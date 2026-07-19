Dónde ver el España - Argentina de la final del Mundial 2026: el mapa con todas las pantallas gigantes

La historia vuelve a llamar a la puerta de España. Dieciséis años después de que Andrés Iniesta hiciera eterno aquel gol en Johannesburgo, la selección española vuelve a disputar una final del Mundial.

Esta vez será frente a Argentina y, como ocurrió en 2010, millones de aficionados se reunirán para vivir una noche que puede quedar grabada para siempre en la memoria colectiva.

Con el estadio a miles de kilómetros de distancia, las plazas, parques y recintos de todo el país volverán a convertirse en improvisadas gradas.

Dónde ver el partido

Decenas de ayuntamientos han confirmado la instalación de pantallas gigantes para que nadie tenga que vivir solo un partido que puede cambiar la historia del fútbol español.

Estas son las principales ubicaciones confirmadas para seguir en directo la gran final:

Andalucía

Almería

Almería: Plaza de toros y parque de las Almadrabillas.

Plaza de toros y parque de las Almadrabillas. Roquetas de Mar: Rambla de San Antonio y parque de Los Bajos.

Cádiz

Cádiz: Paseo Marítimo (junto al antiguo cementerio de San José).

Paseo Marítimo (junto al antiguo cementerio de San José). Chiclana: Alameda del Río.

Alameda del Río. El Puerto de Santa María: Plaza Isaac Peral.

Plaza Isaac Peral. Jerez de la Frontera: Alameda Vieja.

Alameda Vieja. Puerto Real: Plaza Rafael Alberti.

Plaza Rafael Alberti. San Fernando: Parque Almirante Laulhé.

Córdoba

Córdoba: Recinto Córdoba Live Fest en El Arenal (acceso gratuito, aforo de 5.000 personas).

Recinto Córdoba Live Fest en El Arenal (acceso gratuito, aforo de 5.000 personas). Hinojosa del Duque: Plaza de la Catedral.

Plaza de la Catedral. La Rambla: Paseo de España.

Granada

Almuñécar: Bajos del Paseo del Altillo.

Bajos del Paseo del Altillo. Armilla: Plaza del Ayuntamiento.

Plaza del Ayuntamiento. Granada: Explanada del Palacio de Congresos.

Explanada del Palacio de Congresos. La Herradura: Plaza de la Independencia.

Plaza de la Independencia. Motril: Parque de los Pueblos de América.

Huelva

Aljaraque: Caseta Municipal.

Caseta Municipal. Cartaya: Complejo Deportivo Municipal.

Complejo Deportivo Municipal. Huelva: Avenida de Andalucía.

Avenida de Andalucía. Punta Umbría: Plaza de la Constitución.

Plaza de la Constitución. Valverde del Camino: Plaza Ferrocarril del Buitrón.

Jaén

Bailén: Entorno del monumento a la Batalla de Bailén.

Entorno del monumento a la Batalla de Bailén. Jaén: Calle Catalina Mir Real, en el Bulevar.

Calle Catalina Mir Real, en el Bulevar. Úbeda: Plaza de toros.

Málaga

Alhaurín de la Torre: Parque Municipal.

Parque Municipal. Antequera: Paseo Real.

Paseo Real. Benalmádena: Plaza de la Mezquita.

Plaza de la Mezquita. Cártama: Ciudad Deportiva.

Ciudad Deportiva. Málaga: Parque de Huelin, caseta municipal de Campanillas, plaza Padre Ciganda (El Palo), explanada de Colonia Santa Inés, Auditorio Municipal Cortijo de Torres y Málaga Forum.

Parque de Huelin, caseta municipal de Campanillas, plaza Padre Ciganda (El Palo), explanada de Colonia Santa Inés, Auditorio Municipal Cortijo de Torres y Málaga Forum. Rincón de la Victoria: Plaza Al-Ándalus.

Plaza Al-Ándalus. Vélez-Málaga: Parque María Zambrano.

Sevilla

Camas: Parque Victoria Kent.

Parque Victoria Kent. Coria del Río: Parque Adolfo Cantalejo.

Parque Adolfo Cantalejo. Gines: Parque Concejala Dolores Camino.

