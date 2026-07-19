España parte como favorita también en los pronósticos para ser la nueva campeona del mundo ante Argentina

España parte como favorita para proclamarse campeona del mundo este domingo. Más allá de análisis deportivos, argumentos futbolísticos y jugadores determinantes, eso es lo que dicen los pronósticos en las apuestas deportivas.

Los apostadores lo tienen claro, la Selección es el equipo en el que más confían para depositar en él su confianza a la hora de decantarse por un vencedor de la Copa del Mundo 2026.

Los datos facilitados a este diario por Winamax, uno de los principales operadores en España, así lo atestiguan. España se lleva la palma y, además, era una de las grandes favoritas ya antes incluso de que comenzara el torneo.

A escasas horas de que la gran final entre España y Argentina centre las miradas de todo el planeta, el 66% de los apostantes se decantaron por la victoria de los hombres de Luis de la Fuente en los 90 minutos, el 29% por Argentina, mientras que tan sólo el 5% decidió jugar por el empate.

Sin embargo, es curioso que en el mercado de resultados exactos es Argentina quien consigue un vuelco, ya que el 2-3 para La Albiceleste es el marcador que más se repite. El 2-1 para España aparece en segunda posición y el 1-2 para la vigente campeona, en tercero.

Por otra parte, las grandes estrellas de ambos equipos son en quienes más confían los usuarios a la hora de predecir los goleadores de la final. Messi es el hombre que se lleva la palma en este aspecto, seguido por Lamine Yamal y por Mikel Oyarzabal, máximo goleador de España en este Mundial.

Finalmente, a la hora de apostar por un campeón del torneo, independientemente de si es en los 90 minutos reglamentarios, en la prórroga o en los penaltis, España gana de manera destacada, un fiel reflejo de que los pronósticos también dan como favorita a España para ser la nueva campeona del mundo.