve a disputar una final del Mundial.
Esta vez será frente a Argentina y, como ocurrió en 2010, millones de aficionados se reunirán para vivir una noche que puede quedar grabada para siempre en la memoria colectiva.
Con el estadio a miles de kilómetros de distancia, las plazas, parques y recintos de todo el país volverán a convertirse en improvisadas gradas.
Dónde ver el partido
Decenas de ayuntamientos han confirmado la instalación de pantallas gigantes para que nadie tenga que vivir solo un partido que puede cambiar la historia del fútbol español.
Estas son las principales ubicaciones confirmadas para seguir en directo la gran final:
Andalucía
Almería
- Almería: Plaza de toros y parque de las Almadrabillas.
- Roquetas de Mar: Rambla de San Antonio y parque de Los Bajos.
Cádiz
- Cádiz: Paseo Marítimo (junto al antiguo cementerio de San José).
- Chiclana: Alameda del Río.
- El Puerto de Santa María: Plaza Isaac Peral.
- Jerez de la Frontera: Alameda Vieja.
- Puerto Real: Plaza Rafael Alberti.
- San Fernando: Parque Almirante Laulhé.
Córdoba
- Córdoba: Recinto Córdoba Live Fest en El Arenal (acceso gratuito, aforo de 5.000 personas).
- Hinojosa del Duque: Plaza de la Catedral.
- La Rambla: Paseo de España.
Granada
- Almuñécar: Bajos del Paseo del Altillo.
- Armilla: Plaza del Ayuntamiento.
- Granada: Explanada del Palacio de Congresos.
- La Herradura: Plaza de la Independencia.
- Motril: Parque de los Pueblos de América.
Huelva
- Aljaraque: Caseta Municipal.
- Cartaya: Complejo Deportivo Municipal.
- Huelva: Avenida de Andalucía.
- Punta Umbría: Plaza de la Constitución.
- Valverde del Camino: Plaza Ferrocarril del Buitrón.
Jaén
- Bailén: Entorno del monumento a la Batalla de Bailén.
- Jaén: Calle Catalina Mir Real, en el Bulevar.
- Úbeda: Plaza de toros.
Málaga
- Alhaurín de la Torre: Parque Municipal.
- Antequera: Paseo Real.
- Benalmádena: Plaza de la Mezquita.
- Cártama: Ciudad Deportiva.
- Málaga: Parque de Huelin, caseta municipal de Campanillas, plaza Padre Ciganda (El Palo), explanada de Colonia Santa Inés, Auditorio Municipal Cortijo de Torres y Málaga Forum.
- Rincón de la Victoria: Plaza Al-Ándalus.
- Vélez-Málaga: Parque María Zambrano.
Sevilla
- Camas: Parque Victoria Kent.
- Coria del Río: Parque Adolfo Cantalejo.
- Gines: Parque Concejala Dolores Camino.
- Los Palacios y Villafranca: Plaza de España.
- Mairena del Aljarafe: Plaza de las Naciones (complejo Aljarafe Center).
- Palomares del Río: Baños Árabes.
- San Juan de Aznalfarache: Plaza Agustín Pérez Sastre.
- Sevilla: Centro Deportivo San Pablo y explanada del aparcamiento de FIBES.
- Tomares: Jardines del Conde.
Aragón
Huesca
- Aínsa: Carpa del Castillo.
- Barbastro: Plaza de San Francisco.
- Binéfar: Plaza de España.
- Fraga: Pabellón Cortes de Aragón.
- Graus: Plaza Mayor.
- Huesca: Palacio de Congresos (pantallas en el interior y el exterior).
- Jaca: Plaza Biscós.
- Monzón: Plaza Mayor.
- Sabiñánigo: Plaza de España.
Zaragoza
- Zaragoza: Plaza del Pilar (espectacular montaje con tres pantallas).
Teruel
- Teruel: Pinilla
Asturias
- Avilés: Plaza de España.
- Cangas de Onís: Plaza Camila Beceña.
- Gijón: Parque Hermanos Castro.
- Langreo: Talleres del Conde.