Parque Concejala Dolores Camino. Los Palacios y Villafranca: Plaza de España.

Plaza de España. Mairena del Aljarafe: Plaza de las Naciones (complejo Aljarafe Center).

Plaza de las Naciones (complejo Aljarafe Center). Palomares del Río: Baños Árabes.

Baños Árabes. San Juan de Aznalfarache: Plaza Agustín Pérez Sastre.

Plaza Agustín Pérez Sastre. Sevilla: Centro Deportivo San Pablo y explanada del aparcamiento de FIBES.

Centro Deportivo San Pablo y explanada del aparcamiento de FIBES. Tomares: Jardines del Conde.

Aragón

Huesca

Aínsa: Carpa del Castillo.

Carpa del Castillo. Barbastro: Plaza de San Francisco.

Plaza de San Francisco. Binéfar: Plaza de España.

Plaza de España. Fraga: Pabellón Cortes de Aragón.

Pabellón Cortes de Aragón. Graus: Plaza Mayor.

Plaza Mayor. Huesca: Palacio de Congresos (pantallas en el interior y el exterior).

Palacio de Congresos (pantallas en el interior y el exterior). Jaca: Plaza Biscós.

Plaza Biscós. Monzón: Plaza Mayor.

Plaza Mayor. Sabiñánigo: Plaza de España.

Zaragoza

Zaragoza: Plaza del Pilar (espectacular montaje con tres pantallas).

Teruel

Teruel: Pinilla

Asturias

Avilés: Plaza de España.

Plaza de España. Cangas de Onís: Plaza Camila Beceña.

Plaza Camila Beceña. Gijón: Parque Hermanos Castro.

Parque Hermanos Castro. Langreo: Talleres del Conde.

Talleres del Conde. Mieres: Parque Xovellanos.

Parque Xovellanos. Oviedo: Plaza Alfonso II el Casto (frente a la Catedral).

Plaza Alfonso II el Casto (frente a la Catedral). Ribadesella: Plaza Nueva.

Islas Baleares

Mallorca

Alaró: Plaza de la Vila.

Plaza de la Vila. Alcúdia: Paseo Pere Ventayol.

Paseo Pere Ventayol. Algaida: Sa Plaça.

Sa Plaça. Artà: Anfiteatro de Na Batlessa.

Anfiteatro de Na Batlessa. Calvià: Plaza de Son Caliu.

Plaza de Son Caliu. Campos: Pistas de tenis de Sa Ràpita.

Pistas de tenis de Sa Ràpita. Capdepera: Plaza del Centre Cap Vermell.

Plaza del Centre Cap Vermell. Inca: Plaza de España.

Plaza de España. Palma: Son Fusteret (3 pantallas para 20.000 personas) y estadio de Son Moix.

Son Fusteret (3 pantallas para 20.000 personas) y estadio de Son Moix. Santanyí: Aparcamiento del Centre Jove.

Aparcamiento del Centre Jove. Sineu: Plaza de la Iglesia.

Plaza de la Iglesia. Sóller: Plaza de la Constitución.

Menorca

Maó: Plaza de s’Esplanada.

Plaza de s’Esplanada. Sant Lluís: Pla de sa Creu.

Ibiza y Formentera

Eivissa (Ibiza): Plaza Antoni Albert i Nieto y calle Navarra.

Plaza Antoni Albert i Nieto y calle Navarra. Sant Antoni de Portmany (Ibiza): Paseo de Ses Fonts.

Paseo de Ses Fonts. Santa Eulària des Riu (Ibiza): Plaza de España.

Plaza de España. Sant Francesc de Formentera (Formentera): Plaza de la Constitución.

Canarias

Las Palmas

Arguineguín: Plaza Negra y calle José Manuel Santana.

Plaza Negra y calle José Manuel Santana. Arinaga: Avenida Polizón.

Avenida Polizón. Gáldar: Plaza de Santiago.

Plaza de Santiago. Ingenio: Plaza de La Candelaria.

Plaza de La Candelaria. Las Palmas de Gran Canaria: Plaza de la Música–Jerónimo Saavedra, plaza del Pilar, plaza de La Alameda y plaza de Canarias (dentro del Burger Fest).

