El día que Luis de la Fuente conoció al Leo Messi de 16 años: "Nos marcó cuatro goles en quince minutos"

Luis de la Fuente y Leo Messi, a comienzos de los 2000. Sevilla FC

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Luis de la Fuente conoció a Lionel Messi, con 16 años, en un partido de Copa del Rey juvenil en 2004, cuando entrenaba al Sevilla y un joven argentino del Barça le marcó "cuatro goles en quince minutos" que todavía hoy utiliza como advertencia para hablar sobre el capitán de Argentina.

En la previa de la final del Mundial, el seleccionador español recuperó esa historia para ilustrar el impacto que le causó aquel adolescente que ya jugaba diferente.

"Conocí a Leo Messi cuando entrenaba a los juveniles del Sevilla. Me habían hablado muy bien de un chico que se llamaba Messi. Al principio le hicimos marcaje individual y en el minuto 70 le sacaron tarjeta al jugador que lo marcaba. Lo cambié y nos marcó cuatro goles en quince minutos", recordó De la Fuente, entre sonrisas, ante una sala abarrotada de periodistas.

La anécdota servía para explicar, de paso, por qué hoy descarta repetir ese tipo de vigilancia: "Así que mañana no habrá marcaje individual", añadió, consciente de que el fútbol ha cambiado, pero Messi sigue obligando a replantearlo todo.

Detrás de esa memoria hay un partido bien documentado. Se trata de una eliminatoria de la Copa del Rey juvenil 2003/04 entre el Juvenil A del Barcelona y el juvenil del Sevilla División de Honor, con Juan Carlos Pérez Rojo en el banquillo azulgrana y Luis de la Fuente como técnico del conjunto andaluz.

Messi, que ya había debutado meses antes con el primer equipo de Rijkaard en un amistoso en Oporto, era entonces la gran promesa de La Masía y alternaba equipos de base con el Barça C y el Barça B.

En aquella eliminatoria, el Sevilla llegó vivo al tramo final y De la Fuente decidió protegerse con un marcaje individual sobre el argentino, una medida que solo retrasó la tormenta.

Leo Messi, durante sus años en La Masía. FC Barcelona

Sin embargo, los tiempos reales de aquella exhibición difieren algo respecto a la versión de Luis de la Fuente.

Messi abrió el marcador con el 1-0 en el minuto 52, amplió al 2-0 en el 58, hizo el 3-0 en el 61 y firmó el 4-0 en el 70, antes de ser sustituido en el 78 y ver desde el banquillo cómo Oriol Riera completaba el 5-0 definitivo.

Es decir, los cuatro goles llegaron en algo más de tiempo que los "quince minutos" que recordó el actual seleccionador.

Más allá del matiz de cronómetro, los hechos son claros: un joven Messi decidió una eliminatoria él solo, con una ráfaga de goles que dejó marcado al entrenador rival.

Hoy, más de dos décadas después, el técnico que sufrió a ese Messi adolescente se prepara para enfrentarse al Messi veterano y campeón del mundo en una final de Mundial.

La anécdota de juveniles funciona como puente narrativo entre ambos momentos: un De la Fuente que aprendió entonces lo poco que sirve encadenar parches ante un talento de ese calibre, y un Messi que sigue obligando a reescribir planes incluso cuando España llega a la gran cita con la confianza de su propio juego.

Aquellos cuatro goles como aviso y como reconocimiento a una carrera que empezó así: con un chico capaz de condicionar partidos desde que apenas era conocido fuera de Barcelona.