- Mieres: Parque Xovellanos.
- Oviedo: Plaza Alfonso II el Casto (frente a la Catedral).
- Ribadesella: Plaza Nueva.
Islas Baleares
Mallorca
- Alaró: Plaza de la Vila.
- Alcúdia: Paseo Pere Ventayol.
- Algaida: Sa Plaça.
- Artà: Anfiteatro de Na Batlessa.
- Calvià: Plaza de Son Caliu.
- Campos: Pistas de tenis de Sa Ràpita.
- Capdepera: Plaza del Centre Cap Vermell.
- Inca: Plaza de España.
- Palma: Son Fusteret (3 pantallas para 20.000 personas) y estadio de Son Moix.
- Santanyí: Aparcamiento del Centre Jove.
- Sineu: Plaza de la Iglesia.
- Sóller: Plaza de la Constitución.
Menorca
- Maó: Plaza de s’Esplanada.
- Sant Lluís: Pla de sa Creu.
Ibiza y Formentera
- Eivissa (Ibiza): Plaza Antoni Albert i Nieto y calle Navarra.
- Sant Antoni de Portmany (Ibiza): Paseo de Ses Fonts.
- Santa Eulària des Riu (Ibiza): Plaza de España.
- Sant Francesc de Formentera (Formentera): Plaza de la Constitución.
Canarias
Las Palmas
- Arguineguín: Plaza Negra y calle José Manuel Santana.
- Arinaga: Avenida Polizón.
- Gáldar: Plaza de Santiago.
- Ingenio: Plaza de La Candelaria.
- Las Palmas de Gran Canaria: Plaza de la Música–Jerónimo Saavedra, plaza del Pilar, plaza de La Alameda y plaza de Canarias (dentro del Burger Fest).
- San Agustín: Playa de San Agustín (dentro del Maspalomas Soul Festival).
- Santa Brígida: Cancha del CEIP Sataute.
- Telde: Auditorio del parque de San Juan.
- Teror: Plaza de Sintes.
- Valleseco: Plaza de San Vicente Ferrer.
- Valsequillo: Plaza de La Barrera.
- Vecindario: Plaza de Los Algodoneros.
- Vega de San Mateo: Plaza de la Solidaridad.
Santa Cruz de Tenerife
- Adeje: Plaza de Los Olivos.
- Arafo: Plaza de San Juan Degollado.
- Buenavista del Norte: Plaza de Los Remedios.
- Candelaria: Plaza de Santa Ana.
- El Médano: Plaza de El Médano.
- Guía de Isora: Plaza de Nuestra Señora de la Luz.
- Güímar: Plaza de San Pedro y plaza de Las Indias (El Puertito).
- La Laguna: Plaza del Tranvía (La Cuesta), plaza San Luis Gonzaga (Taco), calle Doctor Olivera y entorno de la iglesia de La Concepción.
- La Matanza de Acentejo: Plaza del Mercado.
- La Orotava: Plaza del Quinto Centenario.
- La Victoria de Acentejo: Plaza de San Juan.
- Las Galletas: Plaza Dionisio González.
- Los Cristianos: Plaza de La Pescadora.
- Los Realejos: Plaza de San Agustín.
- Porís de Abona: Plaza del Mercadillo.
- Puerto de la Cruz: Plaza del Charco.
- Santa Cruz de Tenerife: Zona portuaria del Cook Music Fest.
- Santa Úrsula: Plaza de San Mateo.
- Valle San Lorenzo: Plaza de Valle San Lorenzo.
Cantabria
- Camargo: Plaza Julio de Pablo (Revilla) y plaza de la Constitución (Maliaño).
- Cartes: Plaza del Gallo.
- Castro Urdiales: Plaza del Ayuntamiento.
- El Astillero: El Redondel.
- Laredo: Alameda Miramar.
- Miengo: Plaza del Ayuntamiento.
- Piélagos: Muelle de Oruña.
- Reinosa: Plaza de España.
- Santander: Centro Botín, plaza Porticada y campa de La Magdalena.