Plaza de la Música–Jerónimo Saavedra, plaza del Pilar, plaza de La Alameda y plaza de Canarias (dentro del Burger Fest). San Agustín: Playa de San Agustín (dentro del Maspalomas Soul Festival).

Playa de San Agustín (dentro del Maspalomas Soul Festival). Santa Brígida: Cancha del CEIP Sataute.

Cancha del CEIP Sataute. Telde: Auditorio del parque de San Juan.

Auditorio del parque de San Juan. Teror: Plaza de Sintes.

Plaza de Sintes. Valleseco: Plaza de San Vicente Ferrer.

Plaza de San Vicente Ferrer. Valsequillo: Plaza de La Barrera.

Plaza de La Barrera. Vecindario: Plaza de Los Algodoneros.

Plaza de Los Algodoneros. Vega de San Mateo: Plaza de la Solidaridad.

Santa Cruz de Tenerife

Adeje: Plaza de Los Olivos.

Plaza de Los Olivos. Arafo: Plaza de San Juan Degollado.

Plaza de San Juan Degollado. Buenavista del Norte: Plaza de Los Remedios.

Plaza de Los Remedios. Candelaria: Plaza de Santa Ana.

Plaza de Santa Ana. El Médano: Plaza de El Médano.

Plaza de El Médano. Guía de Isora: Plaza de Nuestra Señora de la Luz.

Plaza de Nuestra Señora de la Luz. Güímar: Plaza de San Pedro y plaza de Las Indias (El Puertito).

Plaza de San Pedro y plaza de Las Indias (El Puertito). La Laguna: Plaza del Tranvía (La Cuesta), plaza San Luis Gonzaga (Taco), calle Doctor Olivera y entorno de la iglesia de La Concepción.

Plaza del Tranvía (La Cuesta), plaza San Luis Gonzaga (Taco), calle Doctor Olivera y entorno de la iglesia de La Concepción. La Matanza de Acentejo: Plaza del Mercado.

Plaza del Mercado. La Orotava: Plaza del Quinto Centenario.

Plaza del Quinto Centenario. La Victoria de Acentejo: Plaza de San Juan.

Plaza de San Juan. Las Galletas: Plaza Dionisio González.

Plaza Dionisio González. Los Cristianos: Plaza de La Pescadora.

Plaza de La Pescadora. Los Realejos: Plaza de San Agustín.

Plaza de San Agustín. Porís de Abona: Plaza del Mercadillo.

Plaza del Mercadillo. Puerto de la Cruz: Plaza del Charco.

Plaza del Charco. Santa Cruz de Tenerife: Zona portuaria del Cook Music Fest.

Zona portuaria del Cook Music Fest. Santa Úrsula: Plaza de San Mateo.

Plaza de San Mateo. Valle San Lorenzo: Plaza de Valle San Lorenzo.

Cantabria

Camargo: Plaza Julio de Pablo (Revilla) y plaza de la Constitución (Maliaño).

Plaza Julio de Pablo (Revilla) y plaza de la Constitución (Maliaño). Cartes: Plaza del Gallo.

Plaza del Gallo. Castro Urdiales: Plaza del Ayuntamiento.

Plaza del Ayuntamiento. El Astillero: El Redondel.

El Redondel. Laredo: Alameda Miramar.

Alameda Miramar. Miengo: Plaza del Ayuntamiento.

Plaza del Ayuntamiento. Piélagos: Muelle de Oruña.

Muelle de Oruña. Reinosa: Plaza de España.

Plaza de España. Santander: Centro Botín, plaza Porticada y campa de La Magdalena.

Centro Botín, plaza Porticada y campa de La Magdalena. Santa Cruz de Bezana: Plaza Margarita.

Plaza Margarita. Santoña: Plaza de San Antonio.

Plaza de San Antonio. Suances: Plaza de Viares y plaza de La Concha.

Plaza de Viares y plaza de La Concha. Torrelavega: Plaza Baldomero Iglesias y barrio de Ganzo.

Castilla-La Mancha

Albacete

Albacete: Plaza de toros.

Ciudad Real

Ciudad Real: Plaza de toros.

