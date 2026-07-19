España pone su sueño sobre las botas de Rodri: la brújula y el escudo de la Selección que cambió la duda por autoridad

La espera ha sido larga. Los días que han transcurrido desde que el martes España certificara el pase a la final hasta hoy domingo se han hecho eternos. Pero ya ha llegado el gran día. Llegó la hora de la verdad. La Copa del Mundo se pone en juego en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Durante estos días ha habido tiempo de sobra para desgranar todas las claves que pueden inclinar la balanza hacia un lado al otro. Messi o Lamine, el duelo de banquillos entre Luis de la Fuente y Scaloni, la intensidad desmedida de Argentina... pero uno de los análisis más certeros es que las posibilidades de que la selección española salga campeona dependen de Rodrigo Hernández.

La brújula, el alma mater que da sentido al juego de España. En él recae toda la responsabilidad de hacer una buena actuación o un mal partido. Orden defensivo, estrechar espacios, coberturas rápidas, evitar faltas cerca del área, cortar líneas de pase presionando a quien lleve el balón, concentración... ese repertorio es lo que ofrece todo un Balón de Oro.

Después de no hacer un buen partido ante Cabo Verde -el resultado final fue de empate a cero-, el mediocentro madrileño mejoró frente a Arabia Saudí y, como si de arte de magia se tratara, también lo hicieron sus compañeros.

4-0. Primera victoria en el Mundial y a coger confianza. De menos a más ha ido el de natural de Villanueva de la Cañada y en los partidos eliminatorios es cuando ha decidido dar el 'do de pecho'.

Contra Austria, Portugal, Bélgica y Francia, Rodri ha ido ofreciendo una clase magistral de fútbol allá por el terreno de juego que ha pisado. Secundado por Fabián y Dani Olmo, consigue dominar el centro del campo del conjunto rival con una facilidad pasmosa.

"Creo que el fútbol de los equipos pasa por el centro del campo y más en el fútbol moderno. Ellos tienen un gran centro del campo, nosotros también. Así que será una batalla importante. No creo que sea definitorio, pero sí que el que se haga con el control tendrá más opciones", se ha mostrado convencido de cómo debe jugar España durante este Mundial.

Pases entre líneas de Rodri durante el Mundial. Fuente: Opta

Rodri fue el futbolista que más terreno cubrió frente a Francia: 12,63 kilómetros. Precisamente él, el jugador que más corrió, tenía la misión de impedir que lo hicieran los hombres de Didier Deschamps. Y la cumplió con autoridad.

"Hemos hecho un partidazo. Queríamos que no corrieran. Los hemos anulado. Ha sido impresionante", resumió el centrocampista del Manchester City tras el encuentro. No fue una actuación aislada. En lo que va de Mundial acumula 83,9 kilómetros recorridos, una media de 11,97 por partido.

"Rodri es ese eje, esa figura posicional que hace todo bien", explicó Luis de la Fuente. "Interpreta el juego ofensivo de manera fantástica: juega a muy pocos toques y supera líneas con una facilidad asombrosa. Después, en el aspecto posicional, da equilibrio al equipo y recupera una enorme cantidad de balones. Defensivamente es una pieza fundamental para nuestro sistema. Es una suerte contar con un futbolista así".

No exagera el seleccionador. El madrileño promedia 4,9 recuperaciones por encuentro y ha repartido 655 pases durante el torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá. Casi una cuarta parte de ellos -el 23 %- llegaron en el último tercio del campo.

Toques de balón de Rodri ante Francia. Fuente: Opta

Sus 655 pases completados ya constituyen la mayor cantidad jamás registrada por un jugador en una sola Copa del Mundo. Si bien cabe recordar que esta cifra se ve favorecida por haber jugado más partidos que otros jugadores en torneos anteriores, su promedio de 94,0 pases exitosos por cada 90 minutos es el más alto de cualquier jugador que haya disputado al menos 400 minutos en una Copa del Mundo.

De hecho, para poner en contexto, Xavi Hernández promedió tan solo 84,3 pases por cada 90 minutos en el Mundial de Sudáfrica 2010.

"Está haciendo un Mundial excepcional. Es una auténtica locura verle dominar todas las situaciones del juego, tanto ofensivas como defensivas", ha estado insistiendo De la Fuente.

La precisión que aporta entre líneas ayuda a España a convertir rápidamente la defensa en ataque, y da la sensación de que esta agudeza resulta aún más útil debido a la fluidez y el dinamismo del equipo en la zona de ataque, gracias a su flexibilidad posicional.

Sin embargo, el Mundial no comenzó con el mismo reconocimiento que ahora recibe. De hecho, el propio seleccionador lamentó que se hubiera puesto en duda el peso de Rodri en la selección.

"Me quedo perplejo cuando se dice eso del mejor jugador del mundo. ¿Se atreverían a decir lo mismo de otros futbolistas considerados los mejores del mundo? No. Pero como son españoles, parece que a los nuestros sí se les puede cuestionar", protestó.

El crecimiento de España en el Mundial ha ido de la mano del de su mediocentro, aunque también de los ajustes tácticos de Luis de la Fuente. 'La Roja' arrancó el torneo con un centro del campo formado por Rodri, Fabián Ruiz y Pedri. La fórmula no terminó de funcionar.

Tampoco convenció la alternativa de retrasar a Pedri para compartir la dirección del juego con Rodri: ambos reclamaban el mismo espacio y el mismo protagonismo. Además, Dani Olmo había demostrado ser imprescindible en la mediapunta.

El triángulo de oro

Fue entonces cuando el riojano recurrió a una receta conocida. Recuperó la estructura que llevó a España a conquistar la Eurocopa de Alemania 2024: Rodri como líder del centro del campo, Fabián Ruiz como socio en la base de la jugada y Dani Olmo por delante para conectar con el ataque.

"Ha sido un partido tremendamente exigente. Necesitábamos la ayuda de todos, tanto de Fabián Ruiz como de Dani Olmo, que han estado sensacionales apoyándome en el centro del campo ante un equipo muy físico", explicó uno de los protagonistas del 'triángulo de oro'.

Con esa fórmula, España no solo recuperó la identidad que la llevó a reinar en Europa. Dio un paso más. La selección desactivó a Francia y redujo al mínimo la influencia de Kylian Mbappé. "Cuestionar a Rodrigo me parecía un insulto a la inteligencia", reiteró De la Fuente.

Duelos de Rodri contra Francia. Fuente: Opta

Una idea que comparte Sergio Busquets, el hombre al que Rodri estaba llamado a suceder. "Siempre se intuía el potencial que tenía. Lo demostró en el Villarreal, en el Atlético y en el Manchester City. Tuvo la suerte de trabajar con grandes entrenadores, pero también la inteligencia para aprender de todos ellos. Hoy es el mejor centrocampista del mundo en su posición", afirmó el campeón del mundo en Sudáfrica 2010.

Hace tiempo que Rodri dejó de ser simplemente el heredero de Busquets. Su camino fue más exigente. Tuvo que superar dos temporadas marcadas por la grave lesión del ligamento de la rodilla derecha antes de reencontrarse con su mejor versión.

Ahora, con la camiseta de España, vuelve a dominar los partidos desde el centro del campo. Y lo hace precisamente en el único escenario que todavía le quedaba por conquistar: el Mundial, la última gran cuenta pendiente de un palmarés que ya incluye la Champions, la Eurocopa y el Balón de Oro.