Messi: "Es una locura lo de la foto con Lamine Yamal y que ahora estemos enfrentándonos en una final del Mundial"

Lionel Messi se ha pronunciado por primera vez sobre la ya icónica fotografía en la que aparece bañando a un bebé llamado Lamine Yamal, hoy estrella de la selección española, y ha calificado de "locura" que ambos se midan ahora en una final de Mundial.

En la previa del duelo entre Argentina y España, el capitán argentino combinó elogios al joven delantero del Barça con la carga emocional de una imagen que ha pasado de anécdota solidaria a símbolo de un duelo generacional en la cúspide del fútbol.

"Es una locura que ahora estemos enfrentándonos en una final del Mundial", resumió Messi, consciente del peso narrativo que acompaña al partido.

En su intervención, Messi situó a Lamine Yamal en la élite del fútbol actual y subrayó el seguimiento que ha hecho de su progresión por su vínculo con el Barça.

"Lamine es un grandísimo jugador, al cual seguí muchísimo porque juega en un club al cual amo y le deseo siempre lo mejor. Es un referente mundial con 19 años, tiene la carrera por delante y la oportunidad de conseguir algo histórico; nosotros intentaremos dar el máximo para que no sea esta vez", señaló el argentino, trazando en pocas frases el perfil del atacante español y el marco competitivo de la final.

A partir de ahí, el rosarino se detuvo en la fotografía que se ha convertido en uno de los grandes relatos del torneo: aquella en la que aparece con un bebé de apenas meses, sin imaginar que años después se reencontrarían en el escenario más grande.

"Esa foto es una locura porque esa es la vida y que ahora estemos enfrentándonos en una final del mundo es una locura", insistió Messi, utilizando la repetición del término para remarcar el carácter casi improbable de la coincidencia y la forma en que el fútbol une tiempos y generaciones.

Leo Messi, a la izquierda, Sheila Ebana y Lamine Yamal, de bebé, en Barcelona en 2007 Joan Monfort Unicef

Lejos de quedarse en la anécdota, Messi también hiló sus palabras con el futuro del Barça, club al que sigue vinculando emocionalmente su discurso pese a su actual etapa en la selección argentina.

"Le deseo muchísima suerte porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona. También intentaremos hacer un buen partido que no tenga su mejor versión. También España, que tiene grandísimos jugadores", añadió, mezclando el deseo de éxito individual para Lamine con la intención competitiva de limitar su impacto en la final y el reconocimiento al potencial colectivo del equipo español.

Las declaraciones del capitán argentino construyen así un relato de varios niveles: el respeto por un talento emergente que ya considera "referente mundial", la reivindicación de su amor por el Barça y el reconocimiento de una historia que parece escrita para convertirse en mito futbolístico.

De un calendario solidario y una sesión de fotos con un bebé anónimo, a una final de Copa del Mundo con ese mismo niño convertido en rival y posible heredero del trono, Messi ha puesto palabras a una coincidencia que cristaliza la dimensión humana del fútbol y refuerza el carácter histórico del choque entre Argentina y España.