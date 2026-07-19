Paco Jémez: "No he visto ninguna selección que haga tantas cosas tan bien como España. Somos los mejores"

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Paco Jémez (Las Palmas de Gran Canaria, 1970) fue internacional con España en 21 ocasiones y disputó la Eurocopa de Bélgica y Países Bajos 2000. Conoce de primera mano la envergadura del reto que los hombres de Luis de la Fuente tienen por delante. Una cita con la historia.

El entrenador ha atendido a EL ESPAÑOL en la previa de la final del Mundial. España contra Argentina. Luis de la Fuente frente a Scaloni. Lamine ante Messi. Paco Jémez ha analizado un partido que va a detener el planeta y el contexto político que también le rodea.

La presencia en el palco del MetLife Stadium de Nueva Jersey de Donald Trump y Pedro Sánchez espera que no desvíe el foco de lo realmente importante: lo que ocurra sobre el terreno de juego. Además, ha criticado a quienes intentan politizar el fútbol: "Tienen que respetar a los que nos sentimos orgullosos de España".

¿Cuáles son las claves que pueden decidir el partido?

En una final es complicado saber por dónde van a salir los derroteros. España, lo que tiene que hacer, es lo que ha venido haciendo habitualmente en la Eurocopa: adueñarse de los partidos a través del balón, tener mucha posesión, ser muy verticales, presionar arriba.

Argentina es una selección que es importante con balón; si somos capaces de quitárselo, jugadores como Messi van a bajar muchísimo su rendimiento. Creo que por ahí pueden andar un poco las claves de España: quitarle el balón mucho tiempo a Argentina y no dejarles querer entrar en juego, porque tienen jugadores que son muy desequilibrantes.

¿Lo ocurrido en el Inglaterra - Argentina es un atenuante para Luis de la Fuente de lo que no hay que hacer?

Creo que a Luis no hace falta que lo haya visto. No creo que dentro de su filosofía de fútbol entre esa idea. Que en algún momento dado el equipo contrario te mete atrás y tienes que defender atrás, pues no pasa absolutamente nada. Es decir, es una parte más del fútbol y hay que saber hacerla y hay que dominarla.

Otra cosa es meterte como se metió Inglaterra en el minuto 55, creyendo que iba a poder defender más de 50 minutos a una Argentina que cuando está cerca de tu área es muy buena. Yo creo que Luis, dentro de su abanico de ideas futbolísticas, no entra la de meter a un equipo atrás, por lo tanto, no creo que le vaya a afectar eso.

Paco Jémez, durante un partido del Rayo en la 19-20. Europa Press

¿Cómo ha cambiado la selección desde que usted jugaba, al Mundial de Sudáfrica y hasta ahora en el que nos encontramos?

Hemos tenido siempre buenas selecciones en todos los torneos a los que hemos ido. Siempre hemos sido una de las favoritas, pero es verdad que tuvimos que ganar esa primera vez para, a partir de ahí, quitarnos esa presión y poder ir a los campeonatos con la tranquilidad suficiente como para por lo menos optar a estar siempre entre semifinales y finales.

Es un proceso que ha durado muchos años y que ahora está dando sus frutos. También es verdad que la calidad de la Selección ha ido en aumento, pero sobre todo a partir de una idea muy clara de juego, una vez que consigues resultados importantes, es como que todo va más rodado.

Tienes que ganar ese primer partido para quitarte toda esa presión, para jugar más tranquilo y a partir de ahí las cosas son más fáciles. Yo creo que eso a la selección española fue lo que le ocurrió: ganó el primero y a partir de ahí ya se liberó de toda esa presión y ya es un asiduo a poder ir ganando tanto Eurocopas, como Mundiales o como cualquier otro torneo internacional.

"En España, en algunos sitios llevar la bandera puede ser un problema" Paco Jémez

A nivel histórico, ¿a España se le ha infravalorado?

A nivel histórico no habíamos ganado nunca un Mundial hasta el 2010. Entonces éramos siempre una gran selección con grandes jugadores reconocidos internacionalmente, pero que como selección pues no habíamos ganado nada. A partir de que ganamos este primer Mundial ya vienen Eurocopas, ahora podemos ganar otro Mundial...

El reconocimiento al final no viene en función de tu trabajo, viene en función de los resultados y por eso se reconoce a Brasil porque tiene cinco, o a Italia porque tiene cuatro. Muchas veces el reconocimiento, y sobre todo el reconocimiento histórico, no viene por 'oye, qué bien jugaba aquella selección', no.

El reconocimiento viene por lo que ganó. Y entonces cuantas más Eurocopas ganes, cuantas más Champions ganes, cuantos más Mundiales tengas, tu reconocimiento será mayor.

¿Qué diferencias y qué similitudes ves entre esta España de Luis de la Fuente y la España del 2010 de Vicente del Bosque?

Son distintos jugadores, es distinto entrenador, pero hay una idea muy parecida y es que todo pasa por siempre quitarle el control del juego al rival quitándole el balón. Es una de las cosas más difíciles que hay en el fútbol y España lo sabe hacer muy bien.

Creo que eso también lo tenía la selección del 2010 de Del Bosque y yo creo que cada año que pasa confiamos más en esa idea y cada vez lo hacemos mejor.

Han pasado 16 años y entiendo que el tiempo te hace mejorar y ahora podemos tener la capacidad, por lo menos en cuanto a resultados, de igualar lo que se hizo en el 2010, pero de seguir mejorando una idea con la que nos sentimos muy cómodos y con la que yo creo que somos el mejor equipo del mundo.