- Santa Cruz de Bezana: Plaza Margarita.
- Santoña: Plaza de San Antonio.
- Suances: Plaza de Viares y plaza de La Concha.
- Torrelavega: Plaza Baldomero Iglesias y barrio de Ganzo.
Castilla-La Mancha
Albacete
- Albacete: Plaza de toros.
Ciudad Real
- Ciudad Real: Plaza de toros.
- Puertollano: Concha de la Música y Reloj de Flores (paseo de San Gregorio).
Cuenca
- Cuenca: Parque de Santa Ana.
Guadalajara
- Guadalajara: Plaza de toros.
Toledo
- Talavera de la Reina: Recinto Talavera Ferial.
- Toledo: Plaza de toros.
Castilla y León
Ávila
- Arenas de San Pedro: Castillo del Condestable Dávalos.
- Ávila: Recinto Ferial.
Burgos
- Aranda de Duero: Plaza Mayor.
- Burgos: Plaza Mayor.
- Miranda de Ebro: Confluencia de las calles La Estación y Comuneros de Castilla.
Palencia
- Palencia: Parque del Salón.
Salamanca
- Salamanca: Plaza Mayor.
Segovia
- Segovia: Plaza Oriental.
Soria
- Soria: Plaza Mayor.
Valladolid
- Valladolid: Plaza Mayor.
Zamora
- Zamora: Plaza Mayor.
Cataluña
Barcelona
- Badalona: Plaza del President Tarradellas.
- Badia del Vallès: Campo municipal Sergio Busquets.
- Barcelona: Plataforma Marina del Fòrum y Bastian Beach Barcelona (junto al Club Natació Barcelona).
- Castelldefels: Plaza Teresa Claramunt.
- Cornellà de Llobregat: Parque Deportivo Llobregat.
- El Prat de Llobregat: Plaza de Catalunya.
- Esplugues de Llobregat: Parque dels Torrents.
- Gavà: Plaza Jaume Balmes.
- Granollers: Parque de Ponent.
- L’Hospitalet de Llobregat: Plaza del Ayuntamiento.
- La Llagosta: Parc Popular.
- Lliçà d’Amunt: Pabellón de Deportes.
- Manresa: Estadio Municipal del Congost.
- Mataró: Pista del Parc Central.
- Mollet del Vallès: Parque de Can Mulà.
- Montcada i Reixac: Parque de la Font Pudenta.
- Parets del Vallès: Plaza Doctor Trueta.
- Rubí: Campo de la UE Rubí (Can Rosés).
- Sabadell: Anfiteatro del parque Catalunya.
- Sant Adrià de Besòs: Plaza de la Vila.
- Sant Andreu de la Barca: Explanada del Mercado.
- Sant Pere de Ribes: Plaza Marcer.
- Santa Coloma de Gramenet: Plaza de la Vila.
- Santa Perpètua de Mogoda: Porxada dels Drets Humans.
- Sentmenat: Plaza de la Vila.
- Terrassa: Espacio Vela del parque de Vallparadís.
Girona
- Lloret de Mar: Avenida de Vidreres.
Lleida
- Lleida: Parque Joan Oró (frente al Museu de l’Aigua).
Tarragona
- Cambrils: Plaza del Ayuntamiento.
- Coma-ruga: Recinto del Tabaris.
- Cunit: Plaza de la Vila.
- El Vendrell: Rambla Cañas.
- L’Arboç: Pabellón polivalente.
- L’Hospitalet de l’Infant: Plaza Coll de Balaguer.
- Reus: Pabellón Olímpico Municipal.
- Salou: Plaza de la Pau.
- Tarragona: Parque del Francolí.
- Vila-seca: Parque de la Riera.
Comunidad de Madrid
- Madrid Capital: Plaza de Colón (20.000 personas con dos pantallas), Madrid Río en la Explanada de Puente del Rey (15.000 personas) y Movistar Arena (entradas agotadas).
- Principales municipios del Norte y Corredor: Alcobendas (Ciudad Deportiva Valdelasfuentes), San Sebastián de los Reyes (Plaza de la Constitución), Alcalá de Henares (Plaza de Cervantes), Coslada (Centro Cultural Antonio López) y Parque Warner.
