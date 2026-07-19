Enzo Fernández, expulsado en la final: la fuerte entrada a Pau Cubarsí que le costó una justa segunda amarilla

La acción de la expulsión de Enzo con Cubarsí. Reuters

El jugador argentino se fue del partido tras una dura acción en el descuento. Más información:

La final del Mundial vivió uno de los momentos más tensos en el tiempo de añadido de la segunda parte. Enzo Fernández fue expulsado después de cometer una durísima entrada sobre Pau Cubarsí. El centrocampista del Chelsea ya había visto una tarjeta amarilla en la primera mitad.

Con el encuentro igualado y la tensión al máximo, llegó tarde a un balón dividido y golpeó con fuerza la pierna del central español, que quedó tendido sobre el césped del MetLife Stadium durante varios instantes.

Fue con todo el argentino que quiso robar el balón al joven defensor del FC Barcelona cuando realmente no había ningún tipo de peligro y la posibilidad de hacerse con el esférico era casi nula.

Cubarsí en el suelo quejándose. Reuters

El árbitro no dudó en señalar la infracción y mostró la segunda amarilla al internacional argentino, que abandonó el terreno de juego entre las protestas de varios de sus compañeros.

Aunque hubo una breve revisión del VAR para confirmar la acción, las imágenes dejaron claro que la entrada era merecedora de sanción. Y es que en este Mundial sí que se revisan las segundas amarillas. Una novedad de este torneo.

Mientras que Cubarsí estaba tendido en el suelo, los argentinos empezaron a pedir la tarjeta roja a Cucurella.

El motivo es por taparse la boca, algo que se sanciona con la expulsión en este torneo.

La acción provocó unos instantes de máxima tensión sobre el terreno de juego. Los jugadores de ambos equipos rodearon al colegiado mientras Pau Cubarsí seguía siendo atendido por los servicios médicos tras el fuerte impacto recibido en la pierna.

La revisión de la jugada se prolongó pese a que en ningún momento se percibió ese gesto de Cucurella.

Las reclamaciones, sin embargo, no tuvieron recorrido y el colegiado decidió continuar con el partido sin adoptar ninguna medida contra el defensa de la selección española.

Además, el árbitro mantuvo su decisión inicial y confirmó la expulsión de Enzo Fernández. El centrocampista argentino abandonó el terreno de juego visiblemente contrariado, consciente de que dejaba a su selección con un futbolista menos en los instantes decisivos de la final.

Enzo llevándose la roja por la falta a Cubarsí. Reuters

Un gran contratiempo para Argentina que no encontró su juego durante todo el partido, sin encontrar a Messi y defendiendo con absolutamente todo.

Quizás se trata de justicia por la dureza durante todo el partido de los argentinos, llegando tarde en muchas acciones y dejando varias patadas o empujones con el balón muy alejado.