Comparativa de la Selección de 2010 con la de 2026. Diseño: Arte EE

¿Cómo se le puede parar a Messi?

Siempre hay que tenerlo en cuenta porque lo está demostrando. Hay un mensaje muy claro que hay que sacar de este Mundial y es que Messi con 39 años ha demostrado ser mejor que los Vinicius, que los Mbappé, que los Haaland, que los Kane, que todos. A los 39 años.

Si estamos hablando de un jugador que indudablemente no está en su mejor momento de su carrera deportiva y se está enfrentando a los grandes futbolistas de este momento y les está ganando a todos con 39 años. Ese es el mensaje que tienen que sacar todos.

Messi es un jugador que en cualquier momento decide un partido, bien con un gol, bien con una asistencia, bien con una genialidad. Bueno, pues habrá que tener mucho cuidado, estar muy pendiente.

Te decía que es importante que España tenga posesiones muy grandes, que tenga una alta posesión del balón porque al final Messi es importante con balón, Messi no es importante sin balón. Si eres capaz de quitarle el balón a Argentina eres capaz de quitarle el balón a Messi. Eso de alguna forma va a minimizar un poco el daño que Messi te pueda hacer.

¿Crees que la final puede ser el partido de Lamine?

Lamine no es que haya hecho un mal Mundial, pero yo creo que no ha estado a su mejor nivel. Todo ese tiempo que ha estado convaleciente por la lesión en el último tramo de la Liga le ha hecho no llegar en el mejor momento. Vuelvo a repetir, sin hacer un mal Mundial, porque no ha hecho un mal Mundial, tampoco ha hecho un Mundial sobresaliente.

Todos esperamos de Lamine lo mejor porque creo que es uno de los mejores del mundo y es un buen momento para ver el mejor partido del Mundial de Lamine.

Si España realmente quiere doblegar a Argentina va a necesitar lo mejor de cada uno y sobre todo también de alguien tan desequilibrante como Lamine. Ojalá que sea este último partido de este Mundial el partido de Lamine y sea el partido de España.

"Messi, con 39 años, ha demostrado que sigue siendo mejor que Mbappé, Vinicius, Haaland y Kane" Paco Jémez

¿Crees que los éxitos en este Mundial pueden ayudar a que los jóvenes se identifiquen más con los colores de España?

Creo que no hay que mezclar el deporte con la política. Son dos cosas totalmente distintas. Cada uno es libre de decir lo que le dé la gana. Yo, el único mensaje que envío es que cada uno que se sienta como quiera sentirse, pero que respete. Que respete al resto.

Oye, yo el que no sienta que la selección le motiva, pues que no la vea, no hay ningún problema. No te obligan a nada. Pero respeta a los que sí nos gusta y a los que sí nos sentimos españoles. Y ojalá, bueno, pues todas estas nuevas hornadas que vienen por detrás, estos éxitos de la selección y el vibrar con la selección, sirvan para que se identifiquen con algo tan natural como la bandera, como el himno, como la selección de su país.

Yo he estado en México y allí, por ejemplo, son muy patrióticos. Ir con la bandera por la calle para ellos es un orgullo y es un honor. Cuando aquí en España en algunos sitios incluso puede ser un problema. Yo jamás me voy a meter con nadie que vaya con una bandera que no sea la de España.

Cada uno es libre de hacer lo que quiera y lo voy a respetar. Pero hombre, también entiendo que estoy en mi país y que si yo voy con una bandera de España no tendría por qué tener ningún problema.

¿Le apenaron las declaraciones que hizo Rajoy al mezclar fútbol con política?

La gente es libre de decir lo que quiera, pero tiene que tener cuidado y tiene que ser luego responsable de lo que dice. Pero no voy a valorar las declaraciones ni de unos ni de otros. Cuando uno mete la pata siempre tiene la posibilidad de pedir disculpas si cree que se ha equivocado. Y yo creo que lo mejor de esta vida es poder dar tu opinión sin tener que faltarle el respeto a nadie y sin tener que poner en entredicho a nadie.

Yo no voy a intentar convencer a nadie de nada. Lo mismo que tampoco quiero que vengan a convencerme a mí, pero creo que lo que tiene que haber entre todos es un respeto.

Lo que no me gusta es politizar el deporte y politizar el fútbol. Yo entiendo que el fútbol es una cosa y que la política es otra. Totalmente antagonistas. Con valores totalmente diferentes, totalmente distintos. Y el que intente politizar el fútbol creo que está cometiendo un grave error, y además yo diría que hasta no es bueno; para la política sí, pero para el fútbol en absoluto.

"Cada uno puede sentirse como quiera, pero tiene que respetar a quien se sienta orgulloso de España" Paco Jémez

¿Temes que la presencia de Sánchez en el estadio y su encuentro con Trump reste importancia al espectáculo deportivo?

Lo importante en un Mundial es el fútbol, lo importante en este Mundial es la final, lo importante es todo lo que se mueve alrededor, y todo el que quiera intentar ser más importante que todo eso, pues creo que es un error.

Cada sitio y cada momento tiene sus cosas, lo mismo que en un parlamento lo importante es la política, en un campo de fútbol lo importante es el fútbol. Vuelvo a repetir, el que intente darle la vuelta a eso creo que está totalmente equivocado.

Nosotros, los que nos dedicamos al fútbol, cuando vemos fútbol, vemos fútbol. Y eso es lo mejor que tiene el fútbol. Todo lo que sea querer utilizar el fútbol para otra cosa me parece un error.