- Principales municipios del Sur: Móstoles (Plaza de España), Fuenlabrada (Plaza de la Constitución) y Getafe (plaza central de Nassica).
Comunidad Valenciana
Alicante
- Alcoy: Auditorio Amando Blanquer.
- Alicante: Centro de Tecnificación.
- Arenales del Sol: Sol Market.
- Beneixama: Recinto de la piscina municipal.
- Benidorm: Ciudad Deportiva Guillermo Amor (dentro del SkyFest).
- Castalla: Explanada de la Casa de Cultura.
- Cocentaina: Plaza del Pla.
- Dénia: Campo municipal Diego Mena.
- El Altet: Plaza Mayor.
- El Campello: Explanada de acceso a la Cofradía de Pescadores.
- Elche: Plaza de Baix.
- Elda: Plaza Mayor y plaza de La Ficia.
- Orihuela: Glorieta Gabriel Miró.
- Sant Joan d’Alacant: Plaza de Ordana.
- Sant Vicent del Raspeig: Plaza del Ayuntamiento.
- Santa Pola: Recinto de Vatasa (playa de Varadero).
- Torrevieja: Paseo Vista Alegre.
- Villena: Plaza de Santiago.
Castellón
- Almenara: Parque municipal de la playa Casablanca.
- Benicàssim: Plaza Corts Valencianes.
- Burriana: Paseo marítimo.
- Castelló: Plaza Mayor y recinto del SOM Festival (Grao).
- La Vall d’Uixó: Coves de Sant Josep.
- Nules: Plaza Mayor.
- Onda: Raval de Sant Josep.
- Vila-real: Plaza Mayor.
- Xilxes: Plaza de l’Armada.
Valencia
- Aielo de Malferit: Patio del Grup Nou.
- Albaida: Plaza Mayor.
- Almardà: Edificio Voro Alandí.
- Alzira: Espai d’Oci La Fúmiga (recinto ferial).
- Bèlgida: Parque Enric Valor.
- Benigànim: Parque Beata Inés.
- Benissuera: Plaza Mayor.
- Bocairent: Plaza de toros.
- Burjassot: Auditorio de la Casa de Cultura.
- Fontanars dels Alforins: Casa de Cultura.
- Gandia: Zona de la playa.
- Guadasséquies: Plaza Mayor.
- L’Olleria: Polideportivo Municipal.
- Llutxent: Les Poases.
- Mislata: Plaza Mayor.
- Montitxelvo: Polideportivo Municipal.
- Ontinyent: Plaza Mayor.
- Port de Sagunt: Centro Cívico del Antiguo Sanatorio.
- Sagunt: Plaza Cronista Chabret.
- Torrent: Plaza de la Unión Musical.
- València: Plaza del Ayuntamiento y Roig Arena.
- Xàtiva: l’Albereda.
Extremadura
Badajoz
- Almendralejo: Plaza de Extremadura.
- Badajoz: La Alcazaba.
- Calamonte: Piscina municipal.
- Don Benito: Ciudad Deportiva Pedro Porro.
- Mérida: Plaza de España.
- Montijo: Plaza de España.
- Olivenza: Plaza de España–Paseo Grande.
- Puebla de la Calzada: Plaza de España.
- Pueblonuevo del Guadiana: Plaza Mayor.
- Villafranca de los Barros: Casa de Cultura.
- Villanueva de la Serena: Plaza de España.
Cáceres
- Cáceres: Plaza Mayor.
- Coria: Plaza de la Paz.
- Navalmoral de la Mata: Plaza de España.
- Plasencia: Plaza de San Martín.
- Trujillo: Plaza Mayor.
Galicia
A Coruña
- A Coruña: Plaza de María Pita.
- Abegondo: Campo da Feira de San Marcos.
- Arteixo: Plaza del Balneario.
- Betanzos: Plaza Irmáns García Naveira.
- Fene: Praza Verde (Perlío).