Plaza de toros. Puertollano: Concha de la Música y Reloj de Flores (paseo de San Gregorio).

Cuenca

Cuenca: Parque de Santa Ana.

Guadalajara

Guadalajara: Plaza de toros.

Toledo

Talavera de la Reina: Recinto Talavera Ferial.

Recinto Talavera Ferial. Toledo: Plaza de toros.

Castilla y León

Ávila

Arenas de San Pedro: Castillo del Condestable Dávalos.

Castillo del Condestable Dávalos. Ávila: Recinto Ferial.

Burgos

Aranda de Duero: Plaza Mayor.

Plaza Mayor. Burgos: Plaza Mayor.

Plaza Mayor. Miranda de Ebro: Confluencia de las calles La Estación y Comuneros de Castilla.

Palencia

Palencia: Parque del Salón.

Salamanca

Salamanca: Plaza Mayor.

Segovia

Segovia: Plaza Oriental.

Soria

Soria: Plaza Mayor.

Valladolid

Valladolid: Plaza Mayor.

Zamora

Zamora: Plaza Mayor.

Cataluña

Barcelona

Badalona: Plaza del President Tarradellas.

Plaza del President Tarradellas. Badia del Vallès: Campo municipal Sergio Busquets.

Campo municipal Sergio Busquets. Barcelona: Plataforma Marina del Fòrum y Bastian Beach Barcelona (junto al Club Natació Barcelona).

Plataforma Marina del Fòrum y Bastian Beach Barcelona (junto al Club Natació Barcelona). Castelldefels: Plaza Teresa Claramunt.

Plaza Teresa Claramunt. Cornellà de Llobregat: Parque Deportivo Llobregat.

Parque Deportivo Llobregat. El Prat de Llobregat: Plaza de Catalunya.

Plaza de Catalunya. Esplugues de Llobregat: Parque dels Torrents.

Parque dels Torrents. Gavà: Plaza Jaume Balmes.

Plaza Jaume Balmes. Granollers: Parque de Ponent.

Parque de Ponent. L’Hospitalet de Llobregat: Plaza del Ayuntamiento.

Plaza del Ayuntamiento. La Llagosta: Parc Popular.

Parc Popular. Lliçà d’Amunt: Pabellón de Deportes.

Pabellón de Deportes. Manresa: Estadio Municipal del Congost.

Estadio Municipal del Congost. Mataró: Pista del Parc Central.

Pista del Parc Central. Mollet del Vallès: Parque de Can Mulà.

Parque de Can Mulà. Montcada i Reixac: Parque de la Font Pudenta.

Parque de la Font Pudenta. Parets del Vallès: Plaza Doctor Trueta.

Plaza Doctor Trueta. Rubí: Campo de la UE Rubí (Can Rosés).

Campo de la UE Rubí (Can Rosés). Sabadell: Anfiteatro del parque Catalunya.

Anfiteatro del parque Catalunya. Sant Adrià de Besòs: Plaza de la Vila.

Plaza de la Vila. Sant Andreu de la Barca: Explanada del Mercado.

Explanada del Mercado. Sant Pere de Ribes: Plaza Marcer.

Plaza Marcer. Santa Coloma de Gramenet: Plaza de la Vila.

Plaza de la Vila. Santa Perpètua de Mogoda: Porxada dels Drets Humans.

Porxada dels Drets Humans. Sentmenat: Plaza de la Vila.

Plaza de la Vila. Terrassa: Espacio Vela del parque de Vallparadís.

Girona

Lloret de Mar: Avenida de Vidreres.

Lleida

Lleida: Parque Joan Oró (frente al Museu de l’Aigua).

Tarragona

Cambrils: Plaza del Ayuntamiento.

Plaza del Ayuntamiento. Coma-ruga: Recinto del Tabaris.

Recinto del Tabaris. Cunit: Plaza de la Vila.

Plaza de la Vila. El Vendrell: Rambla Cañas.

Rambla Cañas. L’Arboç: Pabellón polivalente.

Pabellón polivalente. L’Hospitalet de l’Infant: Plaza Coll de Balaguer.

Plaza Coll de Balaguer. Reus: Pabellón Olímpico Municipal.

