España - Argentina, resultado y goles de la final del Mundial 2026, fútbol en directo
Comienza la segunda parte de la final entre España y Argentina.
Cambio en Argentina: se queda en el vestuario Nicolás González e ingresa al terreno de juego Leandro Paredes
Una primera parte con muchas interrupciones que no ha dejado muchas ocasiones para ninguno de los dos equipos. Se ha saldado con una tarjeta amarilla para Lisandro que ha tenido que ser sustituido por problemas físicos.
El plan de Argentina está yendo a la perfección, esperar atrás y no dejar que España pueda mover el balón con facilidad ni con la rapidez necesaria como para llegar a generar peligro para el Dibu Martínez.
La más clara la ha tenido Lamine al principio del partido, que ha parado el portero argentino tras un ligero toque de un compañero. Todo por decidir en la segunda parte.
Cambio en Argentina: se queda en el vestuario Nicolás González e ingresa al terreno de juego Leandro Paredes
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Minuto 46 | Primer aviso de España en la reanudación
Álex Baena recibió libre de marca en tres cuartos de campo, levantó la cabeza y no se lo pensó dos veces para sacar un disparo buscando sorprender.
Sin embargo, el golpeo del centrocampista no cogió la rosca necesaria y salió algo centrado. El 'Dibu' Martínez, muy bien colocado sobre la línea de gol, embolsó el balón contra su pecho con total seguridad y facilidad.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Minuto 45 | Cambio en el descanso en Argentina
¡Movimiento táctico de Lionel Scaloni! El técnico argentino busca recomponer la medular y mueve el banquillo por segunda vez en el partido: se queda en el vestuario Nicolás González e ingresa al terreno de juego Leandro Paredes.
Un cambio de perfil marcadamente defensivo para darle mayor contención, experiencia y criterio en la salida de balón a la Albiceleste.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | El 'Dibu' sostiene el cero con guante de hierro
La estadística avanzada refleja la tremenda influencia del 'Dibu' Martínez en el marcador. España ha generado un peligro real medible en 0.23 goles esperados (xG), pero la calidad de sus disparos elevó el xG a puerta (xGOT) hasta 0.46.
Las 2 paradas salvadoras del guardameta de la Albiceleste se traducen matemáticamente en 0.46 goles evitados, siendo el auténtico responsable de que se mantenga el 0-0.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Argentina resiste mientras Unai Simón apenas tiene trabajo
La agresividad defensiva ha sido el salvavidas de Argentina en estos primeros 45 minutos. Con 23 duelos ganados, 4 despejes y 5 intercepciones, la zaga argentina ha mantenido a raya el ataque español, permitiendo apenas 7 toques de La Roja en su área.
La mala noticia para Argentina es su nula producción ofensiva: se marcha al vestuario con 0 remates totales y sin pisar el área de Unai Simón.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Control absoluto y dominio del esférico de La Roja
El 65% de posesión de España no ha sido mero toque horizontal. La Roja ha madurado el partido en campo rival completando 313 pases con un 90% de precisión, ahogando la salida de una Argentina que apenas ha podido dar 155 pases (79% de acierto).
Sin embargo, el cerrojo defensivo de Scaloni ha obligado a los españoles a probar suerte desde fuera, sumando dos remates lejanos de los tres totales.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | El espectáculo del descanso llega a su fin
Un gran grupo de niños salta al césped sonriendo, para unirse en el escenario principal junto a Justin Bieber, BTS, Shakira, Gustavo Dudamel y los Muppets para interpretar un tema en conjunto.
Ahora sí, el escenario se retira a contrarreloj y los futbolistas de España y Argentina se preparan para afrontar la segunda mitad.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | El espectáculo del descanso: Shakira se apodera del MetLife Stadium
¡La traca final del espectáculo corre a cargo de la reina de las ceremonias mundialistas! Shakira irrumpe de nuevo en el escenario haciendo vibrar sus caderas al ritmo de Dai Dai, su último bombazo internacional.
Acompañada por un ejército de bailarines, la colombiana contagia su arrolladora energía a los miles de aficionados que abarrotan las gradas de Nueva Jersey,
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | El espectáculo del descanso: llega Justin Bieber
El mismísimo Jason Sudeikis, caracterizado como Ted Lasso, se pasea por el MetLife Stadium, tomando la atención de todo el público y dando paso a Justin Bieber.
El artista canadiense se apodera de la audiencia junto a su guitarra y su gloriosa voz.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | El espectáculo del descanso: BTS toma el escenario
¡El MetLife Stadium entra en ebullición con el plato fuerte de la noche! Las luces sinfónicas se tornan de un violeta eléctrico y, tras una explosión de pirotecnia, los integrantes de BTS toman por asalto el escenario principal.