- Ferrol: Plaza de España.
- Mera, Oleiros: Entorno de la laguna y palco de las fiestas.
- Miño: Parque da Rúa.
- Narón: Plaza de A Gándara.
- Pontedeume: Praza do Convento.
- Santiago de Compostela: Praza Roxa y Monte do Gozo.
Lugo
- Lugo: Plaza de Santa María.
- Monforte de Lemos: Plaza de España.
- Viveiro: Plaza Mayor.
Ourense
- Ourense: Praza Maior y paseo Ribeira de Canedo.
Pontevedra
- Bouzas: Final del paseo Valentín Paz Andrade, aparcamiento del pabellón y paseo junto al campo del Rápido de Bouzas.
- Pontevedra: Alameda (con dos pantallas).
- Vigo: Auditorio de Castrelos y Praza da Estrela.
- Vilagarcía de Arousa: Praza da II República.
La Rioja
- Alberite: Parque Pintor Moreda.
- Alfaro: Plaza de España.
- Arnedo: Arnedo Arena.
- Autol: Plaza de San Isidro.
- Calahorra: Paseo del Mercadal.
- Cenicero: Plaza del Casino.
- Clavijo: Terrazas de los centros sociales de Clavijo y La Unión.
- Ezcaray: Plaza del Quiosco.
- Haro: Estadio municipal Luis de la Fuente (dos pantallas).
- Lardero: Plaza de España.
- Logroño: Palacio de los Deportes y plaza de la Diversidad–Fuente Murrieta.
- Navarrete: Plaza Donantes de Sangre.
- Rincón de Soto: Plaza Gallarza.
- Santo Domingo de la Calzada: Calle Hermosilla.
Región de Murcia
- Abanilla: Plaza de la Constitución.
- Águilas: Explanada del Auditorio Infanta Elena.
- Albudeite: Plaza de España.
- Alcantarilla: Plaza Adolfo Suárez.
- Alhama de Murcia: Recinto Ferial Nueva Espuña.
- Beniaján: Calle Mayor.
- Bullas: Jardín Adolfo Suárez.
- Cabo de Palos: Playa de Levante.
- Caravaca de la Cruz: Plaza de toros.
- Cartagena: Explanada del Puerto.
- Cieza: Plaza de España.
- El Palmar: Exterior del Espacio Joven.
- El Raal: Recinto de fiestas.
- Espinardo: Jardín Presbítero Miguel Conesa.
- Gea y Truyols: Plaza Triangular.
- Isla Plana: Recinto de las fiestas.
- La Ñora: Salón Municipal.
- Lorca: Plaza de toros Coso de Sutullena.
- Los Martínez del Puerto: Centro Municipal.
- Los Nietos: Recinto de las fiestas.
- Los Urrutias: Recinto de las fiestas.
- Mazarrón: Plaza del Ayuntamiento.
- Molina de Segura: Plaza de España.
- Mula: Plaza del Ayuntamiento.
- Murcia: Avenida Teniente Flomesta.
- Puente Tocinos: Recinto de fiestas.
- Santa Ana Pueblo: Recinto de las fiestas.
- Santa Cruz: Recinto de fiestas.
- Santiago y Zaraiche: Plaza Santiago Apóstol.
- Sucina: Plaza Arteaga.
- Torre Pacheco: Plaza del Ayuntamiento.
- Totana: Plaza de la Constitución.
- Yecla: Plaza de toros.
Comunidad Foral de Navarra
- Pamplona: Plaza del Castillo (gran despliegue con cuatro pantallas alrededor del kiosco).
País Vasco
Álava
- Vitoria-Gasteiz: Plaza de España.
Guipúzcoa
- Eibar: Plaza de Unzaga.
- Irun: Plaza de San Juan.
- San Sebastián: Estadio de Anoeta.
Vizcaya
- Barakaldo: Bilbao Exhibition Centre (BEC).
- Bilbao: Pérgola del parque de Doña Casilda.
Ciudades Autónomas
- Ceuta: Playa de La Ribera.
- Melilla: Plaza de las Culturas.