Cubarsí, una aparición a lo Maldini, y Laporte, el mejor 'fichaje' español: la creación de la gran pareja del Mundial

Son la gran pareja del Mundial. El eje sobre el que se sostiene España. Un dúo que ha convertido la solidez defensiva en una de las señas de identidad de la Selección.

A un lado, Pau Cubarsí: 19 años, debutante en un Mundial y dueño de una madurez impropia de su edad. Al otro, Aymeric Laporte: nacido en Agen (Francia), 32 años y, probablemente, la incorporación más importante en la historia reciente de España. Su jerarquía y liderazgo marcan el ritmo de cada partido.

Juntos han construido un muro casi infranqueable. La pareja de centrales ha contribuido a que 'La Roja' mantenga la portería a cero en seis de los siete partidos disputados, algo que no había sucedido hasta ahora en un Mundial.

Y, por suerte para España, todavía queda una ronda más para disfrutar de la sociedad entre Cubarsí y Laporte. Queda el partido más importante. "El de nuestras vidas", como los propios jugadores reconocen. Queda la final frente a Argentina.

"Es muy importante dejar la portería a cero. Te ayuda mucho. Había un poco de runrún con que la defensa y la portería no estábamos bien, pero creo que hemos callado muchas bocas. Llevamos un solo gol recibido y estamos en una final. Es un trabajo impresionante". Así resumía Pau Cubarsí el rendimiento defensivo de España tras la victoria ante Francia.

Lo cierto es que los números le dan la razón. Ni siquiera el ataque más temible del campeonato encontró el camino. Mbappé pasó desapercibido, Dembélé apenas apareció, Barcola fue neutralizado y Olise terminó frustrado. Los cuatro futbolistas que habían marcado diferencias a lo largo del torneo se estrellaron contra una defensa impecable.

Laporte: del capitán de Francia al líder de España

Cubarsí y Laporte lideraron el muro, bien respaldados por Pedro Porro, Marc Cucurella y un equipo que defendió como un bloque y desactivó cada una de las virtudes del conjunto francés.

En los últimos días, a través de las redes sociales se ha hecho viral la respuesta de Laporte le preguntaron por qué España podía aspirar a ganar el Mundial en Catar. Su respuesta fue tan escueta como contundente: "¿Y por qué no?".

‼️🇪🇦 | Laporte: "¿Y por qué no?", respondió el internacional español al ser cuestionado sobre por qué la Selección puede proclamarse campeona. pic.twitter.com/MLaHbB6cin — EDATV (@edatvoficial) July 12, 2026

Cuatro años después, la selección española está a un solo partido de cumplir aquella ambición, y buena parte del mérito pasa por el rendimiento del central.

Nacido en Francia, Aymeric Laporte fue internacional en todas las categorías inferiores de los Bleus. De hecho, en el Europeo sub-19 de 2013 ejercía como capitán de la selección francesa.

Aquel torneo dejó una curiosidad que el tiempo ha convertido casi en una paradoja. Francia eliminó en semifinales a España, dirigida precisamente por Luis de la Fuente. Trece años después, entrenador y jugador persiguen juntos el mayor éxito posible con la selección española.

Laporte vistiendo los colores de Francia. Captura de redes sociales.

El giro comenzó en 2021, cuando Luis Enrique convenció a Laporte para representar a España tras completar el proceso de nacionalización. Desde entonces, se ha convertido en uno de los líderes del vestuario.

Su Mundial está siendo sobresaliente en ambas áreas. Ha dominado los duelos, ha transmitido una seguridad absoluta en los cortes y se ha mostrado casi inexpugnable en el juego aéreo.

Todo ello es el resultado de una preparación meticulosa: llevaba meses enfocando la temporada con un único objetivo, llegar al Mundial en el mejor estado físico posible. Lo ha conseguido. Como ya hizo en la Eurocopa, volvió a responder sobre el césped cuando aparecieron las dudas.

El hispanofrancés mantiene su estadística de acierto en el pase por encima del 90%, se atreve a tirar diagonales de 50 metros que suelen resultar certeras y no teme a la hora de salir conduciendo el balón para romper líneas de presión.

Un adolescente con alma de veterano

Si Laporte ha vuelto a confirmar su jerarquía, Pau Cubarsí ha dado el salto definitivo. Con apenas 19 años está firmando un Mundial extraordinario, propio de un futbolista mucho más curtido.

Junto a Lamine Yamal puede convertirse en la primera pareja de compañeros de equipo que disputa una final mundialista como titular teniendo 19 años o menos.

