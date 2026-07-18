Cancelado el entrenamiento de España previo a la final del Mundial por alerta de tormenta eléctrica

El último entrenamiento de España antes de la final del Mundial ha sido cancelado por las tormentas eléctricas que están haciendo acto de presencia este sábado en la ciudad de Nueva Jersey.

De hecho, es el protocolo del estado de Nueva Jersey el que especifica que, si entre un relámpago y el trueno consiguiente pasan menos de 30 segundos, toda la actividad debe suspenderse y no puede reanudarse hasta que hayan transcurrido al menos 30 minutos desde el último trueno.

En primera instancia, el entrenamiento fue aplazado minutos antes de su hora de comienzo, con los medios de comunicación esperando la salida de los jugadores al campo de entrenamiento.

Los medios de comunicación abandonan los campos de entrenamiento de Melani Lane. Reuters

"El protocolo indica que el entrenamiento sobre el césped se podrá iniciar 30 minutos después del último trueno", informó la organización.

La previsión meteorológica indicaba una 'ventana' para que los futbolistas salieran al terreno de juego durante 45 minutos, desde las 12:15 locales, pero, finalmente, las tormentas empeoraron y el entrenamiento de España fue suspendido.

"Todos a cubierto. Que los medios vuelvan a ponerse a refugio", anunciaron empleados de la FIFA cuando los periodistas y cámaras llegaban al campo de entrenamiento donde debían empezar a calentar los hombres de Luis de la Fuente.

Un contratiempo para la selección española el día antes de la final, que no corre peligro ya que no se prevén tormentas el domingo en el estado de Nueva Jersey, donde se ubica el MetLife Stadium que acogerá el duelo entre España y Argentina.

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