La boyband más grande del planeta desata la locura colectiva en las gradas con una coreografía milimétrica y una energía desbordante.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | El espectáculo del descanso: le toca a Gustavo Dudamel y los Muppets
¡La locura y el surrealismo se apoderan de Nueva Jersey! Madonna le cede el testigo al maestro Gustavo Dudamel, quien aparece en el escenario principal frente a una imponente orquesta sinfónica.
Pero los músicos no están solos: ¡los mismísimos Muppets están integrados en las secciones de cuerda y viento! Juntos arrancan una versión sinfónica y electrizante de Seven Nation Army.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | El espectáculo del descanso: sale Madonna
¡Arranca el tan esperado show del descanso en el MetLife Stadium! Las luces del estadio se apagan por completo y las pantallas gigantes enfocan el túnel de vestuarios. De repente, un espectacular coche salta al césped conduciendo hacia el escenario principal.
Al volante nada menos que Ronaldo Nazário, con Ronaldinho Gaúcho de copiloto, y en el asiento trasero saludando a las masas, la mismísima reina del pop: ¡Madonna!
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | El espectáculo del descanso
Al más puro estilo del Super Bowl, el césped se transforma en un escenario gigante. El espectáculo del descanso de esta final está coprotagonizado por grandes estrellas internacionales: Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber, entre otros.
Todos ellos, bajo la batuta de Chris Martin (Coldplay), están encargados de poner el broche de oro musical a este torneo histórico. Luces, fuegos artificiales y un despliegue visual impresionante envuelven Nueva Jersey mientras los equipos descansan en los vestuarios.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Minuto 45+3 | ¡Nos vamos al descanso!
Intensa primera mitad en el MetLife Stadium. España dominó la posesión y gozó de las ocasiones más claras.
Argentina apostó por la solidez defensiva y el juego físico, pagando el precio de la amonestación a Lisandro Martínez, quien poco después tuvo que retirarse lesionado dando entrada a Nicolás Otamendi. Las espadas siguen en todo lo alto con el 0-0 inicial.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Minuto 45+3 | Recuperación de España
¡Últimos cartuchos de la primera parte! Argentina intentó sorprender con un desplazamiento en largo en busca de sus hombres de arriba.
La Albiceleste colgó un centro lejano y muy bombeado al corazón del área española, pero el envío careció de precisión y España aprovechó para recuperar el balón y la posesión.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Minuto 45 | Cuatro minutos de tiempo añadido
El cuarto árbitro levanta el cartelón electrónico y confirma que se añadirán cuatro minutos de prolongación a este vibrante primer tiempo.
Los parones por las faltas tácticas, los cambios obligados y la pausa de hidratación hacen que el colegiado Slavko Vinčić estire la primera mitad en el MetLife Stadium.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Minuto 43 | Cambio por lesión en la defensa argentina
¡Contratiempo para Scaloni! Lisandro Martínez pide el cambio con evidentes muestras de dolor tras sufrir unas molestias físicas. El central, que ya estaba amonestado, no puede continuar en el partido y el técnico ejerce la sustitución.
El veterano Nicolás Otamendi ingresa al terreno de juego a toda prisa para ocupar su lugar en la zaga central albiceleste.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Minuto 42 | ¡A punto de marcar Cucurella!
¡UYYYYY! ¡Rozando el gol España en el MetLife Stadium! Marc Cucurella la tuvo en la frontal del área grande, se acomodó el balón para su pierna izquierda y sacó un latigazo tremendo y raso.
El disparo del lateral español superó la estirada del 'Dibu' Martínez, pero la pelota se marchó cerca del poste derecho por milímetros.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Minuto 42 | Centro de Pedro Porro que no remata nadaie
Tras recibir de Oyarzabal en la zona central, el balón se abrió para la incorporación de Pedro Porro por la banda derecha.
El lateral español levantó la cabeza y metió un centro envenenado al área chica, pero faltó el acompañamiento de los delanteros de La Roja y no apareció nadie para el remate. El 'Dibu' Martínez leyó bien la trayectoria y se quedó con el esférico de forma muy cómoda
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Minuto 40 | Tarjeta amarilla para Lisandro Martínez
¡Llegó la primera amonestación del encuentro! Mikel Oyarzabal controlaba de espaldas en la medular cuando Lisandro Martínez salió de su zona con demasiada agresividad y lo derribó por detrás con una entrada muy dura.
Esta vez el árbitro Slavko Vinčić no se guardó la cartulina y le mostró la tarjeta amarilla al central argentino.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Minuto 38 | ¡Tira Oyarzabal y para el 'Dibu' Martínez!
¡La ocasión más clara de la primera parte es para España! Tras el rechace de la defensa, el balón le quedó muerto a Mikel Oyarzabal dentro del área.
El delantero de La Roja armó un disparo potente y cruzado que buscaba besar las redes, pero el 'Dibu' Martínez reaccionó y detuvo el balón desde el centro de la portería.