La dimensión del dato se entiende mejor cuando se compara con algunos de los mejores defensas de siempre. Paolo Maldini, considerado por muchos el defensor más completo de la historia, debutó en un Mundial con 22 años. Fue titular en Italia 1990 y terminó conquistando el tercer puesto, pero ni siquiera una leyenda de ese calibre alcanzó una final siendo tan joven.

Cubarsí, durante el partido ante Francia. REUTERS

La forma de competir del español, de interpretar el juego y de expresarse sobre el césped transmite la sensación de llevar años en la élite, cuando en realidad está dando sus primeros pasos en un gran torneo internacional.

Rápido para corregir a la espalda, inteligente en la anticipación y perfectamente compenetrado con Laporte, Cubarsí ha elevado el nivel de la zaga española. Pero su influencia no termina ahí.

Con el balón en los pies ofrece una salida limpia y fiable, nunca se esconde, no se precipita y siempre encuentra un pase más cuando la jugada lo requiere.

Y, si el rival le concede espacio, tampoco duda en conducir para romper líneas y dar oxígeno al ataque. Un recurso de enorme valor cuando los adversarios cierran los caminos hacia Rodri, Dani Olmo o Fabián Ruiz.

En el último partido, contra Francia estuvo casi perfecto en todos los aspectos del juego. Ganó casi todos sus duelos, sólo falló tres pases y fue contundente.

Es, junto a Cucurella y Unai, el único jugador que lo ha jugado todo, pero todavía tiene gasolina para 90 -o 120- minutos más. "Estamos en una final del mundo y vamos a ir por todas", avisa.

De defensa a portero

Lo sorprendente de Cubarsí no es únicamente su edad, sino la naturalidad con la que interpreta un puesto reservado tradicionalmente para futbolistas experimentados.

Su lectura táctica, la serenidad para sacar el balón jugado y una madurez impropia de su edad le han convertido en una pieza imprescindible para España.

"Es sobresaliente. Es un talento enorme, un jugador especial. A Pau le gusta dar pases largos también, mucho, y es bueno en eso. Y es algo que también me gusta hacer a mí", se deshizo en elogios Van Dijk tras enfrentarse a él en la última Nations League.

Luis de la Fuente justificó su primera convocatoria en marzo de 2024 admitiendo que "es un jugador con una personalidad, con un poso que parece mucho más veterano". Han pasado ya dos años de esas declaraciones.

#Cubarsi #España #LaRoja #futbol ♬ sonido original - deporte_es @deporte_es Pau Cubarsí nació para competir. Da igual si es de central o de portero. Siempre está listo para ayudar a su equipo ❤️🇪🇸🧤 Antes de convertirse en una de las grandes promesas del fútbol español, Pau Cubarsí ya demostraba que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por su equipo. En el Mundial Sub-17, España se quedó sin portero tras una expulsión y, al no tener más cambios disponibles, el joven central no lo dudó ni un segundo: se puso los guantes y defendió la portería. Porque hay jugadores que solo cumplen su función y otros que hacen lo que haga falta por el escudo. Esa mentalidad, ese compromiso y esa personalidad son los que hoy lo tienen peleando por hacer historia con la Selección Española. #fcbarcelona

No son elogios casuales. Cubarsí transmite precisamente eso: calma. No necesita gestos exagerados ni grandes discursos. Lidera desde la colocación, el pase correcto y la anticipación.

Su compromiso quedó reflejado en una imagen prácticamente desconocida. Durante el Mundial sub-17, Cubarsí llegó a ponerse los guantes y jugar de portero.

Más allá de las sensaciones, los números explican buena parte del dominio español. Cubarsí, Laporte y Rodri lideran el ranking de pases completados del Mundial, formando el auténtico "triángulo de oro" de la circulación española. Todo el juego comienza en ellos.

Ranking de pases Mundial 2026 FIFA

No se trata únicamente de acumular posesión, sino de acelerar cuándo corresponde y de encontrar siempre la mejor solución. Los dos centrales únicamente han cometido dos faltas cada uno durante todo el campeonato.

Añadiéndole un contexto, hay 320 jugadores en el Mundial que han realizado más faltas que cualquiera de los dos defensas españoles. Entre ellos aparecen incluso seis porteros: Orlando Gill (Paraguay); Vozinha (Cabo Verde); Unai Simón (España); Kobel (Suiza); Bono (Marruecos) y Pickford (Inglaterra).