Pabellón Olímpico Municipal. Salou: Plaza de la Pau.

Plaza de la Pau. Tarragona: Parque del Francolí.

Parque del Francolí. Vila-seca: Parque de la Riera.

Comunidad de Madrid

Madrid Capital: Plaza de Colón (20.000 personas con dos pantallas), Madrid Río en la Explanada de Puente del Rey (15.000 personas) y Movistar Arena (entradas agotadas).

Plaza de Colón (20.000 personas con dos pantallas), Madrid Río en la Explanada de Puente del Rey (15.000 personas) y Movistar Arena (entradas agotadas). Principales municipios del Norte y Corredor: Alcobendas (Ciudad Deportiva Valdelasfuentes), San Sebastián de los Reyes (Plaza de la Constitución), Alcalá de Henares (Plaza de Cervantes), Coslada (Centro Cultural Antonio López) y Parque Warner.

Alcobendas (Ciudad Deportiva Valdelasfuentes), San Sebastián de los Reyes (Plaza de la Constitución), Alcalá de Henares (Plaza de Cervantes), Coslada (Centro Cultural Antonio López) y Parque Warner. Principales municipios del Sur: Móstoles (Plaza de España), Fuenlabrada (Plaza de la Constitución) y Getafe (plaza central de Nassica).

Comunidad Valenciana

Alicante

Alcoy: Auditorio Amando Blanquer.

Auditorio Amando Blanquer. Alicante: Centro de Tecnificación.

Centro de Tecnificación. Arenales del Sol: Sol Market.

Sol Market. Beneixama: Recinto de la piscina municipal.

Recinto de la piscina municipal. Benidorm: Ciudad Deportiva Guillermo Amor (dentro del SkyFest).

Ciudad Deportiva Guillermo Amor (dentro del SkyFest). Castalla: Explanada de la Casa de Cultura.

Explanada de la Casa de Cultura. Cocentaina: Plaza del Pla.

Plaza del Pla. Dénia: Campo municipal Diego Mena.

Campo municipal Diego Mena. El Altet: Plaza Mayor.

Plaza Mayor. El Campello: Explanada de acceso a la Cofradía de Pescadores.

Explanada de acceso a la Cofradía de Pescadores. Elche: Plaza de Baix.

Plaza de Baix. Elda: Plaza Mayor y plaza de La Ficia.

Plaza Mayor y plaza de La Ficia. Orihuela: Glorieta Gabriel Miró.

Glorieta Gabriel Miró. Sant Joan d’Alacant: Plaza de Ordana.

Plaza de Ordana. Sant Vicent del Raspeig: Plaza del Ayuntamiento.

Plaza del Ayuntamiento. Santa Pola: Recinto de Vatasa (playa de Varadero).

Recinto de Vatasa (playa de Varadero). Torrevieja: Paseo Vista Alegre.

Paseo Vista Alegre. Villena: Plaza de Santiago.

Castellón

Almenara: Parque municipal de la playa Casablanca.

Parque municipal de la playa Casablanca. Benicàssim: Plaza Corts Valencianes.

Plaza Corts Valencianes. Burriana: Paseo marítimo.

Paseo marítimo. Castelló: Plaza Mayor y recinto del SOM Festival (Grao).

Plaza Mayor y recinto del SOM Festival (Grao). La Vall d’Uixó: Coves de Sant Josep.

Coves de Sant Josep. Nules: Plaza Mayor.

Plaza Mayor. Onda: Raval de Sant Josep.

Raval de Sant Josep. Vila-real: Plaza Mayor.

Plaza Mayor. Xilxes: Plaza de l’Armada.

Valencia

Aielo de Malferit: Patio del Grup Nou.

Patio del Grup Nou. Albaida: Plaza Mayor.

Plaza Mayor. Almardà: Edificio Voro Alandí.

Edificio Voro Alandí. Alzira: Espai d’Oci La Fúmiga (recinto ferial).

Espai d’Oci La Fúmiga (recinto ferial). Bèlgida: Parque Enric Valor.

Parque Enric Valor. Benigànim: Parque Beata Inés.

Parque Beata Inés. Benissuera: Plaza Mayor.

