La afición española invoca un peculiar 'Padre Nuestro' antes de la final del Mundial: "Santificado sea De la Fuente"

Aficionados de la selección española, durante el Mundial. REUTERS

La fiebre por la gran final del Mundial ha desatado la creatividad y la devoción de los aficionados españoles. A escasas horas del pitido inicial en Estados Unidos ante Argentina, la hinchada ha comenzado a encomendarse a sus propios "santos".

A través de redes sociales se ha vuelto viral una imagen masivamente compartida en la que se adapta la oración más famosa del cristianismo para convertirla en un ferviente ruego futbolístico de cara al partido decisivo.

El ingenioso cartel, adornado de fondo con los colores de la bandera nacional, el escudo de España, la imponente figura de un toro y el inconfundible horizonte neoyorquino, reza un "Padre Nuestro" muy particular.

Oración de la selección española. REDES SOCIALES

En esta versión de la liturgia deportiva, la máxima autoridad no es otra que el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, a quien los hinchas piden que "santifique" el camino hacia la ansiada victoria.

La plegaria repasa línea por línea a los héroes de 'La Roja'. Invoca la seguridad del guardameta Unai Simón y de baluartes defensivos y del medio campo como Cucurella, Mikel Merino y Marcos Llorente.

Además, los aficionados elevan sus súplicas pidiendo que aparezca el "gol de Lamine Yamal", la "magia de Pedri", la "visión de Fabián Ruiz", el "talento de Dani Olmo", el "corazón de Oyarzabal" y la desequilibrante "velocidad de Nico Williams".

El texto, que combina la ilusión con los nervios reales que vive todo el país, no olvida los miedos habituales de estas grandes citas. Por ello, la afición ruega perdonar las decisiones arbitrales, suplica "no caer en los penales" y pide evitar las temidas lesiones. El objetivo final es claro: ver a Rodri levantando el trofeo para bordar una nueva estrella en el pecho.