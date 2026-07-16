Milei no viajará a EEUU para asistir a la final del Mundial: seguirá el partido en su residencia por "superstición"

Javier Milei no estará el próximo domingo en el palco presidencial del MetLife Stadium de Nueva Jersey para presenciar la final del Mundial entre Argentina y España.

El propio mandatario confirmó este jueves su ausencia en la cita deportiva, motivada exclusivamente por una superstición o "cábala" como se dice en el país sudamericano.

Durante una entrevista con el medio El Observador, el libertario desveló que verá el encuentro en Olivos, la residencia presidencial a las afueras de Buenos Aires.

"Miro los partidos desde Olivos como el primer día. Es una cábala; veo los partidos en el cine de Olivos con mi hermana", contestó Milei a la pregunta de si pensaba desplazarse este fin de semana a Nueva Jersey.

De esta forma, mantiene la línea adoptada por sus antecesores, los expresidentes Alberto Fernández y Cristina Fernández, quienes optaron también por no viajar a las finales mundialistas de Brasil 2014 y Catar 2022.

"La política no debe apropiarse de esta fiesta de los argentinos", afirmó, al tiempo que consideró que sería "miserable" intentar capitalizar políticamente un eventual título porque pertenece "a los jugadores y al pueblo argentino".

Milei adelantó que su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se ocuparía del operativo y que la Casa Militar quedaría a cargo del cuidado de la sede de Gobierno en caso de que los jugadores decidieran festejar allí y usar el balcón presidencial para saludar al público frente a la Plaza de Mayo.

Su Gobierno trabaja también en distintas alternativas para garantizar la seguridad durante el recibimiento de la selección argentina una vez regrese del Mundial.

"Estamos diseñando los mecanismos de seguridad por si quisiera ir al aeropuerto de Ezeiza, o Aeroparque. Diseñamos alternativas, para que la fiesta sea plena, sin eventos oscuros que lamentar. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, trabaja en el armado del operativo de seguridad por los festejos", señaló, en alusión a las celebraciones ante una eventual consagración.", explicó.

Trump sí estará y Sánchez en duda

Quien sí estará en la final de este domingo es el presidente estadounidense Donald Trump. Así lo confirmó este jueves la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"Su presencia pondrá el broche de oro a la que ha sido la Copa del Mundo más vista, más segura y más exitosa de la historia de Estados Unidos", señaló Leavitt a los periodistas en una rueda de prensa.

Mientras, la presencia de Pedro Sánchez en la final sigue en duda. Tras varias informaciones de que el presidente del Gobierno no viajaría a Nueva Jersey por motivos de agenda al iniciar el próximo lunes su viaje oficial a Argelia, Moncloa ha rectificado y trabaja ahora para que pueda asistir al partido del domingo.

"Estamos intentando cuadrar agenda para poder asistir a la final del Mundial", señalan fuentes del Gobierno.

Los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía sí que estarán en la final de la Copa del Mundo.

Felipe VI recordó el miércoles en L'Escala (Gerona) que había dicho a los jugadores de la selección cuando acudió a verles tras el segundo partido que disputaron en el Mundial, en Guadalajara (México), que no les volvería a ver hasta la final.