Plaza Mayor. Bocairent: Plaza de toros.

Plaza de toros. Burjassot: Auditorio de la Casa de Cultura.

Auditorio de la Casa de Cultura. Fontanars dels Alforins: Casa de Cultura.

Casa de Cultura. Gandia: Zona de la playa.

Zona de la playa. Guadasséquies: Plaza Mayor.

Plaza Mayor. L’Olleria: Polideportivo Municipal.

Polideportivo Municipal. Llutxent: Les Poases.

Les Poases. Mislata: Plaza Mayor.

Plaza Mayor. Montitxelvo: Polideportivo Municipal.

Polideportivo Municipal. Ontinyent: Plaza Mayor.

Plaza Mayor. Port de Sagunt: Centro Cívico del Antiguo Sanatorio.

Centro Cívico del Antiguo Sanatorio. Sagunt: Plaza Cronista Chabret.

Plaza Cronista Chabret. Torrent: Plaza de la Unión Musical.

Plaza de la Unión Musical. València: Plaza del Ayuntamiento y Roig Arena.

Plaza del Ayuntamiento y Roig Arena. Xàtiva: l’Albereda.

Extremadura

Badajoz

Almendralejo: Plaza de Extremadura.

Plaza de Extremadura. Badajoz: La Alcazaba.

La Alcazaba. Calamonte: Piscina municipal.

Piscina municipal. Don Benito: Ciudad Deportiva Pedro Porro.

Ciudad Deportiva Pedro Porro. Mérida: Plaza de España.

Plaza de España. Montijo: Plaza de España.

Plaza de España. Olivenza: Plaza de España–Paseo Grande.

Plaza de España–Paseo Grande. Puebla de la Calzada: Plaza de España.

Plaza de España. Pueblonuevo del Guadiana: Plaza Mayor.

Plaza Mayor. Villafranca de los Barros: Casa de Cultura.

Casa de Cultura. Villanueva de la Serena: Plaza de España.

Cáceres

Cáceres: Plaza Mayor.

Plaza Mayor. Coria: Plaza de la Paz.

Plaza de la Paz. Navalmoral de la Mata: Plaza de España.

Plaza de España. Plasencia: Plaza de San Martín.

Plaza de San Martín. Trujillo: Plaza Mayor.

Galicia

A Coruña

A Coruña: Plaza de María Pita.

Plaza de María Pita. Abegondo: Campo da Feira de San Marcos.

Campo da Feira de San Marcos. Arteixo: Plaza del Balneario.

Plaza del Balneario. Betanzos: Plaza Irmáns García Naveira.

Plaza Irmáns García Naveira. Fene: Praza Verde (Perlío).

Praza Verde (Perlío). Ferrol: Plaza de España.

Plaza de España. Mera, Oleiros: Entorno de la laguna y palco de las fiestas.

Entorno de la laguna y palco de las fiestas. Miño: Parque da Rúa.

Parque da Rúa. Narón: Plaza de A Gándara.

Plaza de A Gándara. Pontedeume: Praza do Convento.

Praza do Convento. Santiago de Compostela: Praza Roxa y Monte do Gozo.

Lugo

Lugo: Plaza de Santa María.

Plaza de Santa María. Monforte de Lemos: Plaza de España.

Plaza de España. Viveiro: Plaza Mayor.

Ourense

Ourense: Praza Maior y paseo Ribeira de Canedo.

Pontevedra

Bouzas: Final del paseo Valentín Paz Andrade, aparcamiento del pabellón y paseo junto al campo del Rápido de Bouzas.

Final del paseo Valentín Paz Andrade, aparcamiento del pabellón y paseo junto al campo del Rápido de Bouzas. Pontevedra: Alameda (con dos pantallas).

Alameda (con dos pantallas). Vigo: Auditorio de Castrelos y Praza da Estrela.

Auditorio de Castrelos y Praza da Estrela. Vilagarcía de Arousa: Praza da II República.

La Rioja

Alberite: Parque Pintor Moreda.

Parque Pintor Moreda. Alfaro: Plaza de España.

Plaza de España. Arnedo: Arnedo Arena.

Arnedo Arena. Autol: Plaza de San Isidro.

