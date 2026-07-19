De la Fuente y Scaloni, de profesor "de 10" y alumno aventajado a rivales en la final del Mundial 9 años después

Luis de la Fuente y Lionel Scaloni se abrazan en el acto previo a la final del Mundial. EFE

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El césped del MetLife Stadium de Nueva Jersey será el escenario este domingo de la final de la Copa del Mundo 2026. Sobre el terreno de juego, España, campeona europea, y Argentina, vigente monarca sudamericana y mundial, buscarán la gloria absoluta en un duelo inédito.

Sin embargo, el hilo narrativo más profundo de esta finalísima se teje en los banquillos. Luis de la Fuente y Lionel Scaloni protagonizarán un reencuentro que comenzó casi una década atrás en un aula formativa.

Esta es la historia de un profesor de táctica y su alumno, quienes ahora se disputan la corona absoluta del fútbol.

Todo se remonta a 2017 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) organizaba su curso de licencia UEFA Pro para exjugadores de élite.

En aquel exigente programa, Luis de la Fuente impartía la materia de táctica y sistemas de juego, apoyado por el ahora exseleccionador femenino Jorge Vilda en áreas técnicas.

Entre matriculados ilustres de la talla de Fernando Redondo, Andoni Iraola o Javier Saviola, hubo un estudiante que se graduó entre los cinco mejores de su promoción: Lionel Scaloni.

Scaloni no era un asistente pasivo. Testigos de aquellas jornadas han ido señalando con los años que el argentino demostraba una vocación innegable y siempre elegía sentarse en la primera fila, con avidez por asimilar todos los conceptos.

Fotografía de 2017 en la que Lionel Scaloni saluda al entonces presidente de la RFEF Angel Villar y a Ginés Meléndez, director de la Escuela Nacional de Entrenadores. EFE/Cedida por Ginés Meléndez

De la Fuente, en una entrevista concedida a The Guardian, rememoró hace un tiempo la actitud de su pupilo: "Era como una escuela: los niños de la parte de delante de la clase y los niños que se sientan en la parte de atrás. Leo estaba en la primera fila. Ahora sería fácil decir que destacaba, pero es cierto que tenía algo un poco diferente. Esa inquietud, esa manera de desafiarte. 'Esto no lo veo así'. Lo debatía todo, discutía".

Esa participación incisiva definía la personalidad del argentino. Carlos Gurpegui, compañero de aula en aquel período, percibió velozmente su destino: "Había tres o cuatro jugadores que ya se veía que tenían muy claro que querían ser entrenadores y que tenían un nivel muy alto y Leo era uno de ellos", relató recientemente la leyenda del Athletic al canal oficial de FIFA.

Dicha competitividad se evidenciaba en los partidos de fútbol-tenis durante los descansos. Pablo Orbaiz, también ante FIFA, rememoró el intenso carácter del argentino. "Tenía el mismo carácter que cuando era futbolista. Se picaba y lo protestaba todo. Siempre estaba gritando fuera, dentro, línea", detallaron sus antiguos colegas, confesando que esos choques adquirían tensiones de derbi.

En el extremo opuesto del aula se encontraba el docente. De la Fuente, campeón de Europa Sub17 por aquel entonces, brillaba por su inmensa capacidad pedagógica. Su filosofía formativa huía de la rigidez, creando dinámicas que propiciaban la participación de todo el grupo.

Orbaiz describió a su maestro como "un gran profesional, una persona de 10, excepcional: alegre, amable, cercana, divertido y con mucho sentido común".

Para el antiguo centrocampista, el técnico es leal a sus raíces sin importar sus triunfos, y supo evolucionar tácticamente hacia equipos dominadores de la posesión. Gurpegui añadió tajante que el seleccionador español sencillamente se desvivía por el bienestar de su colectivo.

Caminos paralelos y amigos

Curiosamente, las trayectorias de ambos estrategas guardan notables paralelismos. Ninguno llegó al banquillo de su selección amparado en un currículum fraguado en grandes clubes europeos.

Tras ser ayudante en el Sevilla y en la propia albiceleste, Scaloni asumió el mando provisoriamente, transformando esa interinidad en un histórico y exitoso ciclo multicampeón.

En contraparte, De la Fuente construyó su prestigio escalando metódicamente durante trece años en las categorías inferiores de la Federación, hasta que sus éxitos precipitaron su ascenso al primer equipo a finales de 2022.

Luis de la Fuente fue profesor de Lionel Scaloni en el curso de entrenadores de la RFEF en 2017. RFEF/EE

El mutuo respeto cimentado en Las Rozas perdura absolutamente intacto. De la Fuente no oculta su orgullo al contemplar el vertiginoso progreso de aquel alumno inquieto que cuestionaba sus esquemas.

En unas nostálgicas declaraciones, el español sentenció: "Lionel era un alumno muy aplicado, con mucha actitud e interés. Tenía el toque de alguien que decididamente quiere crecer. Haber sido su profesor es un orgullo".

Scaloni profesa una devoción idéntica por su antiguo mentor. En la rueda de prensa previa a esta final, el santafesino se deshizo en alabanzas hacia él: "Tengo un gran recuerdo de él. Era uno de los profesores con el que más hablaba. Yo era muy inquieto, de preguntar cosas y él nunca se oponía a las preguntas. Para mí ha sido un gran tipo siempre".

Tras superar épicamente a Inglaterra en las semifinales, el seleccionador argentino profundizó: "Además de haber sido mi profe en el curso de entrenador, yo tenía una particular relación con él porque me gustaba su cercanía".

El vínculo trascendió al punto de que el alumno llegó a asesorar al maestro. El líder sudamericano confesó que compartieron visiones profesionales hace escasos años:

"Recuerdo en Qatar, después de un foro de entrenadores cuando ya éramos campeones del mundo, tuvimos una linda charla y hablamos cosas que yo creo que él le han servido y no es por ser arrogante, sino que lo digo en el buen sentido, y que ha llevado a cabo en su selección de una manera brillante".

Ahora, despojados de cualquier libreta evaluativa, estas dos mentes privilegiadas medirán su inteligencia bajo las majestuosas luces neoyorquinas.

Evaluando el trascendental choque, el dirigente argentino remarcó: "El domingo vamos a intentar ganarles, pero respeto máximo, no solo por cómo juega, sino lo que tienen. Va a ser un lindo partido de fútbol y espero que los españoles estén contentos de que Argentina está en una final por todas las alegrías que Messi le ha dado a ese país".

Solamente uno podrá coronarse mundialmente, pero el triunfo ineludiblemente llevará impregnado el indeleble sello de aquellas lecciones que entrelazaron a España y Argentina en 2017.