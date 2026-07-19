España - Argentina, resultado y goles de la final del Mundial 2026, fútbol en directo

Una primera parte con muchas interrupciones que no ha dejado muchas ocasiones para ninguno de los dos equipos. Se ha saldado con una tarjeta amarilla para Lisandro que ha tenido que ser sustituido por problemas físicos.

El plan de Argentina está yendo a la perfección, esperar atrás y no dejar que España pueda mover el balón con facilidad ni con la rapidez necesaria como para llegar a generar peligro para el Dibu Martínez.

La más clara la ha tenido Lamine al principio del partido, que ha parado el portero argentino tras un ligero toque de un compañero. Todo por decidir en la segunda parte.

Cambio en Argentina: se queda en el vestuario Nicolás González e ingresa al terreno de juego Leandro Paredes