Plaza de San Isidro. Calahorra: Paseo del Mercadal.

Paseo del Mercadal. Cenicero: Plaza del Casino.

Plaza del Casino. Clavijo: Terrazas de los centros sociales de Clavijo y La Unión.

Terrazas de los centros sociales de Clavijo y La Unión. Ezcaray: Plaza del Quiosco.

Plaza del Quiosco. Haro: Estadio municipal Luis de la Fuente (dos pantallas).

Estadio municipal Luis de la Fuente (dos pantallas). Lardero: Plaza de España.

Plaza de España. Logroño: Palacio de los Deportes y plaza de la Diversidad–Fuente Murrieta.

Palacio de los Deportes y plaza de la Diversidad–Fuente Murrieta. Navarrete: Plaza Donantes de Sangre.

Plaza Donantes de Sangre. Rincón de Soto: Plaza Gallarza.

Plaza Gallarza. Santo Domingo de la Calzada: Calle Hermosilla.

Región de Murcia

Abanilla: Plaza de la Constitución.

Plaza de la Constitución. Águilas: Explanada del Auditorio Infanta Elena.

Explanada del Auditorio Infanta Elena. Albudeite: Plaza de España.

Plaza de España. Alcantarilla: Plaza Adolfo Suárez.

Plaza Adolfo Suárez. Alhama de Murcia: Recinto Ferial Nueva Espuña.

Recinto Ferial Nueva Espuña. Beniaján: Calle Mayor.

Calle Mayor. Bullas: Jardín Adolfo Suárez.

Jardín Adolfo Suárez. Cabo de Palos: Playa de Levante.

Playa de Levante. Caravaca de la Cruz: Plaza de toros.

Plaza de toros. Cartagena: Explanada del Puerto.

Explanada del Puerto. Cieza: Plaza de España.

Plaza de España. El Palmar: Exterior del Espacio Joven.

Exterior del Espacio Joven. El Raal: Recinto de fiestas.

Recinto de fiestas. Espinardo: Jardín Presbítero Miguel Conesa.

Jardín Presbítero Miguel Conesa. Gea y Truyols: Plaza Triangular.

Plaza Triangular. Isla Plana: Recinto de las fiestas.

Recinto de las fiestas. La Ñora: Salón Municipal.

Salón Municipal. Lorca: Plaza de toros Coso de Sutullena.

Plaza de toros Coso de Sutullena. Los Martínez del Puerto: Centro Municipal.

Centro Municipal. Los Nietos: Recinto de las fiestas.

Recinto de las fiestas. Los Urrutias: Recinto de las fiestas.

Recinto de las fiestas. Mazarrón: Plaza del Ayuntamiento.

Plaza del Ayuntamiento. Molina de Segura: Plaza de España.

Plaza de España. Mula: Plaza del Ayuntamiento.

Plaza del Ayuntamiento. Murcia: Avenida Teniente Flomesta.

Avenida Teniente Flomesta. Puente Tocinos: Recinto de fiestas.

Recinto de fiestas. Santa Ana Pueblo: Recinto de las fiestas.

Recinto de las fiestas. Santa Cruz: Recinto de fiestas.

Recinto de fiestas. Santiago y Zaraiche: Plaza Santiago Apóstol.

Plaza Santiago Apóstol. Sucina: Plaza Arteaga.

Plaza Arteaga. Torre Pacheco: Plaza del Ayuntamiento.

Plaza del Ayuntamiento. Totana: Plaza de la Constitución.

Plaza de la Constitución. Yecla: Plaza de toros.

Comunidad Foral de Navarra

Pamplona: Plaza del Castillo (gran despliegue con cuatro pantallas alrededor del kiosco).

País Vasco

Álava

Vitoria-Gasteiz: Plaza de España.

Guipúzcoa

Eibar: Plaza de Unzaga.

Plaza de Unzaga. Irun: Plaza de San Juan.

Plaza de San Juan. San Sebastián: Estadio de Anoeta.

Vizcaya

Barakaldo: Bilbao Exhibition Centre (BEC).

Bilbao Exhibition Centre (BEC). Bilbao: Pérgola del parque de Doña Casilda.

Ciudades Autónomas