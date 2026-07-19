Un césped indigno para la gran final: la imagen del MetLife Stadium que perjudicó a la España de De la Fuente

Un trabajador tratando el césped del MetLife Stadium antes de la final. Reuters

El césped del MetLife Stadium se convirtió en uno de los principales protagonistas de la final del Mundial... para perjuicio de España y su juego de movimientos rápidos con el balón.

Las altas temperaturas, a pesar de la abundante lluvia caída el sábado sobre Nueva York-Nueva Jersey, han dejado un césped seco, lento, donde el balón no corre lo rápido que debería. Un escenario que se traduce, por ejemplo, en pases que se quedan cortos.

Un error de la FIFA, más preocupada por las actuaciones antes de la final y en el descanso, que dejó un escenario indigno para el partido más importante de todos.

Los operarios apenas dispusieron de unos minutos para acondicionar la superficie antes del pitido inicial. Después del espectáculo inicial, el terreno de juego quedó expuesto al calor y sin el riego necesario.

En el descanso ocurrió algo similar. El montaje y desmontaje del escenario volvió a reducir el tiempo disponible para cuidar el césped. En lo que iban a ser solo 17 minutos, acabaron siendo casi 30.

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