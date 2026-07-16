Zidane, a la espera de que Francia modifique la ley del marco salarial para convertirse en el nuevo seleccionador

Zinedine Zidane en el banquillo del Alfredo Di Stéfano durante su etapa en el Real Madrid Europa Press

La etapa de Didier Deschamps al frente de la selección francesa ha llegado a su fin. El sábado dirigirá su último partido ante Inglaterra, con el tercer puesto del Mundial en juego. No obstante, todas las miradas apuntan ya hacia Zidane como principal candidato para asumir el cargo.

Sin embargo, el relevo no podrá producirse de manera inmediata. Un obstáculo legal relacionado con el salario del futuro seleccionador mantiene, por el momento, en suspenso un nombramiento que parecía cuestión de tiempo.

La eliminación de Francia a manos de España puso punto final al ciclo de Deschamps, quien ya había comunicado con anterioridad que tras el Mundial iba a poner fin a una etapa que comenzó hace 14 años y en la que ha ganado la Copa del Mundo de 2018 y la Nations League de 2021.

Con el banquillo vacante, el nombre de Zidane vuelve a situarse en el centro de todas las especulaciones tras varios años alejado de los banquillos desde su salida del Real Madrid.

No obstante, el esperado desembarco del técnico francés deberá esperar. Según informó L'Équipe, la comisión mixta paritaria formada por el Senado y la Asamblea Nacional decidió el pasado 8 de julio fijar un límite máximo de 450.000 euros brutos anuales para el presidente del consejo de administración de una empresa pública industrial y comercial estatal, una medida que también afectaría a la remuneración del seleccionador nacional.

El papel de la ministra de Deportes

Ese tope salarial supone un importante inconveniente para la Federación Francesa de Fútbol. La cantidad permitida por la normativa es muy inferior al salario que percibía Deschamps durante su etapa como seleccionador.

Es por ello que el organismo federativo estaría a la espera de que la legislación pueda modificarse antes de formalizar la llegada de Zidane con unas condiciones económicas acordes a su perfil.

La modificación requerirá la aprobación de la ministra de Deportes, Juventud y Vida Comunitaria, Marina Ferrari, cuya postura ha sido prudente pese a reconocer el prestigio del exfutbolista y entrenador.

Karl Heinz y Zinedine Zidane, con la Copa de Europa. Reuters

En una entrevista concedida el pasado miércoles a France 2, Ferrari calificó a Zidane como "una buena opción" para dirigir a la selección francesa, aunque evitó pronunciarse sobre una posible designación. "No le corresponde al ministro de Deportes decidir quién es el entrenador", afirmó.

Mientras tanto, el futuro del banquillo francés permanece abierto. Zidane continúa siendo el gran favorito para suceder a Deschamps, pero su llegada dependerá ahora no solo de la voluntad de la Federación, sino también de la resolución de un escenario administrativo que ha retrasado el relevo más esperado